তিতাবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগীক পুষ্টিকৰ আহাৰ দিয়াৰ নামত লুণ্ঠনৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ

তিতাবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগীক পুষ্টিকৰ আহাৰ দিয়াৰ নামত লুণ্ঠনৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ
ৰোগীক পুষ্টিকৰ আহাৰ দিয়াৰ নামত চিকিৎসালয়ত কোনে চলাইছে লুণ্ঠন ?
Published : July 18, 2026 at 7:02 PM IST
যোৰহাট : ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডক লৈ চৰকাৰে ন ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভয়ংকৰ লুণ্ঠনৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷
অভিযোগ অনুসৰি, ৰোগীক পুষ্টিকৰ আহাৰ দিয়াৰ নামত চিকিৎসালয়খনত লাখ লাখ টকা আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চিকিৎসালয়ৰ কেণ্টিন পৰিচালক জনৈক বুঢ়াগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে ।
কেণ্টিনৰ কৰ্মচাৰীয়ে কয়,"ৰোগীক সু-চিকিৎসাৰ লগতে পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ চৰকাৰে প্ৰতিবছৰে মুকলি কৰি দিয়ে লাখ লাখ টকা। কিন্তু তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সেই টকাৰে ৰোগীক খাদ্য নিদি অসাধু চক্ৰৰ জেপত সোমাইছে চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া ধন । চৰকাৰী নথি-পত্ৰত ৰোগীক উন্নত মানৰ খাদ্য দিয়া বুলি দেখুৱাই, প্ৰকৃততে যোগান ধৰা হয় অতি নিম্নমানৰ খাদ্য । ৰোগীক মাছ-মাংস দিয়াৰ নিয়ম ৷ কিন্তু প্ৰায় দুবছৰমান হ'ল এই নিয়ম উঠাই দিলে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "কেইবা বছৰ ধৰি চলি থকা এই কেলেংকাৰীৰ বিষয়ে সকলো জানিও চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষও সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰৱতা অৱলম্বন কৰি আহিছে ৷ এদিন-দুদিন নহয়, বছৰ বছৰ ধৰি ৰোগীৰ নামত অহা ধন কৌশলেৰে আত্মসাৎ কৰি আহিছে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে । ফলত ৰোগীয়ে নাপায় সঠিক পৰিমাণৰ খাদ্য, নাপায় মান ।"
এগৰাকী সচেতন ব্যক্তিয়ে কয়,"চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা ৰোগীক উপযুক্ত খাদ্য দিয়াৰ নাম চৰকাৰে লাখে লাখে আবণ্টন দিছে ধন ৷ কিন্তু বিগত কেইবা বছৰ ধৰি ৰোগীক নিম্নমানৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰি আহিছে ৷ ৰোগীক দুপৰীয়া আৰু ৰাতি আহাৰ দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে কৰ্তৃপক্ষই ৷ সেয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টো উচিত তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ৷"
লগত পঢ়ক: বিদ্যুতৰ লুকা-ভাকুত অতিষ্ঠ ৰাইজ, বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খোৱাঙত প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ