বানপীড়িতকলৈও দুৰ্নীতি ! তিতাবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী বান সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰকৃত বানাক্ৰান্ত

বানপীড়িতকলৈও দুৰ্নীতি ! তিতাবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী বান সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰকৃত বানাক্ৰান্ত
বানত ককবকাইছে বন্যাৰ্তই, হেৰুৱাইছে সৰ্বস্ব । কিন্তু প্ৰকৃত বন্যাৰ্তই লাভ কৰিছেনে বান সাহায্য ?
Published : August 4, 2026 at 8:32 PM IST
যোৰহাট: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অন্তৱৰ্তীকালীন বান সাহায্য ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই তিতাবৰত বানাক্ৰান্তৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া । সোমবাৰে নিশা তিতাবৰৰ অগ্নিগাঁৱত বন্যাৰ্তই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন বান সাহায্য আঁচনিত প্রকৃত বানাক্ৰান্ত বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
মেলামাটি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত অগ্নিগাঁৱৰ বানাক্ৰান্তই গাঁওপ্ৰধানে বানাক্ৰান্তৰ তথ্য সংগ্ৰহ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । প্ৰকৃত বানাক্ৰান্তৰ বিপৰীতে ভুৱা বানাক্ৰান্তইও আঁচনি লাভ কৰা বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰে । ইয়াকে লৈ গাঁওখনত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । গাঁওপ্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে ৰাইজে ।
আনহাতে বানাক্ৰান্তৰ বাবে অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন বান সাহায্য ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই তিতাবৰৰ ২ নং মাজগাঁৱতো এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । বান সাহায্য বিচাৰি যোৱা প্ৰকৃত বানাক্ৰান্তক গাঁও প্ৰধানে অপমানিত কৰা গুৰুতৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চল উত্তাল হৈ পৰে ।
বানাক্ৰান্তই অভিযোগ কৰি কয়,"গাঁও প্ৰধানে পক্ষপাতমূলক ব্যৱস্থা লৈ প্ৰকৃত বানপীড়িতক বঞ্চিত কৰি বানত আক্ৰান্ত নোহোৱা লোকক মুখ্যমন্ত্ৰী অন্তৱৰ্তীকালীন বান সাহায্য় প্ৰদান আঁচনিত অন্তভুক্ত কৰিছে । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সুখী হ'ব ।"
গাঁও প্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি এজন স্থানীয় লোকে কয়,"এইটো এলেকাত পানীয়ে যিমান অনিষ্ট কৰিলে, কিন্তু গাঁও প্ৰধানে নিৰ্দিষ্ট মানুহক, তেখেতৰ আপোন মানুহখিনিৰ নাম লিষ্টত ভৰালে আৰু বাকীখিনি লিষ্টত নভৰালে । যিসকলে পাব লাগিছিল সেইসকলে পোৱা নাই, যিসকলে পাব নালাগে তেওঁলোকে পাইছে ।"