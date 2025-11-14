Bihar Election Results 2025

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নিযুক্তি কেলেংকাৰী উপাচাৰ্য ননীগোপাল মহন্তৰ, অভিযোগ দুলু আহমেদৰ

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা দুলু আহমেদৰ । সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদানতো ধনৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ ।

Allegations of scandal against Vice-Chancellor Nanigopal Mahanta at Gauhati University
ননীগোপাল মহন্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি সংবাদমেল দুলু আহমেদৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2025 at 8:09 AM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত শেহতীয়াকৈ হৈছে নিযুক্তি কেলেংকাৰী । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ননী গোপাল মহন্তই দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মেৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চাকৰিত নিযুক্তি দিছে । এই অভিযোগ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা দুলু আহমেদৰ । বৃহস্পতিবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটীস্থিত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দুলু আহমেদে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্রত দুৰ্নীতি-অনিয়ম হোৱাৰ তথ্য সদৰী কৰে ।

তেওঁ কয়, "গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ননীগোপাল মহন্তই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মই অনা বিভিন্ন অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁ মোৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ দিম বুলি কৈছিল । কিন্তু বিগত ৫০ দিনৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ গোচৰ নিদিলে । অৱশ্যে কিছুদিন পূৰ্বে আৰ এছ এছৰ সৰু সৰু ল'ৰাৰ জৰিয়তে পানবজাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত মোৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান ভুৱা গোচৰ দিছে । মই ননীগোপাল মহন্তৰ দুৰ্নীতিৰ কথাহে কৈছিলো । তাত কোনো সাম্প্ৰদায়িক কথা নাছিল । ইমান অভিযোগ-প্ৰতিঅভিযোগ চলি থকাৰ পাছতো ননীগোপাল মহন্তই আৰু এটা সাহস কৰিছে ।"

ননীগোপাল মহন্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি সংবাদমেল দুলু আহমেদৰ (ETV Bharat Assam)

TMC নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু এটা অভিযোগ দিছিলো । অসমত ইমান গণ্যমান্য ব্যক্তি থকাৰ পাছতো ননীগোপাল মহন্তই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী দিছিল । তাতো ধনৰ লেনদেন হৈছিল । এইবিষয়ত মই সবিশেষ কম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "শেহতীয়াকৈ নীতি বহির্ভূতভাৱে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নিযুক্তি লাভ কৰিছে ৫ গৰাকী ব্যক্তিয়ে । ৯ মে' ২০২৫ত ৭ টা পদবীৰ বাবে প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপনৰ আধাৰত চাকৰি লাভ কৰিছে এই পাঁচগৰাকীয়ে । ২৪ আগষ্টত লিখিত পৰীক্ষা হৈছিল আৰু প্ৰায় ২৪২ গৰাকী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । অতি লাজৰ কথা যে লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা নোহোৱাকৈ ননীগোপাল মহন্তই সাতটা পদৰ বিপৰীতে পাঁচগৰাকীক নিযুক্তি দিছে যোৱা ১১ নবেম্বৰত । বুধবাৰে তেওঁলোকে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে । কথা হ'ল যে সেই পাঁচগৰাকী কোন ?"

সেই পাঁচগৰাকীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি আহমেদে কয়, "ইয়াৰে সহকাৰী পঞ্জীয়ক পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছে হীৰকজ্যোতি শৰ্মাই । তেওঁ সক্ৰিয় আৰ এছ এছ কৰ্মী । আনহাতে তথ্য আৰু পৰিসংখ্যা বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে প্রার্থনা শর্মাই । তেওঁ হৈছে এ এছ পি গীতার্থ দেৱ শৰ্মাৰ পত্নী । সেইদৰে সহকাৰী পৰীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছে লুকু ডেকাই । তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ পঞ্জীয়ক উৎপল শৰ্মাৰ প্ৰতিৱেশী তথা পঞ্জীয়কৰ পুত্ৰক টিউচন কৰে ।"

TMC ৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "আনহাতে সহকাৰী কোষাধ্যক্ষ পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছে গীতাশ্রী শর্মাই । তেওঁ ননীগোপাল মহন্তৰ পৰিয়ালৰ লগত অতি ঘনিষ্ঠ । সেইদৰে সহকাৰী গ্রন্থাগাৰিক পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছে কণিকা মালাকাৰে । তেওঁ ননীগোপাল মহন্তৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ । ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ননীগোপাল মহন্তই তেওঁলোকক নিযুক্তি দিছে ।"

তেওঁ কয়, "ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ খটুৱাই নিযুক্তি দিছে । যোগ্যসকল বঞ্চিত হৈছে । এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত দুৰ্নীতি হৈছে । ইয়াৰ আমি তদন্ত বিচাৰিছো । দাবী কৰিলেও তদন্ত নিদিয়ে আমি জানো । চৰকাৰে কি কৰে চৰকাৰৰ কথা । সকলোতে জাতি-ধৰ্মতে সুবিধাবাদী চৰিত্র থাকে । কিন্তু অসমৰ আটাইতকৈ ব্ৰাক্ষ্মণ সমাজৰ যিকেইজন বেইমান আৰু সুবিধাবাদী হিচাপে চিনাক্ত হৈছে গোটেই কেইগৰাকী আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত । তেওঁলোকৰ চৰ্দাৰ হৈছে ননীগোপাল মহন্ত ।"

দুলু আহমেদে শেষত কয়, "মই ব্ৰাক্ষ্মণ সমাজক ঠাট্টা কৰি কোৱা নাই । সকলোতে থাকে । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত থকা কেইজন হৈছে পঞ্জীয়ক উৎপল শৰ্মা, নিয়ন্ত্রক কন্দৰ্প শৰ্মা, কাৰ্যবাহী সংস্থা শেখৰ শৰ্মা, সহকাৰী নিয়ন্ত্রক হিৰকজ্যোতি শৰ্মা, পৰিসংখ্যা বিষয়া প্ৰাৰ্থনা শৰ্মা, সহকাৰী কোষাধ্যক্ষ গীতাশ্ৰী শৰ্মা । ডাঙৰ ডাঙৰ পদবীত তেওঁলোকে গেং এটা বনাই লৈছে আৰু গেঙৰ নেতৃত্ব লৈছে ননীগোপাল মহন্তই । তেওঁলোকক সুৰক্ষা দি আছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । এইটো অতি লাজ লগা বিষয় ।" সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী নেতা ।

