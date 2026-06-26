ব্যক্তিগত-চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মাজত সংঘাত ; নগাঁও শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ

ব্যক্তিগত-চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মাজত সংঘাত ; নগাঁও শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ
নগাঁৱৰ এখন চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান আৰু এখন ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাতে এতিয়া শৈক্ষিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
Published : June 26, 2026 at 9:09 PM IST
চামগুৰি : নগাঁও সংমণ্ডল বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ত ব্যাপক অনিয়ম । নথিপত্ৰ জালিয়াতি কৰা একাংশ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছেবা ক'ড আৰু ডাইচ ক'ড বাতিল কৰাক লৈ নগাঁৱৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, দুদিন পূৰ্বে নগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে নথিপত্ৰ জালিয়াতি কৰা বহুকেইখন বিদ্যালয়ৰ অনুমতি বাতিল কৰাৰ কথা সংবাদমেল আয়োজন কৰি সদৰী কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতেই নগাঁৱৰ এখন চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান আৰু এখন ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ মাজত সংঘাতৰো সৃষ্টি হৈছে । এই শিক্ষানুষ্ঠান দুখন হৈছে কৰৈয়নি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু বিষ্ণুৰাভা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ।
জানিব পৰা মতে, ১৯৫৩ চনত স্থাপিত আৰু ১৯৮৪ চনত উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীত হোৱা কৰৈয়নি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে এটা চক্ৰই বিভিন্ন অপবাদ জাপি দিছে ।
এইক্ষেত্ৰত কৰৈয়নি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "চৰকাৰীভাৱে নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলে যথেষ্ট কষ্টৰে শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । ইয়াৰ ফলতেই বিদ্যালয়খনৰ ফলাফল যথেষ্ট উন্নত হৈছে । উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯৬.৬ শতাংশ আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৯২শতাংশ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ছেবা ক'ড কৰ্তন হোৱাৰ বাবেই মানসিকভাৱে ভাগি পৰি কৰৈয়নি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে ।"
আনহাতে, বিষ্ণুৰাভা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ একাংশ অভিভাৱকে শুকুৰবাৰে নগাঁও সংমণ্ডল বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । তেওঁলোকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এবছৰ ক্ষতি হ'লেও কৰৈয়নি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ তথা পৰীক্ষা দিবলৈ নিদিয়ে বুলি মন্তব্য কৰে ।
বিষ্ণুৰাভা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ অভিভাৱকসকলে অভিযোগ কৰা মতে, কৰৈয়নি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মান উন্নত নহয় । অভিভাৱকসকলে কৰৈয়নি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবেই বিষ্ণুৰাভা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ছেবা ক'ড বাতিল হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়খন বন্ধ হোৱাৰ আশংকাত হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে বুলিও অভিযোগ কৰে ।
তেওঁলোকে কয়, "যদি নথিপত্ৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগ উঠিছে, তেন্তে ইয়াৰ লগত নিশ্চিতভাৱে নগাঁৱৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী জড়িত । ডাকযোগেদি যোৱা নথিপত্ৰ যদি ভুৱা, তেন্তে নিশ্চয় নগাঁও বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে জালিয়াতি কৰিছে ।"
উল্লেখ্য যে ছেবা ক'ড, ডাইচ ক'ডৰ জালিয়াতিক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত এনে সংঘাতে নগাঁৱৰ শিক্ষা বিভাগৰ অনিয়মক উন্মোচন কৰিছে । এইক্ষেত্ৰত বিভাগটোৰ শীৰ্ষ কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।