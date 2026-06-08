সাহিত্য সভাত ব্যাপক বিত্তীয় অনিয়ম? ধনৰ বোজাকলৈ দ্বৈত মত
অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটী পঞ্চৰত্ন অধিৱেশনত ব্যাপক বিত্তীয় অনিয়ম । উক্ত অধিৱেশনৰ ধনৰ বোজা নলয় অসম সাহিত্য সভাই । পাঁচ জনীয়া তদন্ত সমিতি গঠন ।
Published : June 8, 2026 at 1:45 PM IST
গোলাঘাট : পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজত অসম সাহিত্য সভা ৷ শেহতীয়াকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত ব্যাপক বিত্তীয় অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ গুৱাহাটী পঞ্চৰত্ন শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত এই অনিয়ম সংঘটিত হৈছে ৷
অভিযোগ মতে, উক্ত অধিৱেশনৰ উদযাপন সমিতিয়ে বিভিন্ন শিতানত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৭০ লাখ টকা আদায় দিয়া নাই । কেৱল গুৱাহাটী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰক প্ৰায় ১৬ লাখ টকা পৰিশোধ কৰিবলৈ আছে । আনকি সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিসকলক আপ্যায়ন কৰা ভোজ-ভাতৰ ধন উদযাপন সমিতিয়ে বৰ্তমানলৈকে আদায় দিয়া নাই ৷ ইতিমধ্যে নিজৰ নিজৰ প্ৰাপ্যৰ ধন বিচাৰি অসম সাহিত্য সভাৰ মূল সমিতিলৈ বিভিন্ন পক্ষই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই কয়, ‘‘গুৱাহাটী পঞ্চৰত্ন শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অধিৱেশনত কিছু টকাৰ ধাৰ লাগিছে ৷ সেই টকা বিচাৰি কিছু লোকে মূল সভালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । আমি স্পষ্ট কৰি দিছো যে আদৰণি সমিতিৰ ধাৰ মূল সমিতিয়ে পৰিশোধ নকৰে । সেই ধাৰ আদৰণি সমিতিয়েই পৰিশোধ কৰিব ৷ ইতিমধ্যে আদৰণি সমিতিৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ এখন পাঁচ জনীয়া তদন্ত সমিতি গঠন কৰিছো ।’’
বৰাই কয়, ‘‘শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা এখন চিঠি পাইছো - ৭ দিন কলাক্ষেত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবদ ১৬ লাখ ৬০ হাজাৰ টকা আদায় কৰিবলৈ বাকী আছে । ভোজ-ভাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু বহুকেইটা প্ৰতিষ্ঠানত ধাৰ লাগিছে । এই ধাৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ মূল সভা দায়বদ্ধ নহয় ৷
এনেদৰে বিভিন্ন বাক বিতণ্ডাৰ মাজৰে দেওবাৰে গোলাঘাটত অসম সাহিত্য সভাৰ পঞ্চম কাৰ্যনিৰ্বাহক অধিৱেশনখন সম্পন্ন হয় ।
অসম সাহিত্য় সভাৰ বিগত ১ ফেব্রুৱাৰী তাৰিখে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পঞ্চৰত্ন গুৱাহাটী অধিৱেশনৰ প্রতিনিধি সভাখনৰ শেষৰ ফালে এটা বিশেষ বিষয় লৈ অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত বছেৰেকীয়া হিচাপ দাখিল তথা অন্য় কেইটামান গুৰুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন নোহোৱাকৈয়ে প্রতিনিধি সভাখন স্থগিত ৰখা হৈছিল।
গুৱাহাটী কলাক্ষেত্ৰৰ সভাখনত পৰিস্থিতিগত কাৰণত আধৰুৱা হৈ ৰোৱা প্রতিনিধি সভাখন গোলাঘাটত অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যনির্বাহক অধিৱেশনৰ পিছতে কিছু সময়ৰ বাবে আয়োজন কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যোৱা ১১ এপ্রিলত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ সভাই পৰামৰ্শ দিছিল যদিও ন্য়ায়ালয়ৰ এক নিৰ্দেশাৱলী অনুসৰি সেয়া স্থগিত ৰখা হৈছে।