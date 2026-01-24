ETV Bharat / state

দিচৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বস্তি স্থাপনৰ যো-জা চলাইছে নগাই

দিচৈ, তিৰু হিলছৰ পিছত নগাৰ লক্ষ্য় দিচৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ।

Allegations of encroachment against Naga people in Dissoi Valley Reserve Forest area
দিচৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বস্তি স্থাপনৰ যো-জা চলাইছে নগাই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 24, 2026 at 4:16 PM IST

যোৰহাট : গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত পুনৰ উত্তপ্ত হোৱাৰ দিশে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত । নগাই অসমৰ মাটি বেদখল কৰাক লৈ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত পুনৰ তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰাৰ আশংকা প্ৰকট হৈ উঠিছে ।

সীমান্তৱৰ্তী দিচৈ, তিৰু হিলছ আৰু দিচৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি নগাই ধ্বংস কৰি তাত নিগাজিকৈ বস্তি স্থাপনৰ অভিযোগ উঠাৰ পিছতেই পুনৰ মৰিয়নী নিউ সোণোৱাল খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰা আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ দূৰৈত দিচৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মূল্যবান গছ-গছনি ধ্বংস কৰি তাত বস্তি স্থাপনৰ যো-জা চলাইছে নগাই ।

বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে নগাই অসমৰ বনভূমিত ধ্বংসযজ্ঞত লিপ্ত হৈ নিজৰ অধীনলৈ নিয়াৰ পিছতো ইয়াক ৰক্ষা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে হাত সাৱটি বহি থাকিবলগীয়া হৈছে । কাৰণ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰা পোৱা নাই নিৰ্দেশ ।

দীৰ্ঘদিন দিনৰ পৰা নগাই অসমৰ ভূ-খণ্ডত থকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলকেইখনৰ ভূমি দখল কৰি নগাবস্তি গঢ়ি তোলাৰ লগতে চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে পকীপথ নিৰ্মাণ কৰি যাতায়ত ব্যৱস্থা সুচল কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে । আনহাতে নগাই দিচৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি বস্তি স্থাপনৰ বাবে যো-জা চলোৱা খবৰ আজি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত তীব্ৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত সীমান্তৱৰ্তী এজন লোকে কয়, "নিউ সোণোৱাল খণ্ড বনবিষয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰা আঢ়ৈ কিলো মিটাৰ দূৰৈত নগাই অসমৰ ভূ-খণ্ডত থকা দিচৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ পিছতো হাত সাৱটি বহি আছে বন বিভাগ । নগা বেদখলৰ কথা আমি তেওঁলোকক অৱগত কৰাত তেওঁলোকে কয় এই কথা শীৰ্ষ মহলত অৱগত কৰা বুলি । এইদৰে কৈ নগা বেদখল ৰোধ কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰহে অভিযোগ উঠিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "নগাই অসমৰ মাটি দখল কৰি থকাৰ পিছতো নিমাত প্ৰশাসন । নগাই অসমৰ ভূমি দখল কৰি গৈ থাকিব আৰু অসমীয়াই চাই থাকিবলগীয়া হৈছে । সেয়েহে নগাৰ এই আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে আমিয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব ।"

উল্লেখ্য যে, অসমৰ দিচৈ ভেলী আৰু তিৰু হিলছ বনাঞ্চলৰ প্ৰায় সংখ্যক ভূমিয়ে নগাই দখল কৰি উক্ত ভূমিত ৰবৰ আৰু চাহ বাগিচা স্থাপন কৰিছে । তাৰ পিছতো অসমৰ ভূমি নগাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পিছহুহকি যাবলগা হৈছে অসম চৰকাৰ । কাৰণ কেইবছৰমান পূৰ্বে নগাই দখল কৰা অসমৰ ভূমি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীসহ সাংবাদিকলৈ লক্ষ্য কৰি নগাই কেইবাজাই গুলী নিক্ষেপ কৰিছিল ।

