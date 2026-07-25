এজাক বৰষুণতে জোনাইত জহি খহি গ’ল কোটি টকীয়া মথাউৰি

এজাক বৰষুণতে জোনাইত জহি খহি গ’ল কোটি টকীয়া মথাউৰি
মথাউৰি নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ ৷ জোনাই জলসম্পদ বিভাগৰ চোৱাচিতাৰ দায়িত্বত থকা অভিযন্তাৰ লগতে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধেও উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰাৰ দাবী আছুৰ ৷
Published : July 25, 2026 at 11:58 AM IST
জোনাই: এজাক বৰষুণ দিলেই জোনাইৰ নৈপৰীয়া ৰাইজে ভয়ে-ভীতে সময় পাৰ কৰিব লগাত পৰে ৷ কিয়নো এজাক বৰষুণতে কেইবাঠাইতো চিয়াং লালী নদীৰ মথাউৰি চপৰা চপৰে খহিবলৈ ধৰে ৷ যাৰ ফলত নৈ পৰীয়া ৰাইজৰ লগতে জোনাইবাসী ৰাইজ চিন্তিত হৈ পৰিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ-সভাপতি ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে কয়, ‘‘কেইবা কোটি টকা ব্যয়েৰে জোনাইৰ পবা বনাঞ্চলৰ পৰা তিনিআলিৰ পৰা গালীঘাটলৈকে কেইবা কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে । কিন্তু এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰায় দুই-তিনিবছৰৰ ভিতৰতে সামান্য এজাক বৰষুণতে বিভিন্ন অংশ জহি-খহি যোৱাত নৈপৰীয়া ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে । সম্পূৰ্ণ বালিৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবেই এনে পৰিস্থিতি হৈছে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এজাক বৰষুণ দিলেই জোনাই ৰাজহচক্ৰ অন্তৰ্গত নৈপৰীয়া ৰাইজৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । কোন সময়ত মথাউৰি ভাগে তাৰ কোনো ভৰসা নাই । ঠিকাদাৰৰ ময়মতালিৰ বাবেই ভয়ত জীৱন চিয়াং লালী নৈপৰীয়া ৰাইজে সময় কটাব লগা হৈছে । এইদৰে মথাউৰিৰ বিভিন্ন অংশত খহনীয়া অব্যাহত থাকিলে চিয়াং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত মথাউৰি ভাঙি নৈ পৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰায় কুৰিখনতকৈও অধিক গাঁৱৰ ৰাইজে বানত ডুব যোৱাৰ আশংকা কৰিছে ।’’
তদুপৰি জলসম্পদ বিভাগৰ মথাউৰিত বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰীৰ দৰে হৈ থকা গাঁতবোৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মেৰামতি কৰাৰ বাৰম্বাৰ দাবী জনাই অহাৰ পাছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আছুৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে । গতিকে চৰকাৰে ৰাইজ সুবিধাৰ্থে কোটি টকা আবণ্টন দিয়াৰ পাছতো মথাউৰি নিৰ্মাণৰ দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মত জড়িত জোনাই জলসম্পদ বিভাগৰ চোৱাচিতাৰ দায়িত্বত থকা অভিযন্তাৰ লগতে ঠিকাদাৰজনৰ ওপৰত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰি বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আছুৱে দাবী জনাইছে ৷