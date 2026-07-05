ETV Bharat / state

প্ৰশ্ন সুধি সাংবাদিকে কৰিলে ভুল ! উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত সম্ভাৱী মিশ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ

আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ ‘চাকৰি খাই দিয়া’ৰ ভাবুকিও দিছে । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

MISBEHAVE JOURNALIST ON DUTY
উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত সম্ভাৱী মিশ্ৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 9:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ থানাত দুজন কৰ্তব্যৰত সাংবাদিকক অপৰাধীৰ দৰে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ৷ এই অভিযোগ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে ৷

তথ্য অনুসৰি, উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত সম্ভাৱী মিশ্ৰাই সংবাদমেল আয়োজন কৰি তেওঁ নিজেই সাংবাদিকক তাত উপস্থিত থকাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল । সেই সংবাদমেলত উপস্থিত থকা দুজন সাংবাদিকে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক এটা বাতৰিক লৈ প্ৰশ্ন কৰাই হ’ল অপৰাধ !

‘‘মোক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ তোৰ ইমান সাহস !’’ বুলি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সাংবাদিক দুজনৰ ম’বাইল পৰ্যন্ত কাঢ়ি লোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক থিয় হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । আনকি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে দুয়োজন সাংবাদিকৰ "চাকৰি খাই দিয়া"ৰ ভাবুকিও দিয়ে । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

একমাত্ৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবে সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত সম্ভাৱী মিশ্ৰৰ আচৰণক তীব্ৰ গৰিহণা গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ ৷ বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে গৃহ বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছে ।‌

গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি খগেন কলিতা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক অমৰেন্দ্ৰ ডেকাই এনেদৰে কয়, ‘‘যোৱা ৪ জুলাই তাৰিখে চন্দ্ৰপুৰস্থিত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানাত গুৱাহাটীৰ মধ্য আৰক্ষী জিলাৰ শীৰ্ষ বিষয়া আইপিএছ সম্ভাৱী মিশ্ৰাই দুজন কৰ্তব্যৰত সাংবাদিকক ৰাজহুৱাভাৱে অপমান কৰাৰ এক অভিযোগ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে । একমাত্ৰ প্ৰশ্ন সোধা বাবেই সাংবাদিক চামচুল ৰহমান আৰু বিভাস দাসক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাই নহয়, থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ কোঠালৈ মাতি নি থিয় কৰাই অপৰাধীৰ দৰে আচৰণ কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । ইতিপূৰ্বেও আৰক্ষী বিষয়া সম্ভাৱী মিশ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে কৰ্তব্যৰত সাংবাদিককে ধৰি সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা একাধিক অভিযোগ আছে । যি সময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম আৰক্ষীক জনসাধাৰণৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপনেৰে অপৰাধৰ লগতে সামাজিক সমস্যা দূৰীকৰণত গুৰুত্ব দিছে, সেই সময়ত সম্ভাৱী মিশ্ৰাৰ এনেধৰণৰ অপেছাদাৰী আচৰণে তেওঁৰ পদমৰ্যাদা হানি কৰাৰ লগতে অসম আৰক্ষীকো কলংকিত কৰিছে । গতিকে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে এই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৃহ বিভাগ তথা চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।’’

MISBEHAVE JOURNALIST ON DUTY
গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ বিবৃতিৰ জৰিয়তে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ (Gauhati Press Club fb page)

বিবৃতিটোত এনেদৰেও উল্লেখ আছে, ‘‘আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে সকীয়াই দি অহা শনিবাৰৰ ভিতৰত সাংবাদিকৰ ওপৰত কৰা অভব্য আচৰণৰ বাবে সাংবাদিক সমাজৰ ওচৰত ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাইছে । অন্যথা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিক সমাজে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব । আনহাতে, শেহতীয়াকৈ সাংবাদিকৰ ওপৰত হোৱা দুৰ্ব্যৱহাৰ, আক্ৰমণ, ভয়-ভাবুকিৰ বহু ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ১১ জুলাই শনিবাৰে এই সন্দৰ্ভত এখন প্ৰতিবাদী সভাৰ আয়োজন কৰিছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে । এই প্ৰতিবাদী সভালৈ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে প্ৰতিজন সাংবাদিক-সংবাদকৰ্মীক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে ।’’

লগতে পঢ়ক: লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত আৰম্ভ হ’ল অসমীয়া ভাষাত ঘোষণা

TAGGED:

সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ
আইপিএছ সম্ভাৱী মিশ্ৰা
গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাব
ইটিভি ভাৰত অসম
MISBEHAVE JOURNALIST ON DUTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.