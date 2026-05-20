ভুৱা পৰিচয় পত্ৰৰে ল'লে ঋণ: অইলৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে পত্নীয়ে

ভুৱা পৰিচয় পত্ৰৰে ল'লে ঋণ: অইলৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে পত্নীয়ে
বেংকৰ পৰা প্ৰায় ৭ লাখ টকাৰ ঋণ লৈ পৰিশোধ কৰা নাছিল স্বামীয়ে আৰু তাৰ পিছত....
Published : May 20, 2026 at 4:50 PM IST
মৰিগাঁও: ৰাজ্যত পুনৰ চৰকাৰী বিভাগৰ ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি বেংকৰ ধন হৰলুকি কৰাৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি বেংকৰ পৰা লাখ লাখ টকাৰ ঋণ লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । এই অভিযোগ স্বয়ং এগৰাকী পত্নীয়ে উত্থাপন কৰিছে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে ।
অইল সংস্থাৰ এজন চালক তথা স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভুক্তভোগী মহিলা এগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁৰ স্বামীয়ে ভুৱা পৰিচয় পত্ৰৰে বেংক ঋণ লোৱাৰ পিছত বেংকক ঋণ পৰিশোধ কৰা নাই । তদুপৰি তেওঁ পৰিয়ালক আলাই-আথানি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । অভিযুক্ত চালকজনৰ নাম জিতুমণি ভূঞা । এই সন্দৰ্ভত অভিযুক্তৰ পত্নীয়ে উপায়ন্তৰ হৈ মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষ চাপি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।
উত্থাপিত অভিযোগ মতে, প্ৰায় ১৫ বছৰ পূৰ্বে মৰিগাঁৱৰ আহঁতগুৰি ভোমোৰাচুকৰ এইগৰাকী মহিলাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল জিতুমণি ভূঞা । তেওঁলোকৰ সংসাৰত দুটি পুত্ৰ সন্তানো আছে । গুৱাহাটীৰ নুনমাটিত অইলৰ চালক হিচাপে কৰ্মৰত অৱস্থাত জিতুমণিয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে এক স্বাভাৱিক জীৱন কটাইছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত চাকৰিসূত্ৰে তেওঁ গোলাঘাটলৈ বদলি হয় ।
কেনেকৈ পোহৰলৈ আহিল ঘটনাটো ?
মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰি কয়, "গোলাঘাটলৈ বদলি হোৱাৰ পিছৰে পৰাই জিতুমণিয়ে লাহে লাহে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ লয় আৰু অন্য এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে । ভুৱা ফায়াৰমেনৰ পৰিচয় পত্ৰ আৰু লাখ টকাৰ ঋণ লয় ।" এই ঘটনাই যেতিয়া জটিল ৰূপ লয় তেতিয়াহে পোহৰলৈ আহে ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী ।
যেতিয়া ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ নুনমাটি শাখাৰ পৰা লোৱা ঋণৰ জাননী পত্নীৰ ঠিকনালৈ আহে,তেতিয়া মহিলাগৰাকীৰ মূৰত সৰগ ভাঙি পৰা বুলি উল্লেখ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "জিতুমণিয়ে বেংকৰ পৰা প্ৰায় ৭ লাখ টকাৰ ঋণ লৈছিল আৰু বৰ্তমান সেই ঋণ পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে বেংকৰ পৰা একাধিকবাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।" আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু গুৰুতৰ অভিযোগটো হৈছে উক্ত ঋণ ল’বলৈ জিতুমণিয়ে অসম চৰকাৰৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এখন ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰি কয়, "গোলাঘাটলৈ বদলি হোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ আমাৰ খবৰ নোলোৱা হ’ল । এতিয়া বেংকৰ পৰা লাখ লাখ টকাৰ ঋণৰ জাননী মোৰ ওচৰলৈ আহিছে । তদন্ত কৰি গম পালো তেওঁ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ দেখুৱাই এই ঋণ লৈছিল ।" স্বামীৰ এনে প্ৰতাৰণা আৰু বেংকৰ জাননীৰ হেঁচাত পৰি অৱশেষত মহিলাগৰাকীয়ে মৰিগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ন্যায় বিচাৰি এজাহাৰ দাখিল কৰে । ইতিমধ্যে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । অৱশ্যে এই সকলোবোৰ অভিযোগৰ সত্যতা আৰক্ষীৰ পুংখানুপুংখ তদন্তৰ পিছতহে সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট হ’ব ।
