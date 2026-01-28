ETV Bharat / state

এনেকৈ চলিছে ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, শিশুক খুৱাবলগীয়া বিস্কুট বিক্ৰী হৈছে দোকানত

শিশুৰ খাদ্য়ৰ চানকঢ়াই নহয়, বিস্কুট বিক্ৰী কৰিলে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীয়ে ।

Allegation of selling children's food against Anganwadi Center worker
কলগাছিয়াত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ বিস্কুট দমে দমে উদ্ধাৰ দোকানত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 28, 2026 at 11:57 AM IST

2 Min Read
জনীয়া: শিশুৰ মুখৰ খাদ্য় কাঢ়ি নিবলৈও সংকোচ নকৰা হ'ল অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীয়ে । ইমান দিনে এনে খাদ্য়ৰ চানকাঢ়ি থকা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীৰ খক ইমানেই বাঢ়িল যে এইবাৰ একেবাৰে দোকানতেই বিক্ৰী কৰিলে বিস্কুট । শিশুৰ বাবে অহা এই খাদ্য় গোপনে বিক্ৰী কৰিলেও কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মীৰ দিন আছিল বেয়া । অৱশেষত ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিলে বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰা বিস্কুট ।

কলগাছিয়াৰ দেউকুৰাৰ দোকানত দ’মে দ’মে উদ্ধাৰ হৈছে শিশুৰ বাবে আবণ্টিত বিস্কুট । অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মী ৰৌশনাৰা খাতুনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই অভিযোগ । এগৰাকী পঞ্চায়ত সদস্য়ই অভিযোগ কৰা মতে, অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মী ৰৌশনাৰা খাতুনে শিশুৰ নামত অহা ৪০০ পেকেট বিস্কুট বিক্ৰী কৰিবলৈ দিছিল কেন্দ্ৰটোৰ ওচৰতে থকা আব্দুল আল কাফিৰ দোকানত ।

উত্থাপিত অভিযোগ মতে, বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ শিশু সংহত উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনত দেউকুৰাৰ ১৪৭ নং অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মী ৰৌশনাৰা খাতুনে আব্দুল আল কাফিৰ দোকানত বিক্ৰী কৰিবলৈ দিছিল । দোকানীয়ে বিক্ৰী কৰাৰ সময়তেই ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে । তাৰ পিছতেই ৰাইজে সোধ-পোচ কৰাত কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মী ৰৌশনাৰা খাতুনে বিস্কুটসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে আব্দুল আল কাফিয়ে ।

কলগাছিয়াৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে আব্দুল আল কাফিয়ে তেওঁৰ নিজৰ দোকানত এটা বিস্কুটৰ পেকেট ৫ টকাকৈ বিক্ৰী কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বেও কৰ্মী ৰৌশনাৰা খাতুনে কেন্দ্ৰটোৰ কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামত অহা পুষ্টিকৰ খাদ্য (ছাতু) বিক্ৰী কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে পঞ্চায়ত সদস্য়গৰাকীয়ে । অৱশেষত ৰাইজে বিস্কুটসমূহ উদ্ধাৰ কৰি কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়ে । এই সন্দৰ্ভত পঞ্চায়ত সদস্য়গৰাকীয়ে কয়, "বিস্কুট বিক্ৰী কৰি থাকোতেই ৰাইজে ধৰা পেলাইছে । আমিও আচৰিত হৈছো যে ৫ টকীয়া বিস্কুটৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰিলে অংগনৱাড়ী কৰ্মী ৰৌশনাৰা খাতুনে । এই কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিছো । লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কৰ্মীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি উচিত শাস্তিৰ বিহাৰ দাবী জনাইছো ।"

