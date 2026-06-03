সুমিত কুমাৰ নাম লৈ ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিলে হাছমতে?

সুমিত কুমাৰ নাম লৈ ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিলে হাছমতে?
লখিমপুৰৰ ডিজু অঞ্চলৰ বাসিন্দা হাছমত আলীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰলোভনেৰে এগৰাকী চাহ জনজাতীয় যুৱতীক প্ৰেমত পেলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷
Published : June 3, 2026 at 12:10 PM IST
লখিমপুৰ: লাভ জেহাদ, এটা চৰ্চিত শব্দ ৷ অসম বিধানসভাতেই হওক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণতেই হওক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিজেপিৰ নেতাসকলৰ মুখত এই শব্দটো সততে শুনা যায় ৷ সাধাৰণতে ইছলাম ধৰ্মীয় যুৱকে হিন্দু যুৱতীক প্ৰেমৰ জালত পেলোৱা কাৰ্যক বুজাবলৈ এই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ সৌ সিদিনা বিধানসভাত সম নাগৰিক সংহিতা উত্থাপন আৰু গৃহীত কৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ এবাৰ লাভ জেহাদৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল ৷
ইফালে দেওবাৰে নিশা নলবাৰীত সংঘটিত নৃশংস ঘটনা আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীৰ গুলীত ৰ’জ আলী নিহত হোৱা ঘটনাকো বহুতেই লাভ জেহাদ আখ্য়া দিছে ৷ এইবাৰে তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে লখিমপুৰ জিলাত ৷ নাম সলনি কৰি এজন মুছলমান যুৱকে হিন্দু যুৱকৰ নাম লৈ যুৱতীক প্ৰেমৰ জালত পেলালে ৷
এই ঘটনাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে হাছমত নামৰ যুৱকজন ৷ লখিমপুৰৰ ডিজু অঞ্চলৰ বাসিন্দা হাচমত আলীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰলোভনেৰে এগৰাকী চাহ জনজাতীয় যুৱতীক প্ৰেমত পেলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ যুৱতীগৰাকীক প্ৰেমৰ জালত বন্দী কৰিবলৈ হাছমতে নিজৰ নাম সুমিত কুমাৰলৈ সলনি কৰিছিল ৷ কিন্তু সঁচা কথা জানো গাপ দি ৰাখিব পাৰি, ওলাই পৰিল ছদ্মবেশী হিন্দু সুমিত ওৰফে হাছমতৰ আচল স্বৰূপ ৷
অভিযোগ অনুসৰি, দুবছৰ মানৰ আগৰে পৰা এগৰাকী চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ নাবালিকাক প্ৰেমৰ জালত বন্দী কৰিছিল হাছমতে । নাবালিকাগৰাকীৰ আগত নিজকে সুমিত কুমাৰ বুলি চিনাকি দিছিল। সহজ-সৰল নাবালিকাগৰাকীয়েও হাছমতৰ কথাকেই বিশ্বাসত লৈছিল । হাচমত ওৰফে সুমিত কুমাৰে আনকি তেওঁৰ ঘৰ তেজপুৰত আৰু কৰ্মসূত্ৰে লখিমপুৰত থাকে বুলিও মিছা মাতিছিল প্ৰেমিকাৰ আগত । চলিত বৰ্ষত নাবালিকাগৰাকীয়ে ১৮ বছৰত ভৰি দিয়ে আৰু তাৰেই সুযোগ লয় হাছমতে ।
জানিব পৰা মতে, যোৱা দহ এপ্ৰিলত হাছমতে যুৱতীগৰাকীক লগত লৈ লখিমপুৰ নটাৰী আদালতত এখন শপতনামা সম্পন্ন কৰে । শপতনামাত সুমিত কুমাৰৰ সলনি হাছমত আলী বুলি প্ৰকৃত নাম উল্লেখ কৰাৰ উপৰিও যুৱতীগৰাকীৰ উপাধি সলনি কৰি বেগম বুলি উল্লেখ কৰে । তেতিয়াহে যুৱতীগৰাকীয়ে বুজিব পাৰিলে যে সুমিত আচলতে মুছলমান আৰু তেওঁৰ নাম হাছমত আলী ৷
এইবাৰ হাছমতে যুৱতীগৰাকীৰ আগত নিজৰ আন এটা সত্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । হাছমত ইতিমধ্যেই বিবাহিত, তেওঁৰ এগৰাকী পত্নীও আছে । প্ৰথমগৰাকী পত্নীৰ সন্তান নোহোৱাৰ বাবে এই যুৱতীগৰাকীক বিয়া পাতিব খুজিছে বুলি হাছমতে স্বীকাৰ কৰে । হাছমতৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে যুৱতী আশ্বৰ্যচকিত হৈ পৰে। তেওঁ হাচমতৰ সৈতে বিয়া হ’বলৈ আপত্তি কৰে আৰু স্বগৃহলৈ গুচি যায় ।
ইফালে প্ৰৱঞ্চনাৰে যুৱতীগৰাকীক বিয়া কৰাব নোৱাৰি এইবাৰ ভয় ভাবুকি দিয়া আৰম্ভ কৰে হাছমতে আলীয়ে । ফোনযোগে যুৱতীগৰাকীৰ লগতে পৰিয়ালক দুই লাখ টকাও দাবী কৰে আৰু পৰিয়ালটোক প্ৰাণ নাশৰো ভাবুকি দিয়ে হাছমতে ৷ এই সকলো কথা বিবৰি থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে । এই সন্দৰ্ভত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা, চাহ মজদুৰ সংঘ, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘ আদিয়েও এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
এই ঘটনাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। বিভিন্ন দল-সংগঠনে হাচমতক উচিত শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে । ইফালে আৰক্ষীক অভিযোগ দিয়াৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছৰে পৰা হাছমত পলাতক হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
এই লাভ জেহাদৰ ঘটনাটোৱে লখিমপুৰত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰৱঞ্চক সুমিত কুমাৰ ওৰফে হাচমত আলীক আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে আইনৰ আওঁতালৈ আনি শাস্তি দিয়ে তালৈ বাট চাইছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ৷
লগতে পঢ়ক: মাধুৰ্য বৰ্মন হত্যাকাণ্ডৰ নতুন তথ্য: ৰ'জৰ উপৰিও বাকী তিনিজন কোন আছিল ?