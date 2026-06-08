আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতেই ভৰি ভাঙিল অভিযুক্তৰ
নিজকে সুমিত কুমাৰ বুলি পৰিচয় দি এগৰাকী আদিবাসী হিন্দু যুৱতীক বিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল হাছমতে । একাধিক সংগঠনৰ লাভ জিহাদৰ অভিযোগ ৷
Published : June 8, 2026 at 10:19 AM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰত ভৰি ভাগিল লাভ জেহাদৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্ত হাছমত আলীৰ । আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ পৰা কৌশলেৰে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতেই হাছমতক খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিলে আৰক্ষীয়ে ।
অভিযুক্তই আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ পৰা কৌশলেৰে পলাবলৈ লওতেই আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিলে যদিও পৰি ভৰি ভাগিল হাছমতৰ । এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যোৱা দেওবাৰে নিশা । লখিমপুৰৰ বাইপাচত আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা জপিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰা অৱস্থাত হাছমত আলীৰ ভাগিল বাও ভৰি । পাছত আৰক্ষীয়ে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰে হাছমত আলীক ।
লখিমপুৰৰ ডিৰ্জু চাপৰিৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে । উল্লেখ্য যে নিজকে সুমিত কুমাৰ বুলি পৰিচয় দি এগৰাকী আদিবাসী হিন্দু যুৱতীক বিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল হাছমত আলীয়ে । অৱশেষত যুৱতীগৰাকীয়ে লখিমপুৰ সদৰ থানাত যোৱা দুই জুনত গোচৰ দিয়াৰ পিছতেই নগাঁৱত আত্মগোপন কৰিছিল হাছমতে । যুৱতীগৰাকীৰ উপৰি চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থা, চাহ মজদুৰ সংঘ আদি বিভিন্ন সংগঠনেও হাছমতৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
গোচৰ দিয়াৰ কথা শুনি আত্মগোপন কৰে হাছমতে । নগাঁৱত আত্মগোপন কৰি থকাৰ পাছত হাছমত লখিমপুৰলৈ নিজৰ ঘৰলৈ অহাৰ সম্ভেদ পাই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । লখিমপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ খবৰ পাই অভিযান চলাই ঘৰৰ পৰা হাছমতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনে যদিও বাইপাচত বাহিৰলৈ যোৱাৰ অজুহাত দেখুৱায় । সেই সুযোগ লৈয়েই হাচমতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰে । লগে লগে খেদি যায় আৰক্ষীয়ে । আৰক্ষীৰ খেদাত হাছমত পৰি বাও ভৰি খন ভাগে ।
আৰক্ষীয়ে পাছত অভিযুক্তক লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰে। চিকিৎসাৰ অন্তত হাছমত আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰে আৰু আদালতে হাছমতক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । উল্লেখ্য যে ঘটনা সন্দৰ্ভত লখিমপুৰ সদৰ থানাত হাছমতৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৩১৯(২) /৩৫১(৪) /২৯৬/৩০৮(৪) ধাৰাত ১৬৩/২০২৬ নম্বৰত পঞ্জীয়ন হৈ থকা গোচৰটোত হাছমতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:সুমিত কুমাৰ নাম লৈ ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিলে হাছমতে ?
মাধুৰ্য বৰ্মন হত্যাকাণ্ডৰ নতুন তথ্য: ৰ'জৰ উপৰিও বাকী তিনিজন কোন আছিল ?