চি আৰ পি এফৰ আক্ৰমণৰ বলি ৩ সাংবাদিক: সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া

সাংবাদিকৰ মোবাইল দলিয়াই ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে বুম দলিয়াই শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ ।

Sarupathar journalists attacked
চি আৰ পি এফৰ আক্ৰমণৰ বলি ৩ সাংবাদিক; সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 2, 2025 at 7:58 PM IST

সৰুপথাৰ : সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এম ভি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নখুঁটি অঞ্চলৰ ১৫৫নং চি আৰ পি এফ বেটেলিয়ন কেম্পৰ পোষ্ট কমাণ্ডেণ্টৰ নেতৃত্বত সৰুপথাৰ সমজিলাৰ তিনিজনকৈ সাংবাদিকক অশ্ৰাব্য গালি-গালাজ কৰি শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ । এই আক্ৰমণৰ বলি হয় প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক শিৱাশীষ শৰ্মা, নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ চুঙাজানৰ নবীন বৰা আৰু দৈনিক জনমভূমি কাকতৰ সৰুপথাৰৰ কুলেশ বৰা ।

সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা এই কাণ্ডই এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে সৰুপথাৰ সমজিলা সাংবাদিক সংস্থা, সৰুপথাৰ প্ৰেছ ক্লাব, বৰপথাৰ প্ৰেছ ক্লাব, আপকু সৰুপথাৰ সমজিলা সমিতিৰ নেতৃবৃন্দৰ উপস্থিতিত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত বৈঠকতেই কৰ্তব্যৰত সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত স্মাৰকপত্ৰ দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি চি আৰ পি এফৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষলৈয়ো স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।

চি আৰ পি এফৰ আক্ৰমণৰ বলি ৩ সাংবাদিক; সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া

উল্লেখ্য যে ১৫৫নং চি আৰ পি এফ বেটেলিয়ন কেম্পৰ অন্তৰ্গত টেঙাতল গাঁৱত চি আৰ পি এফৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ বাবেই ৯৩ টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ নগাই জ্বলাই দিছিল । সেই বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰাৰ বাবেই সাংবাদিকক চি আৰ পি এফ জোৱানে আক্ৰোশমূলকভাৱে লয় নেকি তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠিছে । উক্ত শিবিৰৰ অন্তৰ্গত খিলঞ্জীয়া ব্যৱসায়ীক নগাই মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল বাবেই চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰে নেকি সেই প্ৰশ্নও উত্থাপন হৈছে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক শিৱাশীষ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "সোমবাৰে নিশা ট্ৰাক মালিক সন্থাই দিয়া এটা খবৰৰ ভিত্তিত সংবাদ সংগ্ৰহৰ বাবে চুঙাজানৰ এম ভি পঞ্চায়তৰ নখুঁটি কেম্পত উপস্থিত হৈছিলোঁ । সেই স্থানত আমি চি আৰ পি এফক কিয় গাড়ী ৰখাই থোৱা হৈছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁলোকে অশ্ৰাব্য গালি-গালাজ পাৰে । মোৰ লগতে মোৰ লগত থকা দুজন সতীৰ্থকো আক্ৰমণ কৰে । মোৰ দুটাকৈ মোবাইল চি আৰ পি এফে ভাঙি দিয়ে, কাঢ়ি ল'বলৈ চেষ্টা কৰে, ভিডিঅ’ ডিলিট কৰাৰ চেষ্টা কৰে । ১৫৫নং কেম্পৰ পোষ্ট কমাণ্ডেণ্ট মনোহৰ কুমাৰ ঝাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও সাংবাদিকক অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ আছে । আমি অভিযোগ পাইছিলোঁ যে কেম্পৰ সন্মুখত ২০০০ টকা সংগ্ৰহ কৰিহে গাড়ীসমূহ যাবলৈ দিয়ে ।"

আনহাতে, দৈনিক জনমভূমিৰ সৰুপথাৰৰ সাংবাদিক কুলেশ বৰাই কয়, "সীমান্তত সীমান্তবাসীক সুৰক্ষা দিব নোৱৰা চি আৰ পি এফে কালি সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰে । ট্ৰাক মালিক সন্থাৰ এটা খবৰৰ ভিত্তিত সেই স্থানত তেওঁলোকক আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ । উত্তৰত তেওঁলোকে আমাৰ সাংবাদিকৰ দলটোক গঁতিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে । প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিকৰ দুটাকৈ মোবাইল ভাঙি দিছে । তেওঁলোকে সাংবাদিকৰ সন্মুখৰ পৰা কেনেকৈ বিষয়টো গাপ দিব পাৰি তাৰেই চেষ্টা কৰিছিল ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "অভিযোগটো আছিল যে সোমবাৰে প্ৰায় ১.৪৫ মান বজাত সীমান্তৰ পৰা ওলাই অহা এখন ধান তথা শস্যভৰ্তি গাড়ী চি আৰ পি এফে তালাচীৰ নামত ৰখাই চালকজনক কৈছিল যে সন্ধিয়া ৭ বজাৰ ভিতৰত ধানৰ লাইচেন্সসহ গাড়ীৰ নথি-পত্ৰ দেখুৱাব লাগিব । কিন্তু ৭ বজাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ নথি পৰীক্ষা নোহোৱাৰ খবৰৰ ভিত্তিত সেই স্থানত তিনিজন সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিলোঁ । কেম্পটোৰ পোষ্ট কমাণ্ডেণ্ট মনোহৰ কুমাৰ ঝাক এই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰোঁতে আমাক সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিচয়-পত্ৰ বিচাৰে । তাতেই সন্তুষ্ট নহৈ আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰে ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিচয়-পত্ৰ থকাৰ পিছতো কিয় আধাৰ কাৰ্ড লাগে ? তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰোঁতেই আমাক আক্ৰমণ কৰে । প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিকৰ মোবাইল ভাঙি দিয়ে, বুম দলিয়াই দিয়ে । ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকৰ জোৱানৰ বন্দুক ক্ৰাক কৰাৰ শব্দ আমাৰ কাণত গুঞ্জৰিত হৈ আছে ।"

ইফালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰপথাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি বিবেকানন্দ দত্ত, সৰুপথাৰ সমজিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক ৰক্তিম শইকীয়া, সৰুপথাৰ সমজিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ বিকাশ বৰাই তীব্ৰ গৰিহণা দি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ।

JOURNALISTS ATTACKED BY CRPF
JOURNALISTS CRPF ATTACKED
ASSAM NAGALAND BORDER CONFLICT
ইটিভি ভাৰত অসম
SARUPATHAR JOURNALISTS ATTACKED

