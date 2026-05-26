এজাক বৰষুণতে খহিল নৱনির্মিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষ

এজাক বৰষুণতে খহিল নৱনির্মিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষ
ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাটত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
Published : May 26, 2026 at 12:10 PM IST
ধুবুৰী: ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো নিৰ্মাণ কৰিছিলহে মাত্ৰ, নিৰ্মাণকাৰ্য সমাপ্ত হোৱাৰ পিচতেই খহিল ১২৭ (বি) ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষ । এজাক সাধাৰণ বৰষুণতেই ওলাই পৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰীৰ কামৰ স্বৰূপ ।
ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাটত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বেই এজাক বৰষুণতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দুয়োকাষ খহি পৰাত ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । পানীৰ ঢলে তামাৰহাটৰ পৰা গ্ৰাহমপুৰলৈ প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ জুৰি পথৰ দুয়োকাষ খহোৱাত নির্মাণকাৰী সংস্থা জে ইন্ফ্ৰাটেক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে উত্থাপন কৰিলে কামত গাফিলতিৰ অভিযোগ ।
৩০ শতাংশ কামো ভালদৰে নকৰাৰ অভিযোগ :
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে নির্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, "জে ইন্ফ্ৰাটেক প্ৰাইভেট লিমিটেডে নৱনির্মিত ১২৭ (বি) ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ কামখিনি ১০০ শতাংশৰ ভিতৰত ৩০ শতাংশও ভালদৰে কৰা নাই । বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বেই এইদৰে খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘাইপথৰ দুয়োকাষ । বৰষুণৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পৰা পানী ওলাই যোৱাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিটো স্থানে পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিয়াত এই বৃহৎ বৃহৎ গাতৰ সৃষ্টি হৈছে ।"
এইক্ষেত্ৰত বিভাগীয় লোকৰো হেমাহি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "বাসন্তীপুৰত পথৰ ওপৰতেই হৈছে একাঁঠু পানী । তেনেই পালমৰা কাম কৰাৰ ফলত এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।"
ঘাইপথ নির্মাণকাৰী সংস্থাৰ ভয়-ভাবুকি :
ঘাইপথৰ কাষত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ বৃহৎ গাঁত । ফলত যিকোনো সময়তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাত জীয়াতু ভুগিছে পথচাৰীয়ে । শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ধুবুৰী-ফুলবাৰী দলঙলৈ নৱনির্মিত ১২৭ (বি) ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নির্মাণকাৰী সংস্থা জে ইন্ফ্ৰাটেক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত নিম্নমানৰ কাম সম্পৰ্কে অৱগত কৰিলে ৰাইজক প্ৰশাসনৰ ভয়-ভাবুকি দি কণ্ঠ ৰোধৰ চেষ্টা চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে ।
নিম্নমানৰ কাম কৰি ধন হৰলুকী :
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "এইটো যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, তথাপি আমি আন্তৰ্জাতিক ঘাইপথ বুলি ক'ব পাৰোঁ । কাৰণ এই পথটো ভূটানৰ পৰা বাংলাদেশলৈ সংযোগ হৈছে । ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰকল্প নিৰ্মাণতেই অনিয়ম সংঘটিত হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ কেইবাটাও স্থানত বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰাত ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হৈছে । লগতে দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকট হৈ উঠিছে । ৰাইজৰ কৰ কাতলৰ ধনেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধন আবণ্টন দিছে যদিও নিম্ন মানৰ কাম কৰি ধনৰ হৰলুকী কৰিছে ।"
