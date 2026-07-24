সৃজনগ্ৰামত চৰকাৰী আঁচনিৰ ৫২,৭৬,০০০ টকা হৰলুকী
অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান বিভাগত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী ৷ ৫২ লাখ ৭৬ হাজাৰ টকা আত্মসাত BRC ৰ সভানেত্ৰী-সম্পাদিকাৰ ৷
Published : July 24, 2026 at 3:16 PM IST
অভয়াপুৰী: বঙাইগাঁও জিলাৰ সৃজনগ্ৰাম উন্নয়ন খণ্ডত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান বিভাগত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী ৷ ৫২ লাখ ৭৬ হাজাৰ টকা আত্মসাতৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ দুগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে ৷ চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন আত্মসাৎ কৰিলে BRC ৰ সভানেত্ৰী-সম্পাদিকাই ।
সৃজনগ্ৰাম উন্নয়ন খণ্ডত অসম ৰাজ্যিক জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত চলি থকা SVEP(Start-Up Village Entrepreneurship Program) আঁচনিৰ ধন BRC ৰ সভানেত্ৰী মৰ্জিনা খাতুন আৰু সম্পাদিকা লাইলী বেগমে আত্মসাৎ কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷
এই সমগ্ৰ দুৰ্নীতি পোহৰলৈ আহে বিত্তীয় হিচাপ পৰীক্ষাৰ সময়ত ৷ ৰহস্যজনকভাৱে তাৰ পাছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ ইফালে টকা আত্মসাৎ কৰা মহিলা দুগৰাকীক কি কাৰণে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত । ধন আত্মসাৎ কৰাৰ লগত আৰু কোনো ব্যক্তি জড়িত থকাৰো সন্দেহ কৰিছে একাংশই ৷ বিভাগীয় ব্লক প্ৰগ্ৰাম মেনেজাৰ ববিতা চেতিয়াই এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিব বুলি সদৰী কৰে ।
হিতাধিকাৰীৰ বাবে অহা চৰকাৰী ধন আত্মসাৎ কৰা ঘটনাই আচৰিত কৰি তুলিছে সচেতন মহলক ৷ এই কাৰ্যত বিভাগটোৰ আন কোনো চৰকাৰী বিষয়া জড়িত আছে নেকি সেয়া তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব ৷
এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্লক প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ ববিতা চেতিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘আমাৰ সৃজনগ্ৰাম ব্লকৰ অধীনত SVEP বুলি এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰেম আছে ৷ তাত কিছুমান দুৰ্নীতি দেখা গৈছে ৷ BRC ৰ সভানেত্ৰী মৰ্জিনা খাতুন আৰু সম্পাদিকা লাইলী বেগমে ভালেখিনি টকা ব্যক্তিগত একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে ৷ যেতিয়া আমি এই বিষয়ে গম পালোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকক অফিচলৈ মাতি পঠিওৱা হয় ৷ তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ ঘটনা স্বীকাৰ কৰি নিজৰ ভুল মানি লয় ৷’’
‘‘ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ স্বীকাৰোক্তি লোৱা হৈছে ৷ হিতাধিকাৰীৰ তথ্যতো এই বিষয়ে প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ৷ তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ ধন ওভতাই দিবলৈ কোৱাত আমাৰ পৰা সময় বিচাৰে ৷ তেওঁলোকক সময় দিয়াৰ পাছতো সম্পূৰ্ণ ধন ওভতাই দিয়া নাই ৷ সেয়ে আমি এজাহাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ৷ প্ৰায় ৪৭ লাখ টকা আছিল ৷ প্ৰথম অ’ডিট কৰোঁতে প্ৰায় ৪৭ লাখ টকা হৰলুকী কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছিল ৷ কিন্তু জুন মাহত ধৰা পৰে যে ৫২,৭৬,০০০ টকা হৰলুকী কৰিছে ৷ এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়াৰ বাহিৰে কোনো উপায় নাই ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
লগতে পঢ়ক: দুই সহস্ৰাধিক গোচৰত ভাৰাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ, সদনত তথ্য দাখিল মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ