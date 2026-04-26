মৰাণৰ শ্ৰম পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নল'লে আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰিব ব্য়ৱসায়ীয়ে

বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ভয়-ভাবুকিৰে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাৰ ।

Allegation of collecting money against Moran's labor inspector
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 8:24 PM IST

মৰাণ : ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰৰ কৰি ভয়-ভাবুকিৰে ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এগৰাকী শ্ৰম পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে । বিচৰা ধন নিদিলেই এইগৰাকী শ্ৰম পৰিদৰ্শকে হেনো হাৰাশাস্তি কৰে ব্য়ৱসায়ীক । অৱশেষত ব্য়ৱসায়ীসকলে এইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বান্ধি দিলে সময়সীমা ।

এই অভিযোগ উঠিছে মৰাণৰ শ্ৰম পৰিদৰ্শক ড৹ মনচুম কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে । শ্ৰম পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত সৰৱ হৈ পৰিছে মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থা । দেওবাৰে সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি ময়ুৰ বৰুৱাই কয়, "যোৱা ২৪ এপ্ৰিলত মৰাণ আৰক্ষী থানাত শ্ৰম পৰিদৰ্শক ড৹ মনচুম কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাই তথ্য প্ৰমাণসহ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা নাই ।"

আৰক্ষী থানা কৰিব ঘেৰাও :

অহা সোমবাৰৰ ভিতৰত শ্ৰম পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে মঙলবাৰে মৰাণ আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰাৰ লগতে নগৰৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে ব্যৱসায়ী সন্থাই ।

সভাপতি বৰুৱাই পুনৰ কয় যে এই বিষয়ত ইতিমধ্যে মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাই শ্ৰম পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । লগতে ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্ত আৰু মৰাণ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াক বিষয়টো তদন্ত কৰি বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছিল । আনকি যোৱা বৃহস্পতিবাৰে মৰাণ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত ভুক্তভোগীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে মৰাণত চহৰত শ্ৰম পৰিদৰ্শকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু নিলম্বন কৰাৰ দাবীত ধৰ্ণা দিছিল বুলিও কয় সভাপতিগৰাকীয়ে ।

সন্থাই অভিযোগ কৰি কয় যে গহনা দোকানৰ পৰা সোণৰ আঙঠি চুৰ কৰি ধৰা পৰা মৰাণৰ শ্ৰম পৰিদৰ্শক মনচুম কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাক লৈ সচেতন ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰু খোৱাঙৰ দায়িত্বত থকা শ্ৰম পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মৰাণৰ ঊষা জুৱেলাৰীৰ পৰা আঙুঠি চুৰি কৰা আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা ভয়-ভাবুকিৰে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।

ঊষা জুৱেলাৰীত সংঘটিত ঘটনাৰ পিছতে জুৱেলাৰীখনৰ গৰাকীৰ সৈতে বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰে যদিও মৰাণৰ বহু সংখ্যক ব্যৱসায়ীয়ে শ্ৰম পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভয়-ভাবুকিৰে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল; কিন্তু ইমানৰ পাছতো দুদিন উকলি যোৱা সত্বেও মৰাণ আৰক্ষীয়ে মনচুম কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

