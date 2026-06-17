আইনক কেৰেপ নকৰে ৰুস্তম আলীয়ে ! পত্নী থকাৰ পাছতো বিয়া পাতি ঘৰ সুমুৱালে নাবালিকাক

আইনক কেৰেপ নকৰে ৰুস্তম আলীয়ে ! পত্নী থকাৰ পাছতো বিয়া পাতি ঘৰ সুমুৱালে নাবালিকাক
পূৰ্বৰ এগৰাকী পত্নী থকাৰ পাছতো ৰুস্তম আলী নামৰ এজন যুৱকে পুনৰ এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক বিয়া পাতি ঘৰলৈ আনে ৷
Published : June 17, 2026 at 2:41 PM IST
জনিয়া: চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞা তথা আইনকো নমনা এজন যুৱকৰ কাণ্ডই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত ৷ প্ৰথমা পত্নী থকাৰ পাছতো এগৰাকী নাবালিকাক বিয়া কৰোৱাৰ দুঃসাহস কৰিছে এইজন যুৱকে ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে বাল্যবিবাহ ৰোধৰ বাবে কঠোৰ আইন বলৱৎ কৰাৰ পাছতো যেন আইন-প্ৰশাসনলৈ কোন ভয়-ভীত নাই এইজন যুৱকৰ ৷
ঘটনাৰ স্থান বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ বলাইপথাৰ ৷ পূৰ্বৰ এগৰাকী পত্নী থকাৰ পাছতো ৰুস্তম আলী নামৰ এজন যুৱকে পুনৰ এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক বিয়া পাতি ঘৰলৈ আনে ৷ পূৰ্বৰ পত্নীক যৌতুক বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰাৰো অভিযোগ আছে ৰুস্তমৰ বিৰুদ্ধে ৷ যৌতুক দাবীৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় বিচাৰি ৰুস্তমৰ প্ৰথমা পত্নী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
এবছৰ পূৰ্বে বলাইপথাৰৰ হজৰত আলীৰ পুত্ৰ ৰুস্তম আলী বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ধৰ্মপুৰ গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে ৷ কিন্তু বিয়াৰ পাছৰ পৰাই ৰুস্তমে যৌতুক বিচাৰি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ তোলে তেওঁৰ পত্নীয়ে ৷ স্বামীৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি চাৰিমাহ ধৰি নিজৰ পিতৃগৃহত আশ্ৰয় ল’বলৈ বাধ্য হৈছিল ৰুস্তমৰ পত্নীয়ে ৷ সেই সুযোগতে ৰুস্তমে দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰীক বিয়া কৰাই ঘৰ সুমুৱায় ৷ এই খবৰ পোৱাৰ পাছতেই ৰুস্তমৰ প্ৰথমা পত্নীয়ে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে ৷
ইফালে এগৰাকী নাবালিকাক বিয়া পাতি ৰুস্তমে ঘৰলৈ অনা বুলি খবৰ পোৱাৰ পাছত স্থানীয় একাংশ লোক তেওঁলোকৰ ঘৰত উপস্থিত হয় ৷ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পাছতো কলগাছিয়া আৰক্ষীয়ে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে স্থানীয় একাংশ লোকে ৷ ইফালে প্ৰথমা পত্নী তথা স্থানীয় ৰাইজ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ খবৰ পায়েই পলায়ন কৰে ৰুস্তম আলীয়ে ৷
এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘ৰুস্তম নামৰ যুৱকজনে পূৰ্বে এগৰাকী পত্নী থকাৰ পাছতো এজনী ছোৱালীক বিয়া কৰাই আনিছে ৷ ছোৱালীজনীৰ বিয়াৰ বয়স হোৱা নাই ৷ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্যবিবাহ বন্ধ কৰিব লাগে বুলি বাৰে বাৰে কৈ আহিছে ৷ এইক্ষেত্ৰত আইন আছে, প্ৰশাসন আছে ৷ গতিকে এনেকুৱা অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল’বলৈ আমি আৰক্ষী আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ৷’’
ইফালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সেয়া জানিবলৈ ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে কলগাছিয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল যদিও তেওঁ দায়সৰা মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জনায় যে এটা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ তদন্ত কৰি থকাৰ বাবে এই গোচৰটোত ব্যৱস্থা গ্ৰহণত পলম হৈছে ৷ অতি শীঘ্ৰে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি তেওঁ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে ৷
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত বাল্যবিবাহ ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে বিগত সময়ছোৱাত বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত ব্যাপক অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷ বাল্যবিবাহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বহু সংখ্যক লোকক ৷ শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে সম নাগৰিক সংহিতা (Uniform Civil Code) কাৰ্যকৰী কৰিছে ৷ ইয়াৰ অধীনত বহুবিবাহ প্ৰথা বন্ধ কৰাৰ কথাও কোৱা হৈছিল ৷ তাৰ পাছতো কিন্তু ৰুস্তম আলীৰ দৰে একাংশই গোপনে বহুবিবাহ বা বাল্যবিবাহৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ সাহস কৰিছে ৷ এইক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ৷