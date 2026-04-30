জিএমচিএইচত উত্তেজনা : কোনে প্ৰহাৰ কৰিলে ৰোগীৰ আত্মীয়ক ?

জিএমচিএইচত উত্তেজনা : কোনে প্ৰহাৰ কৰিলে ৰোগীৰ আত্মীয়ক ?
জিএমচিএইচৰ অন্তৰ্গত চিএন চেণ্টাৰত এজন ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ প্ৰহাৰৰ লগতে মোবাইল ভাঙি পেলোৱাৰ অভিযোগ । ভঙাগড় থানাত ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰ ।
Published : April 30, 2026 at 3:17 PM IST
গুৱাহাটী : পুনৰ চৰ্চাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল (জিএমচিএইচ) । অৱশ্যে এইবাৰ জিএমচিএইচৰ অন্তৰ্গত চিএন চেণ্টাৰ (হৃদয়, বক্ষ আৰু স্নায়ুবিজ্ঞান কেন্দ্ৰ) চৰ্চালৈ আহিছে । চিএন চেণ্টাৰত হঠাৎ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । হাস্পতালখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৰোগীৰ আত্মীয়ক প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কেৱল প্ৰহাৰেই নহয় ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ মোবাইল ফোনো ভাঙি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
লংকাৰ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জিএমচিএইচৰ অত্যাধুনিক চিএন চেণ্টাৰলৈ আহি এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় । ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে জনোৱা মতে পংকজ বিশ্বাস নামৰ লোকজনক ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । বুধবাৰে নিশা সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএইচৰ চিএন চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰোৱাৰ বাবে পংকজ বিশ্বাসক অনা হৈছিল ।
পৰিয়ালৰ লোকে ৰোগী পংকজ বিশ্বাসক চিএন চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰাৰ পিছতেই কেইবাটাও পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিছিল । তাৰ পাছতে কাউণ্টাৰত ৰোগীজনৰ আত্মীয়ৰ ধন দিয়াত পলম হোৱাৰ বাবে জিএমচিএইচৰ কৰ্মচাৰীয়ে অসভ্য আচৰণ কৰে । ৰোগীজনৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই অভিযোগ কৰে । কৰ্মচাৰীয়ে অসভ্য আচৰণ কৰি প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে এজন চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধেও বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকলে । আনকি ৰোগীজনকো আক্ৰমণ কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে ।
অভিযোগ অনুসৰি এনে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সময়তে হীৰক দাস, ৰাহুল আলী নামৰ দুজন ট্ৰলী পুলাৰে ৰোগীজনৰ আত্মীয়ৰ মোবাইল ফোন ভাঙি দিয়ে । অসহায় পৰিয়ালটোক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সহায় কৰাৰ বিপৰীতে কৰ্মচাৰীয়ে ধন নাথাকিলে হাস্পতাললৈ লৈ নাহিবলৈ ভাবুকি দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰোগীজনৰ আত্মীয়ই । ইফালে ঘটনা সম্পৰ্কত ৰোগীৰ আত্মীয়ই ভঙাগড় থানাত চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে ।
ইফালে সংকটজনক অৱস্থাত থকা ৰোগীজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা দেখি এই ঘটনাৰ কথা সাংবাদিকে জিএমচিএইচৰ অধীক্ষকক অৱগত কৰে । তাৰ পিছতেই অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত ভঙাগড় থানাত উপস্থিত হয় উপ-অধীক্ষক । উপ-অধীক্ষকজনে ততাতৈয়াকৈ এম্বুলেন্সৰ সহায়ত চিএন চেণ্টাৰত পুনৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে । আনহাতে পৰিয়ালটোৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই ট্ৰলী পুলাৰ হীৰক দাস আৰু ৰাহুল আলীক আটক কৰে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে ঘটনাটো সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই কয়, "আমি এটা অভিযোগ পাইছোঁ । সেই সন্দৰ্ভত দুজন অভিযুক্তক সোধাপোছা কৰি থকা হৈছে । তদন্ত চলি আছে ।"
