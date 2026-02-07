শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত ছাত্ৰৰ মৃত্যুক লৈ উত্তাল ফিল'বাৰী
ছাত্ৰ এজনক গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰৰ অভিযোগ । অভিযুক্ত শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : February 7, 2026 at 3:24 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিল'বাৰীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ফিল'বাৰীৰৰ সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ এগৰাকী শিক্ষকে উৎপল টায়ে নামৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এজনক গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰাত ছাত্ৰজনৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰেই সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো । ঘটনাৰ পাছতেই নিকেতন কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰজনক ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাইছিল যদিও শুকুৰবাৰে নিশা চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হয় । তাৰ পাছতে ফিল'বাৰী অঞ্চলত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । সমগ্ৰ ঘটনাক শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন কৰ্তৃপক্ষই গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
উল্লেখ্য় যে উৎপল টায়েৰ পিতৃ গমেশ টায়েৰ ঘৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি কপাহতলিত । প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰাই ছাত্ৰজন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ফিল'বাৰীত অধ্যয়ন কৰিছিল । বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মমী মহন্তৰ ছাত্ৰাৱাসত থাকি অধ্যয়ন কৰিছিল ছাত্ৰজনে । উক্ত ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই ফিল'বাৰী তিনিআলিৰ লগতে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ফিল'বাৰীৰ স্কুলৰ সন্মুখত স্থানীয় ৰাইজ তথা দল-সংগঠনে টায়াৰ জ্বলাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত শিক্ষক সঞ্জীৱ শৰ্মাক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ সকলো শিক্ষককেই তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । ঘটনাৰ পাছতেই স্বতঃস্ফুতভাৱে ফিল'বাৰী অঞ্চল বন্ধ হৈ পৰে । ছাত্ৰজনৰ অকাল মৃত্যুত এতিয়া ফিল'বাৰীত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
প্ৰতিবাদস্থলীত টি এম পি কেৰ নেতৃত্ব উপস্থিত হৈ কয়, "সমগ্ৰ ঘটনাত আমি বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দোষ দেখিছো । ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ পাছত আজি মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সলনি বিদ্যালয় বন্ধ ৰাখি সকলোৱে পলায়নবাদীৰ ভূমিকা লৈছে । আমি শুনিছো ছাত্ৰজনক অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল । গতিকে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীক অকল আটক কৰিলেই নহ'ব কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব ।"
ইফালে, একাংশ অভিভাৱকসকলো উপস্থিত থাকি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷ প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে এগৰাকী অভিভাৱকে কয়,"আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীও আছে এই বিদ্যালয়ত । আজি এনেকৈ বিদ্যালয় বন্ধ কৰি সকলো পলালে নহ’ব । এজন ছাত্ৰৰ জীৱন ধ্বংস কৰিলেই, আমাৰো ল'ৰা-ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস হ'বলৈ দিব নোৱাৰো । আমিতো সকলো শিক্ষকক দোষ দিয়া নাই, যিগৰাকী দোষী তাকহে বিচাৰিছো । গতিকে দোষীক আমাৰ মাজত গতাই দিবই লাগিব ৷"
আনহাতে, বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক মৃণালজ্যোতি শইকীয়াই ই টিভি ভাৰতক কয়- "ঘটনাটো নিত্যান্তই দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ ইতিমধ্যে দোষী শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ তেওঁক চাকৰিৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে অব্যাহতি দিয়াৰ লগতে ফিল'বাৰী থানাত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে ৷ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিকভাৱে ছাত্ৰজনক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷ প্ৰথমে ফিল'বাৰীত, তাৰ পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যোৱা হয় ৷ কিন্তু আমাৰে দূৰ্ভাগ্য যে অশেষ চেষ্টা কৰাৰ পিছতো ছাত্ৰজনক আমি বচাব নোৱাৰিলো ৷"