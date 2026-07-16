ETV Bharat / state

টীয়ক পৌৰসভাৰ লাখটকীয়া 'নলামেন' কেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব ?

দুটা দিন টীয়ক নগৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত । কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে টীয়ক পৌৰসভাই আজিকোপতি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ।

Teok municipality board
টীয়ক পৌৰসভাৰ লাখটকীয়া 'নলামেন' কেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: বিগত দুটা দিনে টীয়ক নগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পানীৰ তলত । কিন্তু কাণসাৰ নাই পৌৰসভাৰ । পৌৰসভাই নলা খনন তথা কৃত্ৰিম বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ক্ৰয় কৰা লাখটকীয়া গাড়ী 'নলামেন' এতিয়া হাবিৰ মাজত ।

তেনেক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, এনেকুৱা পৰিস্থিতিতে যদি নলামেন আৰু ফ'কলেন ব্যৱহাৰ নকৰে তেন্তে ৰাইজৰ ধনেৰে কিয় ক্ৰয় কৰিছিল সামগ্ৰীবোৰ ? চৰকাৰী ধন শৰাধ কৰি কেৱল একাংশ নিৰ্দিষ্ট ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক নিবিদা দিয়া আৰু কমিছনৰ অংকতে সামগ্ৰীবোৰ ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ সচেতন ৰাইজৰ ।

টীয়ক পৌৰসভাৰ লাখটকীয়া 'নলামেন' কেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব ? (ETV Bharat Assam)

লগতে টীয়ক পৌৰসভা এলেকাত পৌৰসভাই অপৰিকল্পিতভাৱে নিজ খেয়াল-খুচীৰে গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি দিয়াৰ বাবে পূৰ্বে পানী ওলাই যোৱা বাটবোৰ বন্ধ হৈ পৰাত এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ সাধাৰণ জনতাৰ ।

এই সন্দৰ্ভত এজন সচেতন যুৱকে কয়, "টীয়ক পৌৰসভাই যোৱা কাৰ্যকালত এখন নলামেন নামৰ গাড়ী ক্ৰয় কৰিছিল । নগৰৰ নলাবোৰ চাফা কৰিবলৈ এইখন ক্ৰয় কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত নলামেনখন ব্যৱহাৰ কৰা আমি দেখা নাই । ব্যৱহাৰ নকৰাত এতিয়া জহি-খহি গৈছে আৰু হাবিৰ মাজত পেলাই থৈ এতিয়া আকৌ দুই-তিনিমাহৰ আগতে নতুনকৈ লাখ টকা খৰচ কৰি জেচিবি কিনিলে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আজি দুটা দিন নগৰখন কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত যদিও পৌৰসভাই ইমান গাড়ী-মটৰ, মানুহ থকাৰ পাছতো পানী নিষ্কাশনৰ দিহা কৰা নাই । কেৱল কমিছনৰ অংকতে এইবোৰ ক্ৰয় কৰে । ব্যৱহাৰ নকৰি পেলাই থয় আৰু দুই-তিনিবছৰৰ পাছত আকৌ চৰকাৰী তথা ৰাইজৰ ধনেৰে সামগ্ৰী কিনে । সেয়ে আমি এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন তথা টীয়ক সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীক সমগ্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো তদন্ত কৰি নগৰৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :বানৰ অভিশাপ ! জোনাইত এতিয়া চৌদিশে ধ্বংসৰ কৰুণ ছবি
লগতে পঢ়ক :বাৰিষাত হোৱা ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কেনেদৰে সাৱধান হ'ব ?

TAGGED:

টীয়ক পৌৰসভা
টীয়ক পৌৰসভাত দুৰ্নীতি
টীয়কত কৃত্ৰিম বান
ইটিভি ভাৰত অসম
TEOK MUNICIPALITY BOARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.