টীয়ক পৌৰসভাৰ লাখটকীয়া 'নলামেন' কেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব ?

টীয়ক পৌৰসভাৰ লাখটকীয়া 'নলামেন' কেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব ?
দুটা দিন টীয়ক নগৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত । কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে টীয়ক পৌৰসভাই আজিকোপতি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ।
Published : July 16, 2026 at 3:55 PM IST
টীয়ক: বিগত দুটা দিনে টীয়ক নগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পানীৰ তলত । কিন্তু কাণসাৰ নাই পৌৰসভাৰ । পৌৰসভাই নলা খনন তথা কৃত্ৰিম বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ক্ৰয় কৰা লাখটকীয়া গাড়ী 'নলামেন' এতিয়া হাবিৰ মাজত ।
তেনেক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, এনেকুৱা পৰিস্থিতিতে যদি নলামেন আৰু ফ'কলেন ব্যৱহাৰ নকৰে তেন্তে ৰাইজৰ ধনেৰে কিয় ক্ৰয় কৰিছিল সামগ্ৰীবোৰ ? চৰকাৰী ধন শৰাধ কৰি কেৱল একাংশ নিৰ্দিষ্ট ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক নিবিদা দিয়া আৰু কমিছনৰ অংকতে সামগ্ৰীবোৰ ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ সচেতন ৰাইজৰ ।
লগতে টীয়ক পৌৰসভা এলেকাত পৌৰসভাই অপৰিকল্পিতভাৱে নিজ খেয়াল-খুচীৰে গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি দিয়াৰ বাবে পূৰ্বে পানী ওলাই যোৱা বাটবোৰ বন্ধ হৈ পৰাত এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ সাধাৰণ জনতাৰ ।
এই সন্দৰ্ভত এজন সচেতন যুৱকে কয়, "টীয়ক পৌৰসভাই যোৱা কাৰ্যকালত এখন নলামেন নামৰ গাড়ী ক্ৰয় কৰিছিল । নগৰৰ নলাবোৰ চাফা কৰিবলৈ এইখন ক্ৰয় কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত নলামেনখন ব্যৱহাৰ কৰা আমি দেখা নাই । ব্যৱহাৰ নকৰাত এতিয়া জহি-খহি গৈছে আৰু হাবিৰ মাজত পেলাই থৈ এতিয়া আকৌ দুই-তিনিমাহৰ আগতে নতুনকৈ লাখ টকা খৰচ কৰি জেচিবি কিনিলে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজি দুটা দিন নগৰখন কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত যদিও পৌৰসভাই ইমান গাড়ী-মটৰ, মানুহ থকাৰ পাছতো পানী নিষ্কাশনৰ দিহা কৰা নাই । কেৱল কমিছনৰ অংকতে এইবোৰ ক্ৰয় কৰে । ব্যৱহাৰ নকৰি পেলাই থয় আৰু দুই-তিনিবছৰৰ পাছত আকৌ চৰকাৰী তথা ৰাইজৰ ধনেৰে সামগ্ৰী কিনে । সেয়ে আমি এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন তথা টীয়ক সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীক সমগ্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো তদন্ত কৰি নগৰৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"