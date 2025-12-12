মানৱতাৰ চৰম অৱক্ষয়; স্বয়ং মাতৃৰ বিৰুদ্ধে নৱজাতকক জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ

মানৱতাৰ চৰম অৱক্ষয়; স্বয়ং মাতৃৰ বিৰুদ্ধে নৱজাতকক জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ
স্বামী ঘৰত নথকাৰ সুযোগতে শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা জন্ম পোৱা ষষ্ঠটো সন্তানৰ শৰীৰত অগ্নিসংযোগ কৰি মাতৃয়ে হত্যা কৰাৰ উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ ৷
Published : December 12, 2025 at 7:18 PM IST
নলবাৰী : মানৱ সমাজক ভূলুণ্ঠিত কৰা এক ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে নলবাৰীত । এইবাৰ পিতৃ-মাতৃৰ বিৰুদ্ধে নৱজাতকক জ্বলাই দিয়াৰ উঠিছে অভিযোগ । শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা জন্ম হোৱা এটি পুত্ৰ সন্তানক মাতৃয়ে পুৱা জ্বলাই হত্যা কৰে বুলি স্থানীয় লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, নলবাৰীৰ সমীপৱৰ্তী দিপ্তা গাঁৱৰ আয়াম আলীৰ পত্নী নাচিমা বিবিয়ে বৃহস্পতিবাৰে জন্ম দিয়ে এটা ল’ৰা সন্তান ৷ দম্পতীটোৰ ষষ্ঠ সন্তানটো জন্ম পোৱাত সুখী হৈছিল পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকল ৷
অইন দিনৰ দৰেই শুকুৰবাৰেও মটৰ মেকানিকৰূপে টিহুত কৰ্মৰত আয়াম আলী কৰ্মস্থলীলৈ যায় ৷ স্বামী ঘৰত নথকাৰ সুযোগতে আয়ামৰ পত্নী নাচিমাই নৱজাতকটি ঘৰৰ পিছফালে থকা বাৰীলৈ লৈ গৈ জ্বলাই দিয়ে ৷ ঠিক তেনে সময়তে এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি আয়ামৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে হাহাকাৰ কৰি উঠে ৷
জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে আয়াম আলীক এই সন্দৰ্ভত খবৰ দিয়ে যদিও তেওঁ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নহ’ল ৷ তাৰ সলনি দায়সৰা মন্তব্যৰে পৰিস্থিতিৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ বিচাৰে ৷ যাৰ বাবে সমগ্ৰ ঘটনাটো স্বামী-স্ত্ৰীৰ পৰিকল্পনাৰ ফল বুলি জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে দাবী তুলিছে ৷
স্থানীয় লোকে এই বিষয়ে জানিব পাৰি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত নলবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে এই অমানৱীয় ঘটনাৰ প্ৰাথমিক তদন্ত ৷ সমান্তৰালকৈ আটক কৰে নৱজাতকৰ মাতৃক ৷ অৱশ্যে ঘটনাৰ পিছৰে পৰা সন্তানটিৰ পিতৃৰ কোনো খবৰ লাভ কৰা হোৱা নাই ৷ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নৱজাতকটিৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আয়ামৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী তথা ঘটনাটোৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়, ‘‘আজি পুৱাৰ ভাগত সন্তানটি জন্ম পোৱাত প্ৰথমে শৌচালয়ৰ ওচৰত থৈ দিছিল নিদাৰুণ মাতৃগৰাকীয়ে । পিছত তেওঁলোকৰে এগৰাকী কন্যাই সন্তানটি পিতৃৰ কোঠালৈ লৈ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত মাতৃগৰাকীয়ে বাৰীৰ পিছফালে নি নৱজাতক সন্তানটিক জাৱৰৰ সৈতে জ্বলাই দিয়া দূৰৈৰ পৰা দেখিবলৈ পাওঁ ৷ মই দৌৰি আহি সন্তানটো বচাবলৈ চেষ্টা কৰো যদিও তেতিয়ালৈকে সন্তানটো সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি শেষ হৈছিল ৷ মই সন্তানটোৰ পিতৃক খবৰ দিও যদিও সি কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলে ৷’’
আনহাতে, সমগ্ৰ ঘটনাটোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি স্থানীয় লোকে কয়, ‘‘সুৰাদী(দিপ্তা)ত আজি যিটো ঘটনা ঘটিছে খুবেই লজ্জাজনক ঘটনা ৷ আমি পুৱা ঘটনাটোৰ কথা জানিব পাৰো ৷ অহুকাণে-পহুকাণে খবৰটো বিয়পি পৰাত আমি ইয়ালৈ আহো ৷ প্ৰশাসনে যাতে উচিত তদন্ত কৰে ৷ অতি শীঘ্ৰে দোষীক আটক কৰি কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি দিয়ক ৷’’
লগতে পঢ়ক: চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ দিনাই সিদ্ধাৰ্থ-শ্যামকানু-শেখৰজ্যোতিক ফাঁচি !