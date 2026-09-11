ETV Bharat / state

অভিযোগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ওলোটাই গোচৰ অভিযুক্ত গাঁওপ্ৰধানৰ: টীয়কত দুই মেৰুত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত-গাঁওপ্ৰধান

প্ৰমাণ-পত্ৰ দিয়াৰ নামত টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ । চৰকাৰী গাঁওপ্ৰধানৰ অকপট স্বীকাৰ । নিজৰ সন্মান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতে হেনো ৰাইজৰ ওপৰত গোচৰ তৰিলে গাঁওপ্ৰধানে ।

Teok flood relief scam
দুই মেৰুত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত-গাঁওপ্ৰধান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2026 at 1:59 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: উজনি অসমৰ বিধ্বংসী বানে সংহাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল-সংগঠনেও সাহায্য আগবঢ়াইছে । বিশেষকৈ যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, চৰাইদেউ আদি জিলাৰ বানবিধ্বস্ত লোকৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে কেইবাটাও পৰ্যায়ত বিভিন্ন সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।

কিন্তু যোৰহাট জিলাৰ টীয়কত চৰকাৰৰ প্ৰথম কিস্তিৰ বান সাহায্যৰ ১৫,০০০ টকা বিতৰণত গুৰুতৰ খেলিমেলি আৰু স্বজন-তোষণৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকাৰো অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ।

টীয়কত দুই মেৰুত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত-গাঁওপ্ৰধান (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ মাজতে ৰাইজে তেওঁলোকৰ অভিযোগ লৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় আৰু বান সাহায্য প্ৰদানত হোৱা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ দাখিল কৰে । এই দুৰ্নীতিত চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া জড়িত থকাৰো দাবী কৰে । আনহাতে, বহুতে বিষয়টো সামাজিক মাধ্যমযোগেও প্ৰকাশ কৰে ।

ইয়াৰ পিছতে ৰাইজৰ ওপৰত খড়গহস্ত হৈ পৰে গাঁওপ্ৰধান । সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে এগৰাকী মহিলাক ফেচবুকত কটু মন্তব্য কৰাৰ লগতে এগৰাকী যুৱকৰ বিৰুদ্ধে গাঁওপ্ৰধানে এজাহাৰ দাখিল কৰে । এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে টীয়কৰ কাৱৈমাৰী অঞ্চলত ।

টীয়কত বান সাহায্য বিতৰণত অনিয়মৰ অভিযোগ

উল্লেখ্য যে টীয়কৰ কাৱৈমাৱী অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্তই চৰকাৰী বান সাহায্যৰ ১৫,০০০ টকা নোপোৱাৰ বাবে যোৱা দুদিন পূৰ্বে টীয়ক ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল ।

লগতে উক্ত অঞ্চলৰ গাঁওপ্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । তাৰ পাছতে অঞ্চলটোৰ গাঁওপ্ৰধান মদন হাজৰিকাই গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা আৰু দুজনকৈ যুৱকৰ বিৰুদ্ধে টীয়ক আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰে ।

গাঁওপ্ৰধানে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে: সামাজিক মাধ্যমত সৰৱ মহিলাৰ অভিযোগ

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলাই কয়, "সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱা বাতৰিত মন্তব্য প্ৰদান আৰু বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে আমাৰ অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্তৰ বিৰুদ্ধে মদন হাজৰিকাই এই গোচৰ তৰিছে । আমাৰ ওচৰত উপযুক্ত তথ্য-প্ৰমাণ নাই যদিও আমাৰ অঞ্চলত বানবিধ্বস্তসকলে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবেই সাহায্য লাভ কৰা নাই । আমাৰ যিকোনো প্ৰমাণ-পত্ৰ বিচাৰি গ'লে তেওঁ টকা লয় । আজি আমি ৰাইজৰ হৈ মাত মতাৰ বাবে আমাৰ বিৰুদ্ধে গাঁওপ্ৰধানগৰাকীয়ে এই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ।"

মিছা অভিযোগত অভিযুক্ত বুলি দাবী যুৱকৰ

আনহাতে, মিছা অভিযোগ দাখিল কৰা বুলি উল্লেখ কৰি এজন যুৱকে কয়, "মই মাত্ৰ আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে সামাজিক মাধ্যমত কেতিয়াবা বিভিন্ন বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰোঁ । আমাৰ গাঁৱৰ সাহায্য নোপোৱা বাতৰিটোও মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ । অৱশ্যে মই ৰাইজ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ আহোঁতে ক্ষন্তেক সময়ৰ বাবে খবৰ ল'বলৈহে আহিছিলোঁ । আজি টীয়ক আৰক্ষীয়ে মোক থানালৈ মাতি অনাত মই আচৰিত হৈছোঁ ।"

গাঁওপ্ৰধানৰ দাবী

ইপিনে গাঁওপ্ৰধান মদন হাজৰিকাই কয়, "এতিয়াই যদি গোচৰ দিয়া নহয় পাছলৈ আৰু ৰাইজে মোক আৰু অসুবিধাত পেলাব । আমাৰ অঞ্চলত পানী হৈছিল আৰু চৰকাৰীভাৱে তাৰ তালিকাও প্ৰস্তুত হৈছিল । তাত মোৰ কোনো দায়িত্ব নাছিল । মই কেৱল চাৰিসীমাহে দেখুৱাই দিছিলোঁ । মোক টকা খোৱা বা লোৱা বুলি কৈ মোৰ মৰ্যাদা হানি কৰিছে । মোৰ ছোৱালীয়ে সামাজিক মাধ্যমত জাতিগত কিছুমান মন্তব্য দিছিল, যাৰ বাবে তেওঁক মই গালি পাৰিছোঁ । বৰ্তমান মই প্ৰমাণ-পত্ৰৰ বাবদ টকা নোলোৱা ছয়মাহমান হ'ল । আগতে ৰাইজে নিজে দিয়ে, মই খোজা নাছিলোঁ ।"

নিজৰ চক্ৰান্ত ঢাকিবলৈ এইদৰে প্ৰশাসনৰ সহায় লোৱাটোত এতিয়া গাঁওবাসীয়ে তীব্ৰ নিন্দা কৰি গাঁওপ্ৰধান হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

গাঁওপ্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ গুৰুতৰ অভিযোগ

ৰাইজৰ অভিযোগ, গাঁওপ্ৰধানে বিভিন্নজনক প্ৰমাণ-পত্ৰ দিয়াৰ নামত টকা সংগ্ৰহ কৰে । লগতে বানাক্ৰান্তৰ মাজত চৰকাৰী সাহায্য বিতৰণত গাফিলতি কৰিছে । একাংশ সাহায্যপ্ৰাপ্তৰ পৰাও ধন সংগ্ৰহ কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত গাঁওপ্ৰধানৰ পৰিয়ালৰ পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ নামো ৰাইজে সামৰিছে ।

ইপিনে সামাজিক মাধ্যমত একাংশ ৰাইজক জাতিগত কিছুমান কথা লিখি অপমান কৰাৰো অভিযোগ আছে গাঁওপ্ৰধানৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে । এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এগৰাকী চৰকাৰী গাঁওপ্ৰধানে ৰাইজৰ দুখ-দুৰ্গতি অনুভৱ নকৰি নিজক জাহিৰ কৰিবলৈ একাংশৰ ওপৰত মিছা গোচৰ তৰাটো কিমান সমীচিন ? এখন গাঁৱৰ ৰাইজক মাজনিশালৈকে থানাত ৰখাই থোৱাটো কিমান যুক্তিসংগত !

ইতিমধ্যে প্ৰমাণ-পত্ৰ প্ৰদানৰ নামত টকা লোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰাৰ পাছত এইগৰাকী চৰকাৰী গাঁওপ্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰশাসনে ?অৱশ্যে ইয়াকে লৈ এতিয়া টীয়ক অৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু সময়ত সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব বুলি ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :বিড়ম্বনাৰ পৰা মুক্তি ! অৱশেষত খুমটাইৰ হাতীটোৰ ডিঙিৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল প্ৰকাণ্ড টায়াৰ
লগতে পঢ়ক :ONGC পাইপ লাইনৰ তেল চুৰি ঘটনা: অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাটৰ

TAGGED:

টীয়কৰ বান সাহায্য
টীয়কত বান সাহায্যত দুৰ্নীতি
টীয়কত গাঁওপ্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ
উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি
TEOK FLOOD RELIEF SCAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.