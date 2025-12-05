ETV Bharat / state

বিধায়ক সুৰেন ফুকনৰ বিৰুদ্ধে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ধন দাবীৰ অভিযোগ

অসমমালাৰ অধীনত ডিগবৈৰ পৰা বৰডুমচালৈ ১৩৩ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক বিধায়ক ফুকনে ভয়-ভাবুকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

MLA Suren Phukan
বিধায়ক সুৰেণ ফুকন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 5, 2025 at 10:27 PM IST

2 Min Read
তিনিচুকীয়া: বিতৰ্কই লগ নেৰা হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ । শেহতীয়াকৈ পুনৰ বিতৰ্কত নাম সাঙুৰ খাইছে বিধায়কগৰাকীৰ । অসমমালাৰ অধীনত ডিগবৈৰ পৰা বৰডুমচালৈ ১৩৩ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক বিধায়ক ফুকনে ভয়-ভাবুকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

এই পথটো নিৰ্মাণ কৰা PBPL-LG (JV) নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ২৯ অক্টোবৰত বিভাগীয় শীৰ্ষতম কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । পত্ৰখনত স্পষ্টকৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ নাম উল্লেখ কৰি কামত বাধা দিয়াৰ কথা সদৰী কৰিছে । সমান্তৰালভাৱে অজিত সোণোৱাল নামৰ এজন ধেমাজিৰ যুৱকে সামাজিক মাধ্যমত বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে প্ৰথমা পত্নীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈয়ে বহু বিবাহ কৰাইছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

বিধায়ক সুৰেণ ফুকন (ETV Bharat Assam)

অভিযোগ মতে, অজিত সোণোৱালে এগৰাকী মহিলাৰ ফটোৰ সৈতে বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ ফটো গাঁঠি দিছে । সমান্তৰালভাৱে মহিলাগৰাকীয়ে ভোটাৰ তালিকাত স্বামীৰ নামৰ স্থানত বিধায়কগৰাকীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ।

Allegation against MLA Suren Phukan
ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে ভয় ভাবুকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)

ইফালে, সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "অজিত সোণোৱাল আচলতে এজন চাইকো । ভালদৰে কথা ক’ব নোৱাৰে । মোৰ বিৰুদ্ধে অযথা কিছু কথা সাঙুৰিছে ৷ এইধৰণৰ অভিযোগ পূৰ্বৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও ৰচনা কৰিছিল । মোৰ সৈতে বহু লোকৰ ফটো আছে, তাতেই কোনোবা এগৰাকীৰ ফটো গাঁঠি দিলেই হ’ব নেকি ?”

Allegation against MLA Suren Phukan
ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে ভয় ভাবুকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)

সমান্তৰালভাৱে পথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে দিয়া পত্ৰ সন্দৰ্ভত বিধায়কগৰাকীয়ে কয় , “ঠিকাদাৰৰ কামৰ গাফিলতিত স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জিলা আয়ুক্তক ডেৰ মাহৰ পূৰ্বে অভিযোগ দিছিলো । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উক্ত অভিযোগৰ বাবে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিছিল । গতিকে এতিয়া মোৰ বিৰুদ্ধে এখন ভেঁকোভাওনা ৰচিছে । কেতিয়া কেনেকৈ টকা দাবী কৰিছিলো ওলাব । এতিয়া মই দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল’ম, সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিব ।”

