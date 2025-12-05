বিধায়ক সুৰেন ফুকনৰ বিৰুদ্ধে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ধন দাবীৰ অভিযোগ
অসমমালাৰ অধীনত ডিগবৈৰ পৰা বৰডুমচালৈ ১৩৩ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক বিধায়ক ফুকনে ভয়-ভাবুকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
Published : December 5, 2025 at 10:27 PM IST
তিনিচুকীয়া: বিতৰ্কই লগ নেৰা হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ । শেহতীয়াকৈ পুনৰ বিতৰ্কত নাম সাঙুৰ খাইছে বিধায়কগৰাকীৰ । অসমমালাৰ অধীনত ডিগবৈৰ পৰা বৰডুমচালৈ ১৩৩ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক বিধায়ক ফুকনে ভয়-ভাবুকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
এই পথটো নিৰ্মাণ কৰা PBPL-LG (JV) নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ২৯ অক্টোবৰত বিভাগীয় শীৰ্ষতম কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । পত্ৰখনত স্পষ্টকৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ নাম উল্লেখ কৰি কামত বাধা দিয়াৰ কথা সদৰী কৰিছে । সমান্তৰালভাৱে অজিত সোণোৱাল নামৰ এজন ধেমাজিৰ যুৱকে সামাজিক মাধ্যমত বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে প্ৰথমা পত্নীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈয়ে বহু বিবাহ কৰাইছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
অভিযোগ মতে, অজিত সোণোৱালে এগৰাকী মহিলাৰ ফটোৰ সৈতে বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ ফটো গাঁঠি দিছে । সমান্তৰালভাৱে মহিলাগৰাকীয়ে ভোটাৰ তালিকাত স্বামীৰ নামৰ স্থানত বিধায়কগৰাকীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ।
ইফালে, সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "অজিত সোণোৱাল আচলতে এজন চাইকো । ভালদৰে কথা ক’ব নোৱাৰে । মোৰ বিৰুদ্ধে অযথা কিছু কথা সাঙুৰিছে ৷ এইধৰণৰ অভিযোগ পূৰ্বৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও ৰচনা কৰিছিল । মোৰ সৈতে বহু লোকৰ ফটো আছে, তাতেই কোনোবা এগৰাকীৰ ফটো গাঁঠি দিলেই হ’ব নেকি ?”
সমান্তৰালভাৱে পথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে দিয়া পত্ৰ সন্দৰ্ভত বিধায়কগৰাকীয়ে কয় , “ঠিকাদাৰৰ কামৰ গাফিলতিত স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জিলা আয়ুক্তক ডেৰ মাহৰ পূৰ্বে অভিযোগ দিছিলো । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উক্ত অভিযোগৰ বাবে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিছিল । গতিকে এতিয়া মোৰ বিৰুদ্ধে এখন ভেঁকোভাওনা ৰচিছে । কেতিয়া কেনেকৈ টকা দাবী কৰিছিলো ওলাব । এতিয়া মই দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল’ম, সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিব ।”