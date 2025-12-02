ETV Bharat / state

চি আৰ পি এফ জোৱানৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিকক শাৰিৰীকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ

কৰ্তব্য পালনৰ বাবে যোৱা সাংবাদিকৰ অৰ্হতা পৰীক্ষা চি আৰ পি এফ জোৱানৰ ৷ সাংবাদিকক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷

সৰুপথাৰ: অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত সংঘটিত হৈছে সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ ঘটনা । ৰাজ্যৰ দুটাকৈ স্থানীয় ছেটেলাইট চেনেলত কৰ্মৰত এগৰাকী সাংবাদিকৰ ম’বাইলৰ কেমেৰা ভঙাৰ উপৰিও আন এটা চেনেলৰ দুগৰাকীকৈ সাংবাদিকক শাৰিৰীকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ । কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী চমুকৈ চি আৰ পি এফে অস্ত্ৰ দেখুৱাই সাংবাদিকক ভাবুকি প্ৰদান কৰে বুলি অভিযোগত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এম ভি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ন-খুটি অঞ্চলৰ ১৫৫ নং বেটালিয়ন কেম্পৰ বিৰুদ্ধে বিগত বহুসময় ধৰি প্ৰতিখন শস‍্য, ধানভৰ্তি ট্ৰাকৰ পৰা ২০০০ টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল । যদিহে সেই টকা মালিকপক্ষই নিদিয়ে, তেতিয়া ট্ৰাকসমূহ বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই বহুসময় ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰখা হয় ৷

সাংবাদিকক শাৰিৰীকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰে নিশা ধনশিৰি মহকুমা ট্ৰাক মালিক সন্থাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সাংবাদিকৰ এটা দলৰ লগতে ট্ৰাক মালিক সন্থা উপস্থিত হৈছিল উক্ত ১৫৫ নং বেটালিয়ন কেম্পত । ইতিমধ‍্যেই প্ৰায় ৬/৭ ঘণ্টা ধৰি ৰখাই থোৱা ধানভৰ্তি বাহনসমূহ ৰখাই থোৱাৰ কাৰণ বিচাৰি সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰে কেম্পটোৰ পোষ্ট কমাণ্ডেণ্টগৰাকীক ৷ প্ৰত্যুত্তৰত সাংবাদিকৰ প্ৰমাণপত্ৰহে বিচাৰে পোষ্ট কমাণ্ডেণ্টগৰাকীয়ে ।

সাংবাদিকগৰাকীয়ে পৰিচয়পত্ৰ দেখুওৱাৰ পিছতে চি আৰ পি এফৰ বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ বিচাৰে আধাৰকাৰ্ড । কিন্তু সাংবাদিকগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাত খৰ্গহস্ত বিষয়াগৰাকীয়ে সাংবাদিকগৰাকীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ চি আৰ পি এফৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা সাংবাদিকগৰাকী হৈছে সৰুপথাৰৰ শিৱাশীষ শৰ্মা ৷ চি আৰ পি এফৰ জোৱানে সাংবাদিকগৰাকীক গতিয়াই আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কেৱল সাংবাদিকজনক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাতে ক্ষান্ত নাথাকি ম’বাইলৰ কেমেৰা পৰ্যন্ত জোৱানজনে ভাঙি পেলায় ।

ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা বাকী দুজন সাংবাদিকৰ ওপৰতো শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ চলোৱাৰ লগতে অস্ত্ৰ দেখুৱাই ভাবুকি প্ৰদান কৰে চি আৰ পি এফৰ জোৱানজনে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি আহি নিজৰ বাহনত বহি থকা অৱস্থাৰ পৰা সাংবাদিককেইজনক উঠাই আনি চি আৰ পি এফৰ কেম্পত প্ৰায় বহু সময় বহুৱাই থৈ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ভুৱা গোচৰ জাপি দিয়াৰ ভয় দেখুৱাই শিবিৰটোত থকা জোৱানকেইজনে । যাৰ ফলত সোমবাৰে নিশাৰ ভাগতে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি ।

লাহে লাহে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাত শিবিৰত আবদ্ধ ট্ৰাকসমূহৰ চালকসকলে স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত শিবিৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ বিভিন্ন শ্লোগানৰে উত্তাল কৰি তোলা হয় ঘটনাস্থলী । বিশেষকৈ সাংবাদিকক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই পৰিস্থিতি অন্যফাললৈ গতি কৰে ।

আনহাতে, নিশাই সৰুপথাৰ সমজিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, সীমান্ত দণ্ডাধীশ, চুঙাজান থানাৰ আৰক্ষীক সাংবাদিকসকলে ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । ঘটনাস্থলীত সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসন উপস্থিত হোৱাৰ পিছতহে শিবিৰটোৰ পৰা সাংবাদিকসকলক আহিবলৈ দিয়া হয় । ইতিমধ্যে চুঙাজান থানাত চি আৰ পি এফৰ পোষ্ট কমাণ্ডেট মনোহৰ ঝাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সাংবাদিকত্ৰয় ক্ৰমে কুলেশ বৰা, নবীন বৰা আৰু শিৱাশীষ শৰ্মাই ।

উল্লেখ্য যে, পৰৱৰ্তী সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাত বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই চি আৰ পি এফৰ জোৱানগৰাকীয়ে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ মুখামুখি হৈহে শিবিৰত আবদ্ধ ট্ৰাকৰ চালককেইজনক মাতে নিজৰ ওচৰলৈ । সাংবাদিকৰ বুমৰ সন্মুখত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশৰ চলেৰে জোৱানগৰাকীয়ে প্ৰশ্নৰ উপৰি প্ৰশ্ন কৰে ট্ৰাকচালকক ।

