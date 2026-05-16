ষষ্ঠ অনুসূচী, ভূমি সুৰক্ষাৰ দাবীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ
ডিমৰীয়াৰ টোপাতলী তিৱা ভাষা গৱেষণা কেন্দ্ৰত সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰে ।
Published : May 16, 2026 at 8:50 AM IST
সোণাপুৰ: সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু কামৰূপ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰে টোপাতলীস্থিত তিৱা ভাষা গৱেষণা কেন্দ্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হয় । এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ বিষয়ববীয়াই তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগতে তিৱা জনজাতিৰ ভূমি সুৰক্ষাৰ বিভিন্ন দাবী চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰে ।
ষষ্ঠ অনুসূচী আৰু মধ্যস্থতাকাৰী নিয়োগত বিলম্ব
সংবাদমেলত ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই উল্লেখ কৰে যে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো তেওঁলোকৰ ৩৬ বছৰীয়া আন্দোলনৰ এক মূল দাবী । যোৱা ২৫ ডিচেম্বৰ, ২০২৫ তাৰিখে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে হোৱা ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত ২০২৫ বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত এজন মধ্যস্থতাকাৰী নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল । কিন্তু আজি পাঁচ মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত সন্থাই তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।
নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে আগন্তুক জুন মাহৰ ভিতৰত এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
জাগীৰোড টাউনশ্বিপৰ বিৰোধিতা
সংবাদমেলত তেওঁলোকে জাগীৰোড টাউনশ্বিপ গঠনৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে । তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে, "উন্নয়নৰ নামত কেৱল জনজাতীয় ভূমিৰ ওপৰত চকু দিয়া হৈছে । জাগীৰোডত পূৰ্বৰ পেপাৰ মিলৰ ভূমি এতিয়া টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, য’ত তিৱা লোকৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে । আমি উন্নয়নৰ বিৰোধী নহয়, কিন্তু জনজাতিসকলৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰি কৰা কোনো টাউনশ্বিপ গ্ৰহণ কৰা নহ’ব ।"
শিন্ধিশ্বৰ গাঁৱৰ উচ্ছেদ আৰু ভূমিপট্টাৰ দাবী
বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি অহা শিন্ধিশ্বৰ গাঁৱৰ তিৱা লোকসকলক উচ্ছেদ কৰি পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ হাতত ভূমি গতাই দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ চলি থকা বুলি সন্থাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে । বনভূমি আইন ২০০৬ অনুসৰি এই লোকসকলক অতি সোনকালে মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনোৱা হৈছে ।
ট্ৰাইবেল বেল্ট-ব্লক সুৰক্ষা আৰু উচ্ছেদৰ দাবী
কামৰূপ (মেট্ৰ’) জিলাৰ ডিমৰীয়া ট্ৰাইবেল বেল্টৰ অন্তৰ্গত কচুতলীত অলপতে চৰকাৰে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানক সন্থাই আদৰণি জনাইছে । ইয়াৰ লগতে সন্থাই তথ্য দি জনায় যে মৰিগাঁও জিলাৰ ৭টা ট্ৰাইবেল বেল্ট-ব্লকত প্ৰায় ২৮,০২২ বিঘা ভূমি অবৈধ বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে । এই অঞ্চলসমূহৰ পৰাও কচুতলীৰ দৰে একে ধৰণৰ উচ্ছেদ চলাই ট্ৰাইবেল বেল্টসমূহ বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।
সংবাদমেলৰ শেষত সন্থাই সকীয়াই দিয়ে যে যদিহে জুন মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহৰ সমাধান নহয়, তেন্তে তিৱা ৰাইজে ৰাজপথত আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব ।
সংবাদমেলত সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মুংছা প্ৰশান্ত মছৰং, সাধাৰণ সম্পাদক মুংছা তৰুণ মাদাৰ, উপদেষ্টা বিমল আমচি, উপ-সভাপতি কন্দৰ্প হুকাই, বিত্ত সম্পাদক বিদ্যা মিথিকে ধৰি সংগঠনটোৰ কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ নেতা উপস্থিত থাকে ।