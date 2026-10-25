দেশবাসীৰ ভঁড়াল ধন, ঐশ্বৰ্যৰে ভৰি পৰাৰ কামনাৰে মন্ত্ৰীসকলে জনালে শ্ৰীশ্ৰীলক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা
ধন, ঐশ্বৰ্য, সৌভাগ্য, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ দেৱী মা লক্ষ্মীৰ আৰাধনাৰে মুখৰ চৌদিশ । কোন কোন মন্ত্ৰীয়ে জনালে শুভেচ্ছা ? এক প্ৰতিবেদন ।
Published : October 25, 2026 at 4:23 PM IST
গুৱাহাটী: ধন-ধান্য, সুখ-সমৃদ্ধিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনাৰে দেওবাৰে ৰাজ্যজুৰি পবিত্ৰ লক্ষ্মী পূজা উদযাপিত হৈছে । শাৰদীয় পূৰ্ণিমাৰ অমৃতময় ক্ষণত ধৰিত্ৰী লৈ নামি অহা দেৱী মা লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ প্ৰতিখন ঘৰে ঘৰে বন্তি জ্বলি উঠিছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মণ্ডপসমূহৰ লগতে ঘৰুৱাভাৱেও ভক্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত দেৱী আৰাধনাত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মগ্ন হৈ পৰিছে ।
পুৱাৰে পৰা ঘৰে ঘৰে সীমাহীন ব্যস্ততা দেখা গৈছে । বিভিন্নজনে সামাজিকমাধ্যমযোগে লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদি কৰি বহুকেইজন ৰাজনৈতিক নেতাই সামাজিকমাধ্যমত শুভেচ্ছা জনোৱা পৰিলক্ষিত হয় ।
পুৱাতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি লিখে, ‘‘মা লক্ষ্মীৰ দিব্য আশিসেৰে প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ নামি আহক সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ নৱজ্যোতি । ধন-ঐশ্বৰ্য আৰু সৌভাগ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী আইৰ কৃপাত সকলোৰে জীৱন আনন্দ, প্ৰাচুৰ্য আৰু মংগলময় হৈ উঠক । প্ৰতিখন ঘৰ প্ৰেম, সম্প্ৰীতি আৰু সন্তুষ্টিৰে ভৰি পৰক ৷ পদ্মাসনা মা লক্ষ্মীৰ শ্ৰীচৰণত সকলোৰে কল্যাণ আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাই পৱিত্ৰ শ্ৰীশ্ৰীলক্ষ্মী পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।’’
একেদৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও শুভেচ্ছা জনালে এইদৰে, ‘‘পবিত্ৰ লক্ষ্মী পূজাৰ শুভক্ষণত লক্ষ্মী আইৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে সকলোৰে জীৱন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠে । ধন-ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মাৰ আশিসে প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ কঢ়িয়াই আনক অপাৰ আনন্দ, সুস্বাস্থ্য আৰু প্ৰাচুৰ্যৰ বতৰা । সকলোলৈকে লক্ষ্মী পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ ।"
শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ এটা শ্লোকেৰে ৰাজ্যবাসীলৈ বুলি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই লিখে, "আই লক্ষ্মীৰ আশিসে প্ৰতিখন ঘৰলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ-সমৃদ্ধি আৰু প্ৰাচুৰ্য । আইৰ কৃপাত চৌপাশ ভৰি পৰক আনন্দ, সম্প্ৰীতি আৰু আশাৰে । সকলোলৈকে পৱিত্ৰ লক্ষ্মী পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ ।"
সকলোৰে জীৱন সুখ-শান্তিৰে ভৰি পৰাৰ কামনাৰে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে লিখে, "শ্ৰীশ্ৰীলক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । আই লক্ষ্মী দেৱীৰ আশীৰ্বাদত সকলোৰে জীৱন সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠাৰ কামনাৰে আইৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ।"
একেদৰে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই সামাজিক মাধ্যমত লিখে, "শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ । অনাগত দিনবোৰত সমাজখন সুখ-সমৃদ্ধি, ঐশ্বৰ্য্য-বিভূতি, ধনে-ধানে উপচি পৰক আৰু সৰ্বত্ৰ মংগল সাধন হওক, তাৰেই কামনাৰে লক্ষ্মী আইৰ শ্ৰীচৰণত সভক্তিৰে সেৱা জনালোঁ ।"