ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ চলিছে জনজাতিকৰণৰ দাবী ।‌

ALL TAI AHOM STUDENTS UNION PROTEST
আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল চিলাপথাৰ (ALL TAI AHOM STUDENTS UNION PROTEST)
October 17, 2025

জোনাই : আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল চিলাপথাৰ । প্ৰায় বিশ সহস্ৰাধিক লোকৰ প্ৰতিবাদী সমদলত উত্তাল ৰাজপথ । অহা '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিৰ মৰ্যাদা লাভ নকৰিলে বিজেপি চৰকাৰক ওফৰাবলৈ মাৰবান্ধি থিয় হোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান আটাছুৰ ।

ধেমাজি জিলা আটাছু সমিতিৰ আহ্বানত আৰু টাই আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ যৌথ উদ্যোগত “ন্যায়, পৰিচয় আৰু মৰ্যাদা বিচাৰি” চিলাপথাৰৰ ৰাস মন্দিৰ প্ৰাংগণত বিশাল গণ সমাবেশত ন্যাৰ্য প্ৰাপ্যৰ দাবীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে একপ্ৰকাৰ গৰজি উঠে আটাছু । ন্যায়, পৰিচয় আৰু মৰ্যাদা বিচাৰি অনুসূচিত জনজাতি, স্বায়ত্তশাসন আৰু ভূমিপট্টাৰ দাবীত চিলাপথাৰৰ ৰাসমন্দিৰ প্ৰাংগণত বিশাল গণ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰা হয় ।

ALL TAI AHOM STUDENTS UNION PROTEST
আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল চিলাপথাৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পূৰ্বে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মায়াবিনী গীতটো পৰিৱেশ কৰে ৷ ইফালে ন্যায়, পৰিচয় আৰু মৰ্যাদা বিচাৰি অনুসূচিত জনজাতি, স্বায়ত্তশাসন আৰু ভূমিপট্টনৰ দাবী তুলি আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈ, টাইপাৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰকে ধৰি কেইবাটাও ভাতৃ সংগঠনৰ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ সমাবেশৰ পিছতেই প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয় ৷

ইপিনে, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ-সভাপতি মনোজ গগৈ আৰু মুখ্য উপদেষ্টা দুলাল বৰুৱাই কয়, "জনজাতিকৰণ আদিত্য খাকলাৰী, তিলক দলে আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ বাৰীৰ জাতিলাও পানীলাও নহয় তেওঁলোকক সুধি দিবলৈ ৷ জনজাতিকৰণ আমাৰ জন্মগত পাপ্য ৷ এই অধিকাৰ আমি আজুৰি ৷

ALL TAI AHOM STUDENTS UNION PROTEST
আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল চিলাপথাৰ (ETV Bharat Assam)

ইপিনে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ সভাপতি মনোজ গগৈয়ে কয়, “জনগোষ্ঠীটোৱে বাৰে বাৰে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি অহাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে আৰু ভাৰত চৰকাৰে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে যেন পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে যি বৈশিষ্ট্য আছে, অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক যে জনজাতিকৰণ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে চৰকাৰৰ সংস্থাই ভাৰত চৰকাৰক লিখিতভাবে জনাইছিল ৷ সেই বাবেই ২০১৯ চনৰ ৯জানুৱাৰীত এই বিধেয়কখন ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হয় ৷ কিন্তু এই বিধেয়কখন গৃহীত নকৰি ছয় জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰিলে ৷ এয়া আমাৰ পাপ্য অধিকাৰ ।"

