আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল চিলাপথাৰ
ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ চলিছে জনজাতিকৰণৰ দাবী ।
Published : October 17, 2025 at 9:49 PM IST
জোনাই : আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল চিলাপথাৰ । প্ৰায় বিশ সহস্ৰাধিক লোকৰ প্ৰতিবাদী সমদলত উত্তাল ৰাজপথ । অহা '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিৰ মৰ্যাদা লাভ নকৰিলে বিজেপি চৰকাৰক ওফৰাবলৈ মাৰবান্ধি থিয় হোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান আটাছুৰ ।
ধেমাজি জিলা আটাছু সমিতিৰ আহ্বানত আৰু টাই আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ যৌথ উদ্যোগত “ন্যায়, পৰিচয় আৰু মৰ্যাদা বিচাৰি” চিলাপথাৰৰ ৰাস মন্দিৰ প্ৰাংগণত বিশাল গণ সমাবেশত ন্যাৰ্য প্ৰাপ্যৰ দাবীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে একপ্ৰকাৰ গৰজি উঠে আটাছু । ন্যায়, পৰিচয় আৰু মৰ্যাদা বিচাৰি অনুসূচিত জনজাতি, স্বায়ত্তশাসন আৰু ভূমিপট্টাৰ দাবীত চিলাপথাৰৰ ৰাসমন্দিৰ প্ৰাংগণত বিশাল গণ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰা হয় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মায়াবিনী গীতটো পৰিৱেশ কৰে ৷ ইফালে ন্যায়, পৰিচয় আৰু মৰ্যাদা বিচাৰি অনুসূচিত জনজাতি, স্বায়ত্তশাসন আৰু ভূমিপট্টনৰ দাবী তুলি আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈ, টাইপাৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰকে ধৰি কেইবাটাও ভাতৃ সংগঠনৰ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ সমাবেশৰ পিছতেই প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয় ৷
ইপিনে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ সভাপতি মনোজ গগৈয়ে কয়, “জনগোষ্ঠীটোৱে বাৰে বাৰে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি অহাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে আৰু ভাৰত চৰকাৰে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে যেন পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে যি বৈশিষ্ট্য আছে, অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক যে জনজাতিকৰণ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে চৰকাৰৰ সংস্থাই ভাৰত চৰকাৰক লিখিতভাবে জনাইছিল ৷ সেই বাবেই ২০১৯ চনৰ ৯জানুৱাৰীত এই বিধেয়কখন ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হয় ৷ কিন্তু এই বিধেয়কখন গৃহীত নকৰি ছয় জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰিলে ৷ এয়া আমাৰ পাপ্য অধিকাৰ ।"