জনজাতিকৰণ নহ'লে নিৰ্বাচনত প্ৰত্য়ুত্তৰ দিবলৈ সাজু আহোম জনগোষ্ঠী; আটাছুৱে সকীয়ালে চৰকাৰক

জনজাতিকৰণ নহ'লে নিৰ্বাচনত প্ৰত্য়ুত্তৰ দিবলৈ সাজু আহোম জনগোষ্ঠী; আটাছুৱে সকীয়ালে চৰকাৰক
টাই আহোম জনগোষ্ঠী কেতিয়াও ক্ষান্ত নহয় । তেওঁলোকে আৰু নুশুনে চৰকাৰৰ মিথ্য়াচাৰ ।
Published : November 4, 2025 at 8:10 AM IST
গোলাঘাট : আহোম জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনে তেওঁলোকৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনায় আহিছে । তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ পিচতো কোনো এখন চৰকাৰে এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো লৈ কোনোধৰণৰ বাস্তৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । শেহতীয়াকৈ মৰাণ, মটক, চুতীয়া জনগোষ্ঠীকে ধৰি কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণৰ দাবীত ওলাই আহি ৰজা ঘৰৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে ।
চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰিছে :
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ সোমবাৰে গোলাঘাটত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা (আটাছু)ৰ উদ্যোগত প্ৰায় পাঁচ সহস্ৰাধিক আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সমাবেশত জনজাতিকৰণৰ দাবীত এক বিশাল গণ হুংকাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । গোলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা সমদল উলিয়াই জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰে । উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে কয়, "এই সমাগম ৰাইজৰ ক্ষোভৰ প্ৰতিফলন । চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰিছে, প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে । চৰকাৰে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে । জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিম বুলি কৈছিল কিন্তু দিয়া নাই । গতিকে তেওঁলোকে স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নহয় । তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ বিদেশী আৰু বহিৰাগতৰ কাৰণে কাম কৰি গৈছে বাবে জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নাই ।"
২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত চৰকাৰক দিব উত্তৰ:
সেইবাবে অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজ ওলাই আহি তেওঁলেকক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী জনোৱা বুলি উল্লেখ কৰি সভাপতি গগৈয়ে কয়," চৰকাৰে জনজাতিকৰণৰ কৰিব লাগে, নহ'লে ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ উত্তৰ দিব । আমাৰ আৰু ১৫ দিন এনে কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে । চৰকাৰৰ যি জাতীয় দায়িত্ব আছে সেয়া পালন কৰিব লাগে, যদি নকৰে ২৬ত জাতিয়ে ইয়াৰ উত্তৰ দিব ।"
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ ভেঙুচালি নকৰিবলৈ সকীয়নি :
আনহাতে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় সন্দৰ্ভতো কৰিলে মন্তব্য় । মহান শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই সভাপতি গগৈয়ে কয়,"ৰাইজ দুখত আছে ,চকুলো টুকিছে আৰু কোনো কামত মনোনিৱেশ কৰিব পৰা নাই । কাৰণ এটা জাতীয় সম্পদ আমাৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল । ৰাজনীতি বাদ দি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় আমাক দিয়ক আৰু যদি ন্যায় প্ৰদান নকৰে তেনেহ'লে পৰিস্থিতি আৰু পৰিবেশ বেলেগ হ'ব । আমাৰ বিশ্বাস আপোনালোকে ন্য়ায় দিব পাৰিব । শান্তি পাব ,মনত সুখ পাব । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব পাৰিলে অসমীয়া ৰাইজে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাব । এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ ভেঙুচালি নকৰিব ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদস্থলীত মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে । ইয়াৰ উপৰি 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত 'গীতৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সমাপ্ত কৰে ।