এদিনীয়া ধৰ্মঘটত স্তব্ধ সকলো ঔষধৰ বিপণি: বুধবাৰৰ দিনটোত কেনেদৰে চলিছে বৰপেটা জিলা

এদিনীয়া ধৰ্মঘটত স্তব্ধ সকলো ঔষধৰ বিপণি: বুধবাৰৰ দিনটোত কেনেদৰে চলিছে বৰপেটা জিলা
সম্পূৰ্ণ ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷
Published : May 20, 2026 at 3:33 PM IST
বৰপেটা: বিহু, পূজা, নতুন বছৰ একোৰে প্ৰভাৱ নপৰা কেইটামান জৰুৰীকালীন সেৱা হৈছে ক্ৰমে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, আৰক্ষী বাহিনী, চিকিৎসা সেৱা আৰু ঔষধৰ যোগান ইত্যাদি ৷ কিন্তু কেতিয়াবা বাৰু ভাবি চাইছেনে ইয়াৰে যিকোনো এটা ব্যৱস্থা এদিনৰ বাবে হ’লেও অচল হৈ পৰিলে আমাৰ জীৱনত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব ৷ আমি ভাবি নাচালেও কিন্তু এক বৃহৎ পৰিসৰত সংকটৰ সন্মুখীন হ’ব সাধাৰণ জনতা ৷
অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন অৱ কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্টছ চমুকৈ এআইঅ’চিডিৰ আহ্বানমৰ্মে বুধবাৰৰ দিনটোত দেশজুৰি ধৰ্মঘটত বহিছে ঔষধ যোগানকাৰীসকলৰ লগতে পাইকাৰী আৰু খুচুৰা বিক্ৰেতাসকল ৷ সম্পূৰ্ণ ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷
কিহৰ বাবে ধৰ্মঘটৰ আহ্বান
দেশজুৰি পৰা এই ধৰ্মঘটৰ প্ৰভাৱৰ পৰা হাত সাৰি নগ’ল অসমৰ ঔষধ যোগানকাৰী আৰু বিক্ৰেতাসকল ৷ ৰাজ্যখনৰ আন একাংশ জিলাৰ দৰে বৰপেটাতো ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ মূলতঃ ক’ভিডকালীন পৰিস্থিতিত গ্ৰহণ কৰা বিশেষ সেৱা আইনৰ জৰিয়তে এতিয়াও চলাই থকা অনলাইন ফাৰ্মাচী আৰু ই-ফাৰ্মাচী সেৱা বন্ধৰ দাবীত সংস্থাটোৱে দেশজোৰা ২৪ ঘণ্টীয়া ধর্মঘটৰ আহ্বান জনায় ৷ অনলাইন ফাৰ্মাচী আৰু ই-ফাৰ্মাচী সেৱাৰ জৰিয়তে বৃহৎসংখ্যক পুঁজিপতিয়ে ৰেহাই মূল্যত ঔষধ বিক্ৰী কৰি অহা বুলি সংস্থাটোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ আনকি পুঁজিপতিসকলে কিহৰ আধাৰত ১৫ শতাংশলৈকে ৰেহাই মূল্যত ঔষধ বিক্ৰী কৰিছে তাক লৈও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ৷ বৃহৎ ৰেহাইৰ নামত সাধাৰণ জনতাৰ স্বাস্থ্যৰে হেতালি খেলি ভেজাল ঔষধ বিক্ৰী কৰা বুলি অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন অৱ কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্টছে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
ঔষধৰ বিপণি এখন খোলাৰ সময়ত একোখন ফাৰ্মাচীক যি অনুজ্ঞাপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয়, অনলাইন ফাৰ্মাচী আৰু ই-ফাৰ্মাচী সেৱাত সেই একেই ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ হৈছে নে নাই তাক লৈও সংস্থাটোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ তাৰোপৰি বিভিন্ন ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত পালন কৰিবলগীয়া বিধিসন্মত সতৰ্কীকৰণ বিশেষকৈ নিৰ্দিষ্ট তাপমানত ঔষধ ৰখা, বয়স অনুপাতে ঔষধ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিষেধাজ্ঞা আদি অনলাইন ঔষধ বিক্ৰীৰ সময়ত পালন কৰা হৈছে নে নাই, তাক লৈও সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে এই সংস্থাটো ৷
অনলাইন প্লেটফর্মসমূহে সঠিক পৰীক্ষা নকৰাকৈ ঔষধ বিক্ৰী কৰা, অনলাইন ব্যৱস্থাই খুচুৰা ব্যৱসায়ীৰ প্ৰতি সংকট কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে ভুৱা প্ৰেছক্রিপছন আৰু AI ৰ অপব্যৱহাৰৰে ৰোগীক ঔষধ প্ৰদানৰ জৰিয়তে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি অনাৰ অভিযোগত অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন অৱ কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্টছ চমুকৈ এআইঅ’চিডিয়ে আহ্বান জনােৱা ২৪ ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘটৰ ফলত বহু ৰোগী সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ ৰোগীসকলে সন্মুখীন হোৱা এনে সমস্যাৰ প্ৰতি সংস্থাটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে চৰকাৰক এই সমস্যা সমাধানৰ ব্যৱস্থা ল’বলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
ধৰ্মঘটৰ সমৰ্থন জনাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ
অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন অৱ কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্টৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তা প্ৰাঞ্জল দাসে ধৰ্মঘট সম্পৰ্কে এনেদৰে কয়, ‘‘ভাৰতবৰ্ষৰ এনে এটা সংস্থা আছে, যিটো ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ সংস্থা ৷ আমি ১৩ লাখ সদস্য তাত জড়িত হৈ আছো ৷ এই ১৩ লাখ সদস্যই আমি চৰকাৰক আবেদন জনাব বিচাৰিছো আজি নহয়, ছবছৰ আগৰ পৰাই আমি আবেদন জনাই আহিছো... দুখন আইন ক’ভিডৰ সময়ত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল চৰকাৰে ৷ আইন দুখনৰ কথা আছিলে ক’ভিডৰ সময়ত যি লকডাউন হৈছিলে, সেই সময়ত হোম ডেলিভাৰী কৰাৰ বাবে সেই আইন দুখন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু সেই আইন দুখনৰ সুবিধা লৈ পুঁজিপতিসকলে কি কৰি আছে ? আমাৰ দৰে সৰু সৰু যিবিলাক ফাৰ্মাচী আছে, যিবোৰ আমি ধৰক সমগ্ৰ ভাৰতত ১০ লাখ ফাৰ্মাচী আছে আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ৫ কোটি পৰিয়াল ৷ গতিকে পৰিয়ালসমূহৰ স্বাৰ্থত এটা ডাঙৰ সমস্যা আহি পৰিছে ৷’’
বিশেষকৈ বৃহৎসংখ্যক পুঁজিপতিয়ে কেনেদৰে ৰেহাই মূল্যত ঔষধ বিক্ৰী কৰি আহিছে আৰু সেইবোৰ প্ৰকৃত গুণাগুণ থকা ঔষধ নে কোনো ভেজাল ঔষধ, তাক লৈও দাসে উদ্বেগ ব্যক্ত কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: শিশু কন্য়াক ডেগাৰেৰে হানি হত্যাৰ চেষ্টা পিতৃৰ, নিজৰ শৰীৰতো হানিলে আঘাত