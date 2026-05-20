অনলাইনত ঔষধ বিক্ৰীৰ বিৰোধিতাৰে দেশজুৰি ফাৰ্মাচী বন্ধৰ আহ্বান: যোৰহাটত বন্ধৰ বিৰোধিতা
ই-ফাৰ্মাচীৰ ব্যৱসায় বন্ধৰ দাবীত বুধবাৰে দেশজুৰি ফাৰ্মাচী বন্ধৰ আহ্বান । বন্ধৰ বিৰোধিতা যোৰহাট জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতিৰ । খোলা ৰখা হ'ল বহু ফাৰ্মাচী ।
Published : May 20, 2026 at 3:00 PM IST
যোৰহাট: ই-ফাৰ্মাচী ব্যৱসায় সেৱা বন্ধৰ দাবীত অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্ব'ন অব কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্টে (All India Organisation of Chemists and Druggists) বুধবাৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি বন্ধ ৰাখে ফাৰ্মাচী । বন্ধৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই দেশজুৰি ফাৰ্মাচীসমূহ বন্ধ ৰখা হয় যদিও অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । যোৰহাটতো বন্ধৰ আংশিক প্ৰভাৱহে পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । যোৰহাটত বন্ধৰ সময়ছোৱাতো বহু ফাৰ্মাচী খোলা আছে ।
আনহাতে, অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্ব'ন অব কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্টে আহ্বান জনোৱা ফাৰ্মাচী বন্ধৰ বিৰোধিতা কৰে যোৰহাট জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰাই । কিন্তু তেওঁলোকে উথাপন কৰা দাবীসমূহ সমৰ্থন কৰোঁ বুলি জানিবলৈ দিয়ে যোৰহাট জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
লগতে তেওঁ কয়, "আজি বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা সংগঠনটোৰ কাৰ্যালয় থকা কলকাতাতেই ফাৰ্মাচী খোলা থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । অৰ্থাৎ ফাৰ্মাচী বন্ধৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে ।"
বন্ধ সম্পৰ্কত যোৰহাট জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্ব'ন অব কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্টে আহ্বান জনাইছিল ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ । ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল ই-ফাৰ্মাচী সেৱা বন্ধ কৰা । ই-ফাৰ্মাচী সেৱাৰ জৰিয়তে অহা ঔষধসমূহৰ গুণাগুণৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছে আৰু অতিপাত ৰেহাই মূল্যত ঔষধ যোগান ধৰিছে । এইবোৰ বন্ধ কৰিবৰ বাবে ঔষধ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই সংগঠনটো ইমানেই শক্তিশালী সংগঠন যে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে ই-ফাৰ্মাচী সেৱাত ঔষধ দিয়া বন্ধ কৰিব পাৰে । তাকে নকৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ১৫০ কোটি জনসাধাৰণক পণবন্দী কৰি বিপদলৈ ঠেলি দি ফাৰ্মাচী বন্ধ কৰাটো কোনোপধ্যেই মানি ল'ব নোৱাৰি । আমি তেওঁলোকৰ দাবীসমূহক সমৰ্থন কৰোঁ, কিন্তু বন্ধক আমি সমৰ্থন নকৰোঁ । আজি বন্ধ আহ্বান জনোৱা সংগঠনটোৰ পঞ্জীয়নভুক্ত অফিচ থকা কলকাতা, বেংগালুৰুতে ফাৰ্মাচী খোলা আছে । অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বন্ধৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।"