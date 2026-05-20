অনলাইন ঔষধ বিপণনৰ বিৰুদ্ধে দেশজোৰা ফাৰ্মাচী বন্ধ: মৰিগাঁৱত সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ
অনলাইন ঔষধ বিপণনৰ বিৰুদ্ধে AIOCD-ৰ দেশজোৰা ধৰ্মঘট । মৰিগাঁৱতো সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ । জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে খোলা থাকিল একাংশ ফাৰ্মাচী ।
Published : May 20, 2026 at 3:15 PM IST
মৰিগাঁও: অনলাইন ঔষধ বিপণন নীতিৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষজুৰি অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইশ্ব'ন অব কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্টে (AIOCD) আহ্বান জনোৱা ২৪ ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ বুধবাৰে মৰিগাঁও জিলাতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হয় । কেন্দ্ৰীয় সংগঠনটোৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি, জিলাখনৰ সকলো ধৰণৰ খুচুৰা ফাৰ্মাচী আৰু ঔষধ বিতৰণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকে ।
অনলাইন ফাৰ্মাচীসমূহৰ অনৈতিক ব্যৱসায়িক নীতিৰ বিৰোধিতা কৰি জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি ৰাজ হাজৰিকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "য’ত আমি স্থানীয় ফাৰ্মাচীসমূহে উৎপাদনকাৰীৰ পৰা এটা ঔষধ ক্ৰয় কৰোঁতে সৰ্বাধিক ১৮ শতাংশ পৰ্যন্তহে ৰেহাই পাওঁ, তাত এই অনলাইন প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গ্ৰাহকক কেনেকৈ ২০ৰ পৰা ২৫ শতাংশ পৰ্যন্ত ৰেহাই দিব পাৰে ? ইয়াৰ পৰাই প্ৰমাণ হয় যে এইবোৰ আচলতে নিম্নমানৰ বা নকল ঔষধ । এই অনৈতিক ব্যৱসায়ে সমগ্ৰ দেশৰে ১২ লাখ ৪০ হাজাৰৰো অধিক পঞ্জীয়নভুক্ত ফাৰ্মাচী ব্যৱসায়ীৰ জীৱন-জীৱিকালৈ তীব্ৰ অন্ধকাৰ নমাই আনিছে ।"
সৰ্বসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে জৰুৰীকালীন বিকল্প ব্যৱস্থা
আনহাতে, ধৰ্মঘটৰ ফলত যাতে জিলাখনৰ জৰুৰীকালীন ৰোগীসকল কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাই এক বিশেষ মানৱীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে । সাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে জিলাখনৰ নিৰ্দিষ্ট কেইখনমান ফাৰ্মাচী খোলা ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । সভাপতি ৰাজ হাজৰিকাই জনোৱা মতে, জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে তলত উল্লেখ কৰা স্থানসমূহৰ ফাৰ্মাচীসমূহ খোলা ৰখা হৈছে :
- মৰিগাঁও চহৰৰ অসামৰিক হাস্পতালৰ (Civil Hospital) সন্মুখত থকা ফাৰ্মাচীসমূহ ।
- চহৰখনৰ দৈনন্দিন বজাৰ আৰু বেংকৰ সমীপত থকা প্ৰায় ৬-৭ খন বিশেষ ফাৰ্মাচী ।
এই জৰুৰীকালীন বিকল্প ব্যৱস্থাৰ বাবে ধৰ্মঘটৰ মাজতো জিলাখনৰ মুমূৰ্ষু তথা জৰুৰীকালীন ৰোগীসকলে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ লাভ কৰাত বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগা হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ।