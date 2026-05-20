অনলাইন ঔষধ বিপণনৰ বিৰুদ্ধে দেশজোৰা ফাৰ্মাচী বন্ধ: মৰিগাঁৱত সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ

অনলাইন ঔষধ বিপণনৰ বিৰুদ্ধে AIOCD-ৰ দেশজোৰা ধৰ্মঘট । মৰিগাঁৱতো সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ । জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে খোলা থাকিল একাংশ ফাৰ্মাচী ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ফাৰ্মাচী বন্ধৰ মৰিগাঁৱত সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 3:15 PM IST

মৰিগাঁও: অনলাইন ঔষধ বিপণন নীতিৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষজুৰি অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইশ্ব'ন অব কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্টে (AIOCD) আহ্বান জনোৱা ২৪ ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ বুধবাৰে মৰিগাঁও জিলাতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হয় । কেন্দ্ৰীয় সংগঠনটোৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি, জিলাখনৰ সকলো ধৰণৰ খুচুৰা ফাৰ্মাচী আৰু ঔষধ বিতৰণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকে ।

​অনলাইন ফাৰ্মাচীসমূহৰ অনৈতিক ব্যৱসায়িক নীতিৰ বিৰোধিতা কৰি জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি ৰাজ হাজৰিকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, ​"য’ত আমি স্থানীয় ফাৰ্মাচীসমূহে উৎপাদনকাৰীৰ পৰা এটা ঔষধ ক্ৰয় কৰোঁতে সৰ্বাধিক ১৮ শতাংশ পৰ্যন্তহে ৰেহাই পাওঁ, তাত এই অনলাইন প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গ্ৰাহকক কেনেকৈ ২০ৰ পৰা ২৫ শতাংশ পৰ্যন্ত ৰেহাই দিব পাৰে ? ইয়াৰ পৰাই প্ৰমাণ হয় যে এইবোৰ আচলতে নিম্নমানৰ বা নকল ঔষধ । এই অনৈতিক ব্যৱসায়ে সমগ্ৰ দেশৰে ১২ লাখ ৪০ হাজাৰৰো অধিক পঞ্জীয়নভুক্ত ফাৰ্মাচী ব্যৱসায়ীৰ জীৱন-জীৱিকালৈ তীব্ৰ অন্ধকাৰ নমাই আনিছে ।"

​সৰ্বসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে জৰুৰীকালীন বিকল্প ব্যৱস্থা

আনহাতে, ​ধৰ্মঘটৰ ফলত যাতে জিলাখনৰ জৰুৰীকালীন ৰোগীসকল কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাই এক বিশেষ মানৱীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে । সাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে জিলাখনৰ নিৰ্দিষ্ট কেইখনমান ফাৰ্মাচী খোলা ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । ​সভাপতি ৰাজ হাজৰিকাই জনোৱা মতে, জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে তলত উল্লেখ কৰা স্থানসমূহৰ ফাৰ্মাচীসমূহ খোলা ৰখা হৈছে :

  • ​মৰিগাঁও চহৰৰ অসামৰিক হাস্পতালৰ (Civil Hospital) সন্মুখত থকা ফাৰ্মাচীসমূহ ।
  • ​চহৰখনৰ দৈনন্দিন বজাৰ আৰু বেংকৰ সমীপত থকা প্ৰায় ৬-৭ খন বিশেষ ফাৰ্মাচী ।

​এই জৰুৰীকালীন বিকল্প ব্যৱস্থাৰ বাবে ধৰ্মঘটৰ মাজতো জিলাখনৰ মুমূৰ্ষু তথা জৰুৰীকালীন ৰোগীসকলে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ লাভ কৰাত বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগা হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

