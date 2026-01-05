ETV Bharat / state

পুহমহীয়া জাৰ : মঙলবাৰৰ পৰা এখন জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ

প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে সকলো চৰকাৰী-বেচৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তৰ ৷

SCHOOLS CLOSE FOR WINTER
ৰাজ্য়ত অব্যাহত শীতৰ প্ৰকোপ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 5, 2026 at 7:58 PM IST

নলবাৰী: প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাইছে ৰাজ্যবাসীক । পুহমহীয়া জাৰত কঁপিছে সকলোৱে । প্ৰচণ্ড শীতত ছাত্র-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অসমৰ এখন জিলাত কাইলৈ (মঙলবাৰ)ৰ পৰা বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী-বেচৰকাৰী বিদ্যালয় । জিলাখনৰ আয়ুক্তই পত্ৰযোগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা ।

বিশেষকৈ পুৱাৰ ভাগত শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি বিদ্যালয়লৈ যোৱাত বিগত কিছুদিনৰে পৰা যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হৈ আছিল । যাৰ বাবে ছাত্র-ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ৷

জিলা আয়ুক্তই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)

তেনেস্থলত সোমবাৰে নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে নিজৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এক পত্ৰযোগে জিলাখনৰ সকলো বিদ্যালয় মঙলবাৰৰ পৰা ১০ জানুৱাৰীলৈ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ৷ অৱশ্যে পৰীক্ষা চলি থকা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এই নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য নহয় বুলিও সদৰি কৰে জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে ।

পত্ৰখনত সম্বলিত নিৰ্দেশনাটো আছিল এনেধৰণৰ

সমগ্ৰ নলবাৰী জিলাখনত বিয়পি পৰা প্ৰচণ্ড শীতকালীন পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলাখনৰ সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত নিম্ন প্ৰাথমিক, উচ্চ প্ৰাথমিক, উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০২৬ চনৰ ৬ জানুৱাৰীৰ পৰা ১০ জানুৱাৰীলৈকে বন্ধ থাকিব ।

অৱশ্যে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা চলি থকা শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত এই আদেশ প্ৰযোজ্য নহ’ব । এই আদেশ তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী হ’ব বুলিও পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, বিগত কেইবাদিনো ধৰি ৰাজ্যত ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদনৰ লগতে বৃদ্ধি পাইছে শীতৰ প্ৰকোপ । আন আন জিলাসমূহৰ লগতে নলবাৰীতো বিগত কিছুদিনত বৃদ্ধি পাইছে শীতৰ প্ৰকোপ ৷ যাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জিলা আয়ুক্তই ৷

