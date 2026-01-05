পুহমহীয়া জাৰ : মঙলবাৰৰ পৰা এখন জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ

পুহমহীয়া জাৰ : মঙলবাৰৰ পৰা এখন জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ
প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে সকলো চৰকাৰী-বেচৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তৰ ৷
Published : January 5, 2026 at 7:58 PM IST
নলবাৰী: প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাইছে ৰাজ্যবাসীক । পুহমহীয়া জাৰত কঁপিছে সকলোৱে । প্ৰচণ্ড শীতত ছাত্র-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অসমৰ এখন জিলাত কাইলৈ (মঙলবাৰ)ৰ পৰা বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী-বেচৰকাৰী বিদ্যালয় । জিলাখনৰ আয়ুক্তই পত্ৰযোগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা ।
বিশেষকৈ পুৱাৰ ভাগত শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি বিদ্যালয়লৈ যোৱাত বিগত কিছুদিনৰে পৰা যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হৈ আছিল । যাৰ বাবে ছাত্র-ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ৷
তেনেস্থলত সোমবাৰে নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে নিজৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এক পত্ৰযোগে জিলাখনৰ সকলো বিদ্যালয় মঙলবাৰৰ পৰা ১০ জানুৱাৰীলৈ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ৷ অৱশ্যে পৰীক্ষা চলি থকা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এই নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য নহয় বুলিও সদৰি কৰে জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে ।
পত্ৰখনত সম্বলিত নিৰ্দেশনাটো আছিল এনেধৰণৰ
সমগ্ৰ নলবাৰী জিলাখনত বিয়পি পৰা প্ৰচণ্ড শীতকালীন পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলাখনৰ সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত নিম্ন প্ৰাথমিক, উচ্চ প্ৰাথমিক, উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০২৬ চনৰ ৬ জানুৱাৰীৰ পৰা ১০ জানুৱাৰীলৈকে বন্ধ থাকিব ।
অৱশ্যে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা চলি থকা শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত এই আদেশ প্ৰযোজ্য নহ’ব । এই আদেশ তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী হ’ব বুলিও পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত কেইবাদিনো ধৰি ৰাজ্যত ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদনৰ লগতে বৃদ্ধি পাইছে শীতৰ প্ৰকোপ । আন আন জিলাসমূহৰ লগতে নলবাৰীতো বিগত কিছুদিনত বৃদ্ধি পাইছে শীতৰ প্ৰকোপ ৷ যাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জিলা আয়ুক্তই ৷
