সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভাজন কেতিয়াও মানি নলয় ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাই

সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভাজন কেতিয়াও মানি নলয় ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাই
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে তিনিটা সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ বৈঠকত পৃথক জিলা গঠন সন্দৰ্ভত হোৱা আলোচনা ৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ ।
Published : February 19, 2026 at 9:55 AM IST
হাফলং : পূৰ্বৰ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা তথা বৰ্তমানৰ ডিমা হাছাও জিলাক দুভাগ কৰি দুখন পৃথক জিলা গঠনৰ দাবীৰ বিৰোধিতাত সৰৱ হৈ উঠিছে সদৌ ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থা । বুধবাৰ বিয়লি সদৌ ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সভাপতি আৰুজিত কেম্প্ৰাইয়ে কয়, "সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভাজন কেতিয়াও মানি নলয় সদৌ ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাই । ইণ্ডিজিনাছ পিপ'লছ ফ'ৰামে সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত ডিমা হাছাও জিলাক দুভাগ কৰি দুখন পৃথক জিলা গঠনৰ দাবী জনাই আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যোৱা ১৩ ফেব্ৰুৱাৰী দিছপুৰ জনতা ভৱনত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ সৈতে ইণ্ডিজিনাছ পিপ'লছ ফ'ৰাম, ইণ্ডিজিনাছ ষ্টুডেণ্টছ ফ'ৰাম আৰু ইণ্ডিজিনিয়াছ উইমেন ফ'ৰামৰ সৈতে ডিমা হাছাও জিলাক দুভাগ কৰি দুখন পৃথক জিলা গঠন সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় । আৰু আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত এই তিনিটা সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে অনুষ্ঠিত বৈঠকত পৃথক জিলা গঠন সন্দৰ্ভত যি আলোচনা হৈছে সেয়া অহা ৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজহুৱা কৰাৰ বাবে আমি সদৌ ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ ।"
সংবাদমেলত আৰুজিত কেম্প্ৰাইয়ে কয়, "ডিমা হাছাও জিলাক দুভাগ কৰি দুখন পৃথক জিলা গঠন সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰ লগত অনুষ্ঠিত ইণ্ডিজিনাছ পিপ'লছ ফ'ৰামৰ বৈঠকত ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ কোনো সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিক মতা হোৱা নাই । আগন্তুক দিনত পৃথক জিলা গঠন সন্দৰ্ভত ইণ্ডিজিনাছ পিপ'লছ ফ'ৰামৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'লে ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠন আৰু সামাজিক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিক চৰকাৰে বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব লাগিব ।"
তেওঁ কয়, "যোৱা ১৩ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত ডিমা হাছাও জিলাক দুভাগ কৰি দুখন পৃথক জিলা গঠন সন্দৰ্ভত যি আলোচনা হৈছে সেয়া আগন্তুক ৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত চৰকাৰে ৰাজহুৱা কৰাৰ বাবে দাবী জনালোঁ । অহা শনিবাৰ পৰ্যন্ত যদি চৰকাৰে ইণ্ডিজিনাছ পিপ'লছ ফ'ৰামৰ লগত হোৱা আলোচনাৰ বিষয়টো ৰাজহুৱা নকৰে, তেনেহ'লে সদৌ ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাই দেওবাৰে তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে দাঙি ধৰিব ।"
তেওঁ আৰু কয়, "আমি দীৰ্ঘ দিনৰে পৰা ডিমাৰাজি ৰাজ্য গঠনৰ দাবী জনাই অহাৰ পিছতো চৰকাৰে কেতিয়াও আমাৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি আলোচনা কৰা নাই । ইমানে নহয়, ডি এইচ ডিৰ উভয় উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ লগতে চৰকাৰৰ স্বাক্ষৰিত এম অ' এছৰ আজিলৈকে বহু ধাৰাৰ সফল ৰূপায়ণ হোৱা নাই । কিন্তু এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত ইণ্ডিজিনাছ পিপ'লছ ফ'ৰামৰ দাবী ডিমা হাছাও জিলাক দুভাগ কৰি দুখন পৃথক জিলা গঠনৰ বিষয়টো আলোচনা কৰি চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ চিন্তা-ভাবনা কৰিছে, সেয়া কেতিয়াও মানি নলয় ।
উল্লেখ্য যে ২০১০ চনৰ ৩০ মাৰ্চত তৎকালীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ নাম সলনি কৰি ডিমা হাছাও জিলা কৰাৰ পিছৰে পৰা ইণ্ডিজিনাছ পিপ'লছ ফ'ৰাম নামৰ সংগঠনটোৱে ডিমা হাছাও জিলাক দুভাগ কৰি দুখন পৃথক জিলা গঠনৰ দাবীত আন্দোলন কৰি আহিছে । আৰু এই পৃথক জিলা গঠনৰ বিষয়ত ডিমা হাছাও জিলাত ব্যাপক অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।