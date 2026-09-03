ETV Bharat / state

আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ: ৰাজ্যজুৰি জ্বলিল যোগান মন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা, মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ ছাত্ৰসমাজ

বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৷ আছুৰ নেতা-সদস্যসকলে খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ প্ৰতীকী শৱযাত্ৰা উলিয়ায় ৷

AASU PROTESTS IN ASSAM
মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2026 at 7:59 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ সদৰত আছুৰ জিলা সমিতিসমূহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷

প্ৰতিবাদস্থলীত আছুৰ নেতা-সদস্যসকলে খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ প্ৰতীকী শৱযাত্ৰা উলিয়ায় ৷ লগতে মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাসৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাই বিভিন্ন শ্ল’গান প্ৰদৰ্শন কৰে ৷

গুৱাহাটীত উজান বজাৰস্থিত ছহিদ ন্যাসৰ পৰা উলিওৱা হয় প্ৰতিবাদী সমদল ৷ হাতে হাতে প্লে’কাৰ্ড লৈ আছুৰ নেতা-সদস্যই খাদ্য সামগ্ৰী আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাসৰ বাবে চৰকাৰক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ৷

আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয় যে এই প্ৰতীকী শৱযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ উদ্দেশ্য হৈছে গ্ৰাহকৰ উদ্বেগৰ বিষয়ে বিভাগটোৰ গুৰুত্বহীনতাক উদঙাই দিয়া ৷

‘‘খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে সেয়া যেন গমেই পোৱা নাই । গতিকে আজি আমি বিভাগটোক মৃত বুলি গণ্য কৰি শৱযাত্ৰা উলিয়াইছো ৷’’ উৎপল শৰ্মাই কয় ৷

তেওঁ লগতে খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ক এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে পদক্ষেপ ল’বলৈ সকীয়াই দিয়ে । ‘‘যদি তেওঁক (কৌশিক ৰায়ক) দায়িত্ব দিয়া হৈছে, তেন্তে তেওঁ সেই দায়িত্ব পালন কৰি ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিব লাগে, নহ’লে ৰাইজৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন হ’বলৈ তেওঁ সাজু থাকিব লাগে ।’’ শৰ্মাই কয় ।

বৰ্ধিত জীৱন-যাপনৰ ব্যয়ৰ সৈতে যুঁজি থকা লোকসকলক চৰকাৰে সকাহ দিয়াত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছু নেতাগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ পিছত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ প্ৰৱণতা দেখা যায় বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

AASU PROTESTS IN ASSAM
গুৱাহাটীত আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

‘‘যি সময়ত অসমৰ মানুহে বানৰ সৈতে যুঁজিছে আৰু লাখ লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, সেই সময়ত চৰকাৰে সকাহ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হ’বলৈ এৰি দিছে । নিৰ্বাচনৰ সময়ত দাম বৃদ্ধি নহয়, কিন্তু নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ লগে লগে দাম বৃদ্ধি পায় ।’’ তেওঁ কয় ৷

এই বিষয়টোক লৈ যোৱা কেইটামান সপ্তাহত আছুৰ এয়া দ্বিতীয়টো ৰাজ্যজোৰা প্ৰতিবাদ । যোৱা ২৭ আগষ্টত আছুৱে বৰ্ধিত জীৱন-যাপনৰ ব্যয়ৰ পৰা চৰকাৰে জনতাক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ।

  • ডিব্ৰুগড়ত মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ প্ৰতিকৃতি দাহ

ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়খন ৰাজধানী হিচাপে গণ্য কৰা ডিব্ৰুগড়তো দেখা গৈছে আছুৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ ৷ আছুৰ সদস্যসকলে চৌকিডিঙিৰ শ্বহীদ ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা চৌকিডিঙি চাৰিআলিলৈ অসমৰ যোগান মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ প্ৰতীকী শৱযাত্ৰা কৰি অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ বৰ্ধিত মূল্যক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে । পিছত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে যোগান মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতিও দাহ কৰে ।

আছুৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰতিমা সোণোৱালে অসমত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম ‘আকাশলংঘী’ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সংগঠনটোৱে এই বিষয়টোক লৈ স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি দাবী কৰে ।

সোণোৱালে কয়, ‘‘ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ মৃত্যু হোৱা যেন লাগিছে । সেয়েহে তেওঁক মৃত বুলি গণ্য কৰি আমি আজি তেওঁৰ শৱযাত্ৰা উলিয়াই তেওঁৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছোঁ ৷’’

  • শিৱসাগৰত আছুৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষীৰ বাধা

অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰাৰ দাবীত আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা তথা গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বিফলতাক লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ আঞ্চলিক সমিতিয়েও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা তথা গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ প্ৰতীকী শৱদেহ লৈ শিৱসাগৰ জিলা তথা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা থানামুখৰ ভূতনাথ শ্মশানলৈ যাত্ৰা কৰে ৷

আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ লগতে এই দিশত চৰকাৰৰ বিফলতাক ধিক্কাৰ দি জনতাক এই যন্ত্ৰণাৰ পৰা অনতিপলমে ৰেহাই দিবলৈ দাবী জনাই ছাত্ৰ সন্থাই । এই প্ৰতিবাদী সমদলত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্ল’গান দি আছুৰ কৰ্মীসকলে শ্মশানত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে এই কাৰ্যত বাধা প্ৰদান কৰে ।

  • দিখৌত দলিয়ালে যোগান মন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা

ইফালে শিমলুগুৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই যোগানমন্ত্ৰী কৌশিক ৰয়ৰ পুত্তলিকা সাজি সাঙীত উঠাই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা শিমলুগুৰি নগৰৰ মাজেৰে শৱযাত্ৰা কৰি দিখৌ নদীত উটুৱাই দিয়ে ।

এই অভিনৱ প্ৰতিবাদত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি মানৱ হাজৰিকা উপস্থিত থাকি কয়, ‘‘বানে বিধ্বস্ত কৰা এই তিনিখন জিলাৰ ৰাইজ এতিয়াও ভালদৰে ভাল পৰিৱেশত ঘৰত থাকিব পৰা নাই ৷ তেনেসময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানপীড়িতৰ কাষত নাথাকি তেওঁলোকে আভুৱা ভাৰিছে, ৰাইজৰ মাজলৈ মিছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি বানপীড়িত ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে । বানৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই, ৰোগী চিকিৎসালয়লৈ যাব পৰা তাৰ পাছতো ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাদি অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণক জীয়াতু ভোগাইছে ৷’’

  • খাদ্যসামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত বাক্সাত আছুৰ প্ৰতিবাদ

বাক্সা জিলাতো বৰমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ৰূপায়িত হয় বিশেষ প্ৰতিবাদ । বৰমাৰ ৰাজপথত শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বিষয়ববীয়াই হাতে হাতে প্লে-কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

AASU PROTESTS IN ASSAM
খাদ্যসামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত বাক্সাত আছুৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

​চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আকাশ-বতাহ উত্তাল কৰি তোলে । খাদ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি অতিশীঘ্ৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু সাধাৰণ ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ দাবীত চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে বৰমা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই । অতিশীঘ্ৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ নকৰিলে আন্দোলন আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰাৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে ।

  • আছুৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল নলবাৰী চহৰ

‘বজাৰত লাগিছে জুই যোগান বিভাগ আছে শুই’, ‘মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱৰা বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়’ ধ্বনিৰে উত্তাল নলবাৰীৰ আকাশ-বতাহ । ৰাজ্য আন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰী জিলাতো আছুৰ নেতা-সদস্যই চৰকাৰৰ যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷

আছুৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি ভৱজিৎ বেজবৰুৱাই কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে কেইবাবাৰো কথা কৈছে, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত আছে আৰু জনসাধাৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । মূল্য হ্ৰাস নকৰিলে আমাৰ প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হ’ব ।’’

  • বঙাইগাঁৱতো আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ

বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ শালমাৰাত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আছুৱে৷ উত্তৰ শালমাৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই খাদ্যবস্তুৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত সাধাৰণ জনতাই জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে বুলি আছুৰ নেতা-সদস্যসকলে অভিযোগ কৰে।

  • মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ প্ৰতিকৃতি দাহেৰে জোনাইত প্ৰতিবাদ

ৰাজ্যত খাদ্য সামগ্ৰী, ৰন্ধন গেছ, ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ উপৰিও আন আন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ জোনাইতো আছুৱে ৰূপায়ণ কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।

জোনাইস্থিত আছুৰ শ্বহীদ ভৱন প্ৰাংগণৰ পৰা ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ প্ৰতীকী শৱদেহ কান্ধত তুলি এক বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয় । প্ৰতিবাদী সমদলটোৱে জোনাই সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

‘মুখ্যমন্ত্ৰী হায় হায়’, ‘যোগান মন্ত্ৰীৰ কাম নাই’, ‘বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়’, ‘যোগান বিভাগ হুঁচিয়াৰ’ আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে জোনাইৰ আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে । আছুৰ সদস্যসকলে প্ৰতিবাদৰ অন্তত যোগান মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ প্ৰতীকী শৱদেহটো জোনাই সমজিলাৰ যোগান বিভাগৰ হাতত চমজাই দিয়ে।

ইফালে, শীঘ্ৰে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী, ৰন্ধন গেছ আৰু ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক সকাহ প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায় আছুৱে । অন্যথা অনাগত দিনত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে।

লগতে পঢ়ক:

ড্ৰাগছ জব্দ : শ্ৰীভূমি আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত প্ৰায় ৬.৬ কোটি টকাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত বন্দুক ! দেৰগাঁৱত ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠক

TAGGED:

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা
মূল্যবৃদ্ধি
কৌশিক ৰায়
PRICE RISE IN ASSAM
AASU PROTESTS IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.