জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধনৰ আয়োজন

জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধনৰ আয়োজন
যোৰহাটত সদৌ অসম সত্ৰ মহসভাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এক ব্য়তিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ ।
Published : June 7, 2026 at 3:30 PM IST
যোৰহাট: সদৌ অসম সত্ৰ মহসভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধন । অহা ২০ আৰু ২১ জুলাইত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধন । যোৰহাটৰ কৰঙাৰ শ্ৰীশ্ৰী কাথবাপু সত্ৰত সদৌ অসম সত্ৰ মহসভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিতব্য় সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধনত ৰাজ্য়ৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
যোৰহাটত আয়োজিত এক সংবাদমেলত সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ প্ৰধান সম্পাদক প্ৰান্তিক গোস্বামীয়ে সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধন সন্দৰ্ভত ব্য়াখ্য়া কৰে । প্ৰধান সম্পাদক গোস্বামীয়ে কয়, "কাৰ্বি, বড়ো, মটক, মৰাণ, মিচিং, দেউৰী, তিৱা, ৰাভা, নেপালীকে আদি কৰি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমাবেশ ঘটিব আৰু সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।"
ঐতিহাসিক কৰঙাৰ শ্ৰীশ্ৰী কাথবাপু সত্ৰত আয়োজিত এই সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধনত সকলো জাতি- জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হ'ব আৰু গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি, সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শিত হ'ব বুলিও কয় সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীয়ে ।
তেওঁ লগতে কয় যে যোৰহাট জিলাৰ ১৫খন সত্ৰলৈ দৈনন্দিন কাম কাজৰ সহায় হ'ব পৰাকৈ এককালীন সাহাৰ্য হিচাপে সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ পুঁজিৰ পৰা ৫ হাজাৰ টকাকৈ আগৱঢ়োৱা হ'ব । আনহাতে, পৰ্যায় ক্ৰমে আন সত্ৰসমূহকো সামৰি লোৱা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্যত আমাৰ যিসমূহ সত্ৰীয়া সংগীত বিদ্যালয় চলি আছে, তাৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠান অহা ৫ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
আই খেৰসুতিৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় :
ইপিনে, গোৱালপাৰাৰ আমবাৰীত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আইতাক আই খেৰসুতিৰ নামেৰে এখন বিশ্ববিদ্যালয় আৰম্ভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, "উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত অহা ১ আগষ্টৰ পৰা আমাৰ শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ হ'ব । উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰ্থিক ভাৱে পিছপৰা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । তাত অন্যান্য বিষয়ৰ উপৰি গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজি সত্ৰীয়া নৃত্য, বৰগীত, খোল বাদনো থাকিব ।"
লগতে পঢ়ক:ডিমাপুৰৰ ৰঙাপাহাৰত সেনৰ 'সৰ্ব সুৰক্ষা ২০২৬’ অনুশীলন