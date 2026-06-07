ETV Bharat / state

জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধনৰ আয়োজন

যোৰহাটত সদৌ অসম সত্ৰ মহসভাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এক ব্য়তিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ ।

All Assam Satra Mahasabha organize Samannyar Setubandhan in Jorhat
সদৌ অসম সত্ৰ মহসভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 7, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: সদৌ অসম সত্ৰ মহসভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধন । অহা ২০ আৰু ২১ জুলাইত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধন । যোৰহাটৰ কৰঙাৰ শ্ৰীশ্ৰী কাথবাপু সত্ৰত সদৌ অসম সত্ৰ মহসভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিতব্য় সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধনত ৰাজ্য়ৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

যোৰহাটত আয়োজিত এক সংবাদমেলত সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ প্ৰধান সম্পাদক প্ৰান্তিক গোস্বামীয়ে সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধন সন্দৰ্ভত ব্য়াখ্য়া কৰে । প্ৰধান সম্পাদক গোস্বামীয়ে কয়, "কাৰ্বি, বড়ো, মটক, মৰাণ, মিচিং, দেউৰী, তিৱা, ৰাভা, নেপালীকে আদি কৰি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমাবেশ ঘটিব আৰু সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।"

সদৌ অসম সত্ৰ মহসভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধন (ETV Bharat Assam)

ঐতিহাসিক কৰঙাৰ শ্ৰীশ্ৰী কাথবাপু সত্ৰত আয়োজিত এই সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধনত সকলো জাতি- জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হ'ব আৰু গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি, সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শিত হ'ব বুলিও কয় সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীয়ে ।

তেওঁ লগতে কয় যে যোৰহাট জিলাৰ ১৫খন সত্ৰলৈ দৈনন্দিন কাম কাজৰ সহায় হ'ব পৰাকৈ এককালীন সাহাৰ্য হিচাপে সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ পুঁজিৰ পৰা ৫ হাজাৰ টকাকৈ আগৱঢ়োৱা হ'ব । আনহাতে, পৰ্যায় ক্ৰমে আন সত্ৰসমূহকো সামৰি লোৱা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্যত আমাৰ যিসমূহ সত্ৰীয়া সংগীত বিদ্যালয় চলি আছে, তাৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠান অহা ৫ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ।

সদৌ অসম সত্ৰ মহসভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব সমন্বয়ৰ সেতুবন্ধন (ETV Bharat Assam)

আই খেৰসুতিৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় :

ইপিনে, গোৱালপাৰাৰ আমবাৰীত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আইতাক আই খেৰসুতিৰ নামেৰে এখন বিশ্ববিদ্যালয় আৰম্ভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, "উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত অহা ১ আগষ্টৰ পৰা আমাৰ শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ হ'ব । উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰ্থিক ভাৱে পিছপৰা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । তাত অন্যান্য বিষয়ৰ উপৰি গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজি সত্ৰীয়া নৃত্য, বৰগীত, খোল বাদনো থাকিব ।"

লগতে পঢ়ক:ডিমাপুৰৰ ৰঙাপাহাৰত সেনৰ 'সৰ্ব সুৰক্ষা ২০২৬’ অনুশীলন

১১০ বিধ প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ ৰঙেৰে জিলিকিল সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়

TAGGED:

যোৰহাট
সদৌ অসম সত্ৰ মহসভা
ইটিভি ভাৰত অসম
শ্ৰীশ্ৰী কাথবাপু সত্ৰ
ALL ASSAM SATRA MAHASABHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.