ছোৱাইন ফিভাৰত দিশহাৰা পালকক সামান্য় ক্ষতিপূৰণ দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে চৰকাৰে !

ছোৱাইন ফিভাৰত দিশহাৰা পালকক সামান্য় ক্ষতিপূৰণ দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে চৰকাৰে !
চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গাহৰি পালকৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াৰ অভিযোগ সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাৰ ।
Published : November 7, 2025 at 5:06 PM IST
শিৱসাগৰ: ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰে । এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ইতিমধ্য়ে পশুপালন বিভাগে নিধন কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ গাহৰি । ফলত ৰাজ্য়ৰ ১০ লাখতকৈ অধিক গাহৰি পালকৰ ভৱিষ্য়ত জীৱনলৈ নামি আহিছে দুৰ্যোগ ।
প্ৰতি বছৰে আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰত গাহৰি পালকসকল লোকচানৰ সন্মুখীন হয় ৷ এইবাৰো তেনে এক বিপৰ্যয়ৰ মাজতেই চৰকাৰ তথা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে গাহৰি পালক সন্থাই ।
শিৱসাগৰত আয়োজত এক সংবাদমেলত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাই গাহৰি পালকসকলক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াৰ লগতে এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে উপযুক্ত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ৰিতুমনি হাজৰিকাই কয়,"বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে উজনি অসমত আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰত আক্ৰান্ত হৈ যিমানবোৰ গাহৰিৰ মৃত্য়ু হৈছে, তাৰ ফলত গাহৰি পালকসকলৰ মূৰত মাধমাৰ পৰিছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "বৰ্তমান সময়ত পশুপালন বিভাগৰ যি দায়িত্ব আছিল, সেই দায়িত্ব তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ পালন কৰা নাই । পশুপালন বিভাগে ইতিমধ্য়ে ২৮ খন মান ফাৰ্মত গাহৰি মাৰি পেলাইছে বা পুতি পেলাইছে । আনহাতে পশুপালন বিভাগে নজনাকৈও বহু গাহৰি মৰিছে যিবোৰ বিভাগে এতিয়াও এইবোৰৰ বিষয়ে তথ্য় লাভ কৰিব পৰা নাই । বিভাগে ২০০০ ত কৈ ছোৱাইন ফ্লুৰ নামত প্ৰশাসনে কেৱল বিভিন্ন পামত গাহৰি নিধন কৰি গাহৰি মাংস আৰু গাহৰিৰ বেচা-কিনাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে ।"
শিৱসাগৰ, যোৰহাট, চৰাইদেউ জিলাৰ গাহৰি পালকসকলৰ গাহৰি আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ ফলত মৃত্য়ু হৈছে । ফলত গাহৰি পালনৰ জৰিয়তে আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি লোৱা নিবনুৱা যুৱকসকলৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা হৈছে । চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা গাহৰিৰ পোৱালিৰ বাবে দিয়া হয় ২৫০০ টকা । এক কুইণ্টলৰ ওপৰৰ গাহৰিৰ বাবদ দিয়া হৈছে ১২,০০০ টকা । এজন পালকে এটা গাহৰি এক কুইণ্টল হ'বলৈকে খুৱাবই লাগে ১৫,০০০ টকা । তাৰ পিচতো ১২,০০০ টকা দিয়েই চৰকাৰে দায় সাৰিছে ।"
তেওঁ কয় যে বহিঃৰাজ্যৰ গাহৰিৰ ছিণ্ডিকেটে অসমৰ গাহৰি বজাৰখনত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থলুৱা গাহৰি পালকসকলৰ মূৰত মাধমাৰ শোধাইছে । বহিঃৰাজ্যৰ পৰা ৰে'লযোগে গাহৰি সৰবৰাহ কৰোতে মৃত্যু হোৱা গাহৰি য’তে-ততে পেলাই দিয়াটো হৈছে ছোৱাইন ফিভাৰ বিয়পি পৰাৰ অন্য এটা কাৰণ । পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগে সময়মতে ভেকচিন প্ৰদান নকৰাৰ ফলত ছোৱাইন ফ্লুৱে প্ৰতিবছৰে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে । ধাৰ কৰি গাহৰি পালন কৰা নিবনুৱা যুৱকসকলে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ বহিঃৰাজ্যলৈ কাম বিচাৰি যাব লগা হৈছে । শীঘ্ৰেই বিভাগীয় মন্ত্ৰীক ছোৱাইন ফ্লুৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ ক্ষেত্ৰত ব্যবস্থা গ্ৰহণৰ বাবে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাই দাবী জনাইছে ।