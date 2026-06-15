গুৱাহাটীত বাছ ভাড়া বৃদ্ধি? পহিলা জুলাইৰ পৰা অসমত ৭০ শতাংশ বাছভাড়া বৃদ্ধিৰ দাবী?
ৰাইজৰ মূৰত পুনৰ ৰাম-তাঙোন শোধাই বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ বাবে মটৰ পৰিবহণ সন্থাই দাবী জনাইছে ।
Published : June 15, 2026 at 6:04 PM IST
গুৱাহাটী : পেট্ৰ'ল, ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছকে আদি কৰি সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতেই ৰাইজৰ বাবে আন এক দুঃসংবাদ । ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰত পুনৰ ৰাম-তাঙোন শোধাই বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ বাবে উত্থাপন হৈছে দাবী ৷
বজাৰৰ সামগ্ৰীৰ অতিপাত মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়তে সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থা আৰু বাছ চালক সন্থাই বাছভাড়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । পহিলা জুলাই পৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৭০ শতাংশ বাছভাড়া । উজনি-নামনিমুখী সকলো বাছৰে বৃদ্ধি পাব ভাড়া । সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থা আৰু বাছ চালক সন্থাৰ বাছভাড়া বৃদ্ধিৰ বাবে দাবী জনাইছে ।
ইতিমধ্যে ৭০ শতাংশ বাছভাড়া বৃদ্ধিৰ দাবীৰে অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ আয়ুক্তলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সদৌ অসম মটৰ পৰিবহন সন্থাই । চলিত মাহৰ ভিতৰত পৰিবহণ বিভাগে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিলে পহিলা জুলাই পৰা নিজাববীয়াকৈ সন্থাই বৃদ্ধি কৰিব বাছভাড়া । বাছভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰি ইতিমধ্যে যাত্ৰীবাহী বাছত জাননী আঁৰি দিয়া হৈছে ।
সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থা আৰু বাছ চালক সন্থাৰ দাবী অনুসৰি পহিলা জুলাইৰ পৰা ন্য়ূনতম ভাড়া হ'ব ২০ টকা । এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ২০১৯ চনৰ ২০ নৱেম্বৰত অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে পূর্বনির্ধাৰিত ভাড়াৰ ওপৰত ২৫% বৃদ্ধিৰে ব্যৱসায়িক যান-বাহনৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব বুলি কয় । সেই সময়ত প্রতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য আছিল ৬৬.০০ টকা । ২০১৯ চনৰ পিছত ঘটা দ্রব্যমূল্যৰ সুচাংক বৃদ্ধিৰ লগত তালমিল কৰি সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই কোনোৰকমে ব্যৱসায়টো চলাই আছিল বুলি উল্লেখ কৰে ।
যদিও অতি সম্প্রতি ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি হোৱা ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ লগতে পৰিবহণ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্য হোৰাহোৰে বৃদ্ধি ঘটি আছে । এনে এক পৰিস্থিতিৰ বাবে ২০১৯ চনৰ ভাড়াৰ ওপৰত অতি কমেও ৭০% ভাড়া বৃদ্ধিৰ কৰিবলৈ দাবী জনাই পৰিবহণ আয়ুক্তলৈ সন্থাই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । এই দাবী মানি নল'লে সন্থাই পহিলা জুলাই পৰা নিজাববীয়াকৈ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব বুলিও সকীয়াই দিয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন বাছকৰ্মীয়ে কয়, "এতিয়াও ভাড়া বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই, সন্থাই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবীহে জনাইছে । ৭০ শতাংশ বাছভাড়া বৃদ্ধিৰ দাবী কৰা হৈছে যদিও চৰকাৰে কিমান বৃদ্ধি কৰে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই ।"
লগতে পঢ়ক:পথৰ মাজেৰে বাইক থেলি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ
মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত চিপিআই (এম)ৰ প্ৰতিবাদ
পুনৰ মহঙা হ’ল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ, গুৱাহাটীত ১৯ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা চিলিণ্ডাৰৰৰ মূল্য ৩,৩৪৭ টকা