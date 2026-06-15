ETV Bharat / state

গুৱাহাটীত বাছ ভাড়া বৃদ্ধি? পহিলা জুলাইৰ পৰা অসমত ৭০ শতাংশ বাছভাড়া বৃদ্ধিৰ দাবী?

ৰাইজৰ মূৰত পুনৰ ৰাম-তাঙোন শোধাই বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ বাবে মটৰ পৰিবহণ সন্থাই দাবী জনাইছে ।

All Assam motor transport Association demands to increase bus fares by 70 percent
পহিলা জুলাইৰ পৰা ৭০ শতাংশ বাছভাড়া বৃদ্ধি? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : পেট্ৰ'ল, ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছকে আদি কৰি সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতেই ৰাইজৰ বাবে আন এক দুঃসংবাদ । ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰত পুনৰ ৰাম-তাঙোন শোধাই বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ বাবে উত্থাপন হৈছে দাবী ৷

বজাৰৰ সামগ্ৰীৰ অতিপাত মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়তে সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থা আৰু বাছ চালক সন্থাই বাছভাড়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । পহিলা জুলাই পৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৭০ শতাংশ বাছভাড়া । উজনি-নামনিমুখী সকলো বাছৰে বৃদ্ধি পাব ভাড়া । সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থা আৰু বাছ চালক সন্থাৰ বাছভাড়া বৃদ্ধিৰ বাবে দাবী জনাইছে ।

পহিলা জুলাইৰ পৰা ৭০ শতাংশ বাছভাড়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ দাবী মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে ৭০ শতাংশ বাছভাড়া বৃদ্ধিৰ দাবীৰে অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ আয়ুক্তলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সদৌ অসম মটৰ পৰিবহন সন্থাই । চলিত মাহৰ ভিতৰত পৰিবহণ বিভাগে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিলে পহিলা জুলাই পৰা নিজাববীয়াকৈ সন্থাই বৃদ্ধি কৰিব বাছভাড়া । বাছভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰি ইতিমধ্যে যাত্ৰীবাহী বাছত জাননী আঁৰি দিয়া হৈছে ।

সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থা আৰু বাছ চালক সন্থাৰ দাবী অনুসৰি পহিলা জুলাইৰ পৰা ন্য়ূনতম ভাড়া হ'ব ২০ টকা । এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ২০১৯ চনৰ ২০ নৱেম্বৰত অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে পূর্বনির্ধাৰিত ভাড়াৰ ওপৰত ২৫% বৃদ্ধিৰে ব্যৱসায়িক যান-বাহনৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব বুলি কয় । সেই সময়ত প্রতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য আছিল ৬৬.০০ টকা । ২০১৯ চনৰ পিছত ঘটা দ্রব্যমূল্যৰ সুচাংক বৃদ্ধিৰ লগত তালমিল কৰি সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই কোনোৰকমে ব্যৱসায়টো চলাই আছিল বুলি উল্লেখ কৰে ।

All Assam motor transport Association demands to increase bus fares by 70 percent
পহিলা জুলাইৰ পৰা ৭০ শতাংশ বাছভাড়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ দাবী মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ (ETV Bharat Assam)

যদিও অতি সম্প্রতি ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি হোৱা ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ লগতে পৰিবহণ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্য হোৰাহোৰে বৃদ্ধি ঘটি আছে । এনে এক পৰিস্থিতিৰ বাবে ২০১৯ চনৰ ভাড়াৰ ওপৰত অতি কমেও ৭০% ভাড়া বৃদ্ধিৰ কৰিবলৈ দাবী জনাই পৰিবহণ আয়ুক্তলৈ সন্থাই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । এই দাবী মানি নল'লে সন্থাই পহিলা জুলাই পৰা নিজাববীয়াকৈ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব বুলিও সকীয়াই দিয়ে ।

এই সন্দৰ্ভত এজন বাছকৰ্মীয়ে কয়, "এতিয়াও ভাড়া বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই, সন্থাই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবীহে জনাইছে । ৭০ শতাংশ বাছভাড়া বৃদ্ধিৰ দাবী কৰা হৈছে যদিও চৰকাৰে কিমান বৃদ্ধি কৰে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই ।"

লগতে পঢ়ক:পথৰ মাজেৰে বাইক থেলি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ

মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত চিপিআই (এম)ৰ প্ৰতিবাদ

পুনৰ মহঙা হ’ল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ, গুৱাহাটীত ১৯ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা চিলিণ্ডাৰৰৰ মূল্য ৩,৩৪৭ টকা

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
অসমত বাছভাড়া বৃদ্ধি ডিজেল
গুৱাহাটীত বাছভাড়া বৃদ্ধি
মটৰ পৰিবহণ সন্থা
DEMANDS TO INCREASE BUS FARE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.