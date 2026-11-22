২৬ নৱেম্বৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ৰাজ্যত বন্ধ থাকিব বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল !
সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই ২৫ নৱেম্বৰলৈ চৰকাৰক সময়সীমা বান্ধি দিলে । দাবীসমূহ পূৰণ নহ'লে অনিৰ্দিষ্টকালীন চকাবন্ধৰ সিদ্ধান্ত ।
Published : November 22, 2026 at 8:55 PM IST
গোলাঘাট : সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা । সন্থাই ২৬ নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত সকলো বাণিজ্যিক বাহন অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ! সন্থাই দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে চৰকাৰক ২৫ নৱেম্বৰলৈ সময়সীমা দিলে । গোলাঘাটত সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত ১৩ নৱেম্বৰত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে যান-বাহন আইনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এছঅ'পিও জাৰি কৰিছে । হঠাৎ চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে বাণিজ্যিক বিশেষকৈ যাত্ৰীবাহী বাহন আৰু সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ মালিকসকল তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
বিশেষকৈ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নকৰাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এই বাহনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থা ক্ষোভিত হৈ পৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত দেওবাৰে গোলাঘাটৰ চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ সভাগৃহত সন্থাই এখন বিশেষ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰে । য'ত সন্থাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি পূৰ্ণ ৰাজখোৱাৰ সভাপতিত্বত এই সভা অনুষ্ঠিত হয় ।
সভাৰ অন্তত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি পূৰ্ণ ৰাজখোৱাই কয়, "১৩ নৱেম্বৰত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত আমাৰ পৰিবহণ ব্যৱসায়ক লৈ এক দুৰ্যোগ নামি আহিছে । এই সম্পৰ্কে আজি সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ এক বিশেষ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় । অসম চৰকাৰক বাহনৰ গতি পৰীক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ ।’’
‘‘ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত সকলো প্ৰদূষণ কেন্দ্ৰ আৰু ফিটনেছ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ অসম চৰকাৰে বাহাল ৰাখি সকলো জিলাতে প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে । ই-চালানসমূহ আদালতৰ জৰিয়তে মীমাংসা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । এই সম্পৰ্কে অসমৰ বিভিন্ন যান-বাহন সন্থাই চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছে যদিও চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত আজি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
ৰাজখোৱাই আৰু কয়, ‘‘আমাৰ এই দাবী ২৫ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত পূৰণ নকৰিলে ২৬ নৱেম্বৰৰ পৰা অসমত সকলো প্ৰকাৰৰ ব্যৱসায়িক যান-বাহন অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।’’
আনহাতে, পৰিবহণ বিভাগে ৰাজপথত বাহন ৰখাই বিপদসংকুলভাৱে বাহন পৰীক্ষা কৰা কাৰ্যক সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও যান-বাহনৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ বাবে ২০১৯ চনত দাবী জনোৱা হৈছিল যদিও সেই সময়ত ২৫ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । তাৰ পাছত বাহনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু সেই অনুপাতে ভাড়া বৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি সন্থাই উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰী বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত যাত্ৰীবাহী বাহন ব্যৱহাৰৰ বাবদ আদায় দিবলগীয়া ধন অতি সোনকালে মোকলাই দিয়াৰো সন্থাই দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
বাহনত গতি নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এছ অ’ পি জাৰি পৰিবহণ বিভাগৰ : জানি লওক কি আছে নিৰ্দেশনাত