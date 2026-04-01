জনজাতিকৰণ নোপোৱাৰ ক্ষোভ ইভিএমত প্ৰকাশ কৰিবলৈ আক্ৰাছুৰ আহ্বান
শিৱসাগৰ নগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত আক্ৰাছুৰ নেতা-কৰ্মীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্য্য়সূচী পালন কৰি চৰকাৰী পক্ষক সকিয়নী দিয়ে ।
Published : April 1, 2026 at 5:18 PM IST
শিৱসাগৰ: নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটিমান দিন । এনে সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক নেতাসকল । পিছে পূৰ্বতে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়াৰ মাজতে প্ৰতিবাদত নামিল সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা ।
আক্ৰাছুৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰ নগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত জনজাতিকৰণক লৈ সংগঠনটোৱে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।হাতে হাতে বেনাৰ প'ষ্টাৰ লৈ বিজেপি চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিছলীয়া, বিজেপি চৰকাৰ নিপাত যাওঁক আদি শ্ল'গান দি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে।
আৰক্ষী প্ৰশাসনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাত বাধা দি প্ৰতিবাদী দলটোক আৰক্ষীৰ চক্ৰবেহুৰ মাজত সোমোৱাই ঠেলি-হেঁচি প্ৰতিবাদ বিফল কৰাৰ চেষ্টা কৰে যদিও আক্ৰাছুৱে ৰাজপথৰ মাজত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
প্ৰতিবাদৰ সময়ত আক্ৰাছুৰ নেতা পাৰ্থ প্ৰদীপ বৰাই কয়, "২০১৬ চনত বিজেপি চৰকাৰে কোচ ৰাজবংশীকে আদি কৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিম বুলি তেওঁলোকে ইষ্টাহাৰত প্ৰকাশ কৰিছিলে । তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিলেই শীঘ্ৰেই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈছিল । ২০২১ চনটো তেওঁলোকে শাসনৰ বাঘজৰী পালেই কোচ ৰাজবংশীকে আদি কৰি পাঁচটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈছিল । কিন্তু অতি দুখ আৰু পৰিতাপেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ, যে বিধানসভাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ বিধায়িনী গোটে প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ নকৰিলে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"বৰঞ্চ বিজেপিয়ে যিখন সংকল্প পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে, তাত উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ দাবী উত্থাপন কৰিব । অসমৰ এটা অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা, কোচ ৰাজবংশী আৰু অন্য পাঁচ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ । তাকে নকৰি চৰকাৰখনে বাৰম্বাৰ আমাৰ কোচ ৰাজবংশী ৰাইজৰ আবেগৰ লগত খেলা কৰি আছে ।"
আক্ৰাছু নেতাগৰাকীয়ে লগতে অভিযোগ কৰি কয়, "কোচ ৰাজবংশী আৰু অন্য পাঁচ জনগোষ্ঠী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাম যে আমাৰ মনত যি ক্ষোভ আছে, সেই ক্ষোভ আমি বেলট বক্সত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব । চৰকাৰখনে, এই দলটোৱে আমাৰ বৃহৎ জনগোষ্ঠীটোক শেষ কৰি দিব । তেওঁলোকে গুপ্তা আৰু সিংহলৰ দৰে মানুহক আগস্থান দি মন্ত্ৰিত্ব দিব, বিধায়ক দিব । কিন্তু আমাৰ যি সমস্যা, ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ যি নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে ইয়াক আৰু কোনো কাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব । ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ পৰা কঠোৰ ভাষাৰে সকিয়াই দিছোঁ ।"