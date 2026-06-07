১ জানুৱাৰীৰ পৰাই অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দাবী কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ

১ জানুৱাৰীৰ পৰাই অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দাবী কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ
সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত চাকৰিৰ সুৰক্ষা আৰু আইনী ৰেহাইৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ ।
Published : June 7, 2026 at 5:07 PM IST
মাজুলী : বিগত ১ জানুৱাৰীৰ পৰাই অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে । তদুপৰি চাকৰিৰ সুৰক্ষা আৰু আইনী ৰেহাইৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । মাজুলী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বান আৰু আতিথ্যত ঐতিহাসিক উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা । এই সভাত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ ।
এই সভাৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নেতৃত্বই সভাখনত গ্ৰহণ কৰা মূল প্ৰস্তাৱসমূহ ব্য়াখ্য়া কৰে । এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ বর্মনে কয়, "এই সভাত প্ৰধানকৈ দৰমহাৰ গাঁথনি, চাকৰিৰ সুৰক্ষা আৰু আইনী ৰেহাইৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন যাতে একে হয়সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ।"
কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে কৰ্মচাৰী পৰিষদে ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰাই এই অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে । এই প্ৰতিবেদন যাতে যিমান পাৰি সোনকালে প্ৰস্তুত কৰা হয়, তাৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনোৱা হয় যাতে বকেয়া পৰিমাণ বেছি হৈ নাযায় আৰু চৰকাৰ বা কৰ্মচাৰী কাৰোৰে অসুবিধা নহয় ।
সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি দ্বীপেন শৰ্মাই কয়, "শিক্ষকসকলৰ বাবে টেট বাধ্যতামূলক কৰাৰ যি নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিছে,সেই নিৰ্দেশনাৰ পৰা শিক্ষকসকলক ৰেহাই দিয়াৰ কি বিধিগত বা আইনী ব্যৱস্থা আছে, তাক নিৰূপণ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনোৱা হ’ব । কেজুৱেল, ফিক্সড-পে’ আৰু মাষ্টাৰ ৰুলৰ যিসকলৰ কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি এতিয়াও নিয়মীয়া হোৱা নাই , অৱসৰৰ পাছত কোনো ধৰণৰ ভাট্টা বা সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা নাই, তেওঁলোকক অতি সোনকালে নিয়মীয়াকৰণ কৰি অৱসৰকালীন জীৱনৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছো ।"
সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা শেহতীয়া ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই কয়, "আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত কৰ্মৰত যিসকল অৰ্হতাসম্পন্ন চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী যুগ যুগ ধৰি একেটা পদতে আছিল, তেওঁলোকক গ্ৰেড থ্ৰী লৈ পদোন্নতি দিয়া বা সেই ধৰণে দৰমহা দিয়াৰ যি সিদ্ধান্ত চৰকাৰে কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰিছে তাক পৰিষদে প্ৰশংসা কৰিছে । বিশেষকৈ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিও চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাসকলৰ বাবে এয়া এক অতি ভাল খবৰ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে উচিত প্ৰাপ্য সন্মান আৰু মৰ্যাদা লাভ কৰিব ।"
চৰকাৰী ব্যৱস্থা তথা ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ একো একোজন ভাগীদাৰ হিচাপে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে চৰকাৰৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰত্যাশা ৰাখিছে বুলি সভাপতিগৰাকীয়ে কয় ।
লগতে পঢ়ক:বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ অসমৰ চাহ : বিভিন্ন দিশ সামৰি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন
বজাৰে বজাৰে গীত গাই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া দৃষ্টিহীন দম্পতিক সহায় কৰিলে জিলা আয়ুক্তই