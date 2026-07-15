ৰাজ্য়জুৰি কৰ্মবিৰতিত বহিল সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থা

ৰাজ্য়জুৰি কৰ্মবিৰতিত বহিল সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থা
ৰাজ্যত দুদিনৰ বাবে অচল হ'ল আদালতৰ কাম-কাজ । সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থাই দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতি ।
Published : July 15, 2026 at 7:16 PM IST
লখিমপুৰ: ৰাজ্যত দুদিনৰ বাবে অচল হ'ল আদালতৰ কাম-কাজ । সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থাই বুধবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰা সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতিৰ ফলত এই অচলাবস্থাই দেখা দিছে ।
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে লখিমপুৰতো আদালতৰ চৌহদত কৰ্মচাৰী সকলে সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতি পালন কৰে।
ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ বিভিন্ন দাবী পূৰণৰ বাবে এই কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে । চেট্ৰী আয়োগৰ পৰামর্শৱলীৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ১০২২/৮৯ গোচৰৰ ২০০৯ চনৰ ৭ অক্টোবৰৰ হুকুম সম্পুর্ণভাৱে কাৰ্যকৰী নকৰাৰ লগতে অন্যান্য ন্যাৰ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে সন্থাই এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ।
আন জিলাৰ দৰে লখিমপুৰতো লখিমপুৰৰ আদালতৰ চৌহদত কৰ্মচাৰীসকলে সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
মূল দাবীৰ উপৰি তেওঁলোকে কয়,"অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰীসকলৰ সেৱাবিধি প্ৰকাশ কৰিব লাগে । নতুনকৈ গঠন হোৱা জিলাসমূহক বাদ দি পুৰণি জিলাসমূহত বেঞ্চ ক্লাৰ্ক, গ্ৰেড ১, ২, ৩ পদ সৃষ্টি কৰিব লাগে । পদোন্নতিৰ ক্ষেত্রত চতুর্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক ২৫ শতাংশ সুবিধা দিব লাগে । ষ্টেন' গ্ৰাফাৰ, ৰেকৰ্ড কীপাৰ, গাড়ী চালক আদি কৰ্মচাৰীসকলক বিশেষ বানচ প্ৰদান কৰিব লাগে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"লোক আদালতত নিযুক্ত কৰ্মচাৰীক মূল বেতনৰ ৫ শতাংশ পাৰিতোষিক প্ৰদান কৰিব লাগে ।" এনেধৰণৰ বিভিন্ন দাবী পূৰণৰ বাবে তেওঁলোকে দুদিনীয়া সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে । কৰ্মচাৰীসকলৰ কৰ্মবিৰতিৰ ফলত বিভিন্ন কামত আদালতলৈ অহা ৰাইজ সমস্যাত পৰিবলগীয়া হৈছে । এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ বহুকেইগৰাকী বিষয়ববীয়াই ।