ETV Bharat / state

নতুন বছৰত কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ আহিব বুলি আশাবাদী ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী পৰিষদ

ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীলৈ আশাৰ বতৰা আহিব পাৰে নতুন বছৰত । যোৰহাটত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ বাৰ্ষিক অধিবেশনত ব্যক্ত কৰিলে কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পাদক প্ৰধানে ।

Assam Employees Association Jorhat session
যোৰহাটত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ বাৰ্ষিক অধিবেশন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 26, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : "অষ্টম দৰমহা আয়োগ চৰকাৰে গঠন কৰিব লাগে আৰু অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ১ জানুৱাৰীৰ পৰাই কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে ।" যোৰহাটত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ৪০ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পাদক প্ৰধান পংকজ বৰ্মনৰ ।

বৰ্মনে কয়, "সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ৪০ সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা যোৰহাট জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আতিথ্যত আৰু অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সহযোগত যোৰহাট চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে । প্ৰথমদিনা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আৰু প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব । তাত শিক্ষক, কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাসমূহ বিতংভাৱে আলোচনা আৰু চৰ্চা হ'ব ।"

নতুন বছৰত কৰ্মচাৰীলৈ আশাৰ বতৰা আহিব বুলি আশাবাদী ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী পৰিষদ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "বিশেষভাৱে এই সভাত দুটা বিষয়ে অধিক স্থান পাব । আগন্তুক দিনত অষ্টম দৰমহা আয়োগ, য'ত দহ বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা সংশোধন হৈ থাকে, ১ জানুৱাৰী, ২০২৬ৰ পৰা অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰিব লাগে । অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে ।"

আনহাতে, তেওঁ অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু জ্বলন্ত সমস্যাটোৱে NPS ব্যৱস্থা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "এই ব্যৱস্থাই কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰী সময়ক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই । সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে বাৰম্বাৰ চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছোঁ NPS ব্যৱস্থা বাতিল হ'ব লাগে আৰু পুৰণি পেঞ্চন নীতি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে । বছৰেকত শিক্ষকৰ আৰ্জিত ছুটী ৩০ দিনলৈ বৃদ্ধি হ'ব লাগে । এই সিদ্ধান্তসমূহ দাবী হিচাপে চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিম । সেই সিদ্ধান্তসমূহ কাৰ্যকৰীকৰণৰ দিশত কৰ্মচাৰী পৰিষদ অগ্ৰসৰ হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি চৰকাৰ আৰু ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি আছোঁ । কৰ্মচাৰী পৰিষদ যোগাত্মক চিন্তাৰে আগবাঢ়ে আৰু যোগাত্মক চিন্তাৰে চৰকাৰে নিৰ্বাচন আগমুহূৰ্ততে কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি আমি আশাবাদী । সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ চলিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে কেইবালানি আলোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বহিছে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী সমাধান হৈছে । যেনে ফিক্সড পে, কেজুবেল, মাষ্টাৰ ৰোলৰ ১৩ হাজাৰ কৰ্মচাৰী ঘৰভাৰা বানচ, ২৫-৩০ বছৰে পদোন্নতিৰ পৰা বঞ্চিত কৰ্মচাৰীৰ পদোন্নতি, ছাৰ্ভিচ ৰোল, গ্ৰেজুৱেট হাৰত দৰমহা আদি দাবীসমূহ কাৰ্যকৰী হৈছে ।"

লগতে তেওঁ কয় যে ২০০৫ চনৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীত NPS ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ আগতে নিযুক্তি পোৱা, বিজ্ঞাপন দিয়া চাকৰিয়ালে পুৰণি পেঞ্চন নীতি পাব । ইতিমধ্যে তথ্যপাতি সংগ্ৰহৰ কাম চলি আছে আৰু তাৰ নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব । ক্ৰমান্বয়ে সকলো কৰ্মচাৰীয়ে NPS-ৰ পৰিৱৰ্তে পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ সুবিধা লাভ কৰিব বুলি তেওঁলোক আশাবাদী বুলিও প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটীত উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কার্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীন: আজিৰে পৰা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনির্বাহক সভা
লগতে পঢ়ক :কলিয়াবৰত ফ'ৰলেন ঘাইপথ দাবী সমিতিৰ প্ৰতিবাদ: জিলা আয়ুক্তৰ আশ্বাসত পথ অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ

TAGGED:

ASSAM EMPLOYEES ASSOCIATION
JORHAT
NPS
ইটিভি ভাৰত অসম
ALL ASSAM EMPLOYEES ASSOCIATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.