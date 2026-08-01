ETV Bharat / state

ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালক ১০ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদানৰ দাবী আহোম সভাৰ

প্ৰয়োজন হ'লে চৰকাৰে অন্য উন্নয়নমূলক কামৰ দৰে ঋণ লৈ হ'লেও বানপীড়িত ৰাইজৰ পুনৰসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক ।

All Assam Ahom Sabha calls to postpone census in flood-hit areas
অসম আহোম সভাৰ নেতৃত্ব (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ: চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত হোৱা ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগতে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত লোকপিয়ল স্থগিত ৰাখিবলৈ সদৌ অসম আহোম সভাই আহ্বান জনাইছে ।

এইক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত শক্তিশালীভাৱে দাবী উত্থাপন কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছে সদৌ অসম আহোম সভাই । শুকুৰবাৰে বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত আহোম সভাৰ সভাপতি শশাংক নেওগ, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সভাপতি ৰঞ্জিত বৰুৱা আৰু কেন্দ্ৰীয় কোষাধ্যক্ষ দুৰ্লভ গগৈয়ে বানপীড়িত লোকসকলৰ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বহুকেইটা দাবী উত্থাপন কৰে ।

অসম আহোম সভাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

লোকপিয়ল স্থগিত ৰাখিবলৈ দাবী:

বৰ্তমান চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বহু লোক নিজৰ ঘৰ-বাৰী এৰি আশ্ৰয় শিবিৰ বা পথৰ কাষত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই অঞ্চলসমূহত চলি থকা লোকপিয়ল কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিবলৈ আহোম সভাৰ সভাপতি শশাংক নেওগে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।

১০ লাখ টকাকৈ প্ৰদানৰ দাবী :

বৰ্তমান বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহক প্ৰদান কৰা ১৫ হাজাৰ টকাৰ সাহাৰ্য কোনোপধ্যেই পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি উল্লেখ কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালক পুনৰসংস্থাপনৰ বাবে কমেও ১০ লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰিবলৈ অসম আহোম সভাই দাবী জনায় । প্ৰয়োজন হ'লে চৰকাৰে অন্য উন্নয়নমূলক কামৰ দৰেই ঋণ লৈ হ'লেও বানপীড়িত ৰাইজৰ পুনৰসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি কয় ।

মথাউৰি মেৰামতিৰ দাবী :

সংবাদমেলত জৰাজীৰ্ণ মথাউৰিসমূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে মেৰামতি আৰু নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা, বানৰ পিছত সৃষ্টি হ'ব পৰা বেমাৰ-আজাৰ আৰু মহামাৰী প্ৰতিৰোধৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ফেনাইল, ব্লিচিং পাউডাৰ আদি সামগ্ৰীৰ পৰ্যাপ্ত যোগান ধৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় । বানত ব্যাপক পশুধনৰ ক্ষতি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি অসম আহোম সভাই পশুধনৰ বাবে চাপৰ, ভুচি আদি খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰাৰো দাবী জনায় ।

অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী জনাই অচিৰেই ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলিও সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই ঘোষণা কৰে । আহোম সভাৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত খাদ্য আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:৯ আগষ্টৰ পৰা বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ চিন্তা: কেবিনেটে ল'লে সিদ্ধান্ত

১৫ আগষ্টৰ ভিতৰত যোৰহাটৰ ছিগা মাথাউৰি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ’ব, ঘোষণা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
শিৱসাগৰ
সদৌ অসম আহোম সভা
CENSUS OPERATIONS ASSAM
ALL ASSAM AHOM SABHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.