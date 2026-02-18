মাজুলীত ঐনিতমৰ সুৰত গুমৰাগ নাঁচিলে বিদেশী পৰ্যটকে
ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰত উখল-মাখল পৰিৱেশ মাজুলীত । বিদেশী পৰ্যটকেও আনন্দ ল'লে আলি আঃয়ে লৃগাঙৰ ।
Published : February 18, 2026 at 10:04 PM IST
মাজুলী: ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰত উখল মাখল মাজুলী । ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে ৰাজ্যখনৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী মিচিংসকলে উদযাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ জনজীৱনৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং । পলাশ, মদাৰ, শিমলু ফুলাৰ বতৰত ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিং লোকসকলে পালন কৰে হেঁপাহৰ আলি আঃয়ে লৃগাং ।
ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আলি-আয়ে-লৃগাঙ আয়োজনৰ সমান্তৰালকৈ মাজুলীতো মিচিং অধ্যুষিত প্ৰতিখন গাঁৱতে পালন কৰিছে আলি আঃয়ে লৃগাং । পুৱাৰ পৰাই মিচিং ৰাইজ ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেঁপাহৰ উৎসৱটি পালন কৰাত । ঐনিতমৰ সুৰেৰে এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ মিচিং অধ্যুষিত গাঁওসমূহ ।
ইয়াৰ লগতে মাজুলীত মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং উপভোগ কৰিলে বিদেশী পৰ্যটকে । এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হোৱা দেখা গ'ল বিদেশী পৰ্যটকসকলক ।
এই বিদেশী পৰ্যটকসকলে কয়,"মাজুলীৰ এই উৎসৱ সঁচাকৈয়ে খুবেই সুন্দৰ । আমি ইয়াৰ পৰিৱেশ আৰু মানুহবোৰক বহুত ভাল পাইছোঁ । ভাৰতলৈ মই এয়া চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আহিছোঁ আৰু মোৰ পত্নী ইছাবেল ষষ্ঠবাৰৰ বাবে আহিছে । আমি ৰাজস্থান, কেৰালা, পঞ্জাৱ সকলোতে ঘূৰিছোঁ, কিন্তু মাজুলীৰ এই লৃগাং উৎসৱ আমাৰ বাবে এক বিশেষ অনুভৱ ।"
আলি আঃয়ে লৃগাং মিচিং লোকসকলৰ কৃষি ভিত্তিক উৎসৱ । এই 'আলি আঃয়ে লৃগাং' মিচিং লোকসকলে পালন কৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে । কাৰণ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বুধবাৰৰ দিনটো পবিত্ৰ দিন হিচাপে বিশ্বাস কৰে । সেই বাবেই পৰম্পৰাগতভাৱে ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিং লোকসকলে পালন কৰি আহিছে আলি আঃয়ে লৃগাং উৎসৱ ।