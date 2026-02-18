গুমৰাগ চঃমান, ঐনিতমৰ সুৰেৰে মুখৰিত যোৰহাটৰ বাঁহফলা
আজি ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ । ৰাজ্যত মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে উলহ-মালহৰে উদযাপন কৰিছে আলি আঃয়ে লৃগাং ।
Published : February 18, 2026 at 4:13 PM IST
যোৰহাট: ৰাঙলী ফাগুনৰ প্ৰথমটো উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং । অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকলে আজি উলহ-মালহৰে উদযাপন কৰিছে কৃষিভিত্তিক উৎসৱটি । ঐনিতমৰ সুৰ, গুমৰাগ চঃমানেৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ ।
ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে পশ্চিম যোৰহাটৰ বাঁহফলা অঞ্চলতো উদযাপন কৰা হৈছে আলি আঃয়ে লৃগাং । যোৰহাট নগৰৰ পৰা নাতিদূৰৈৰ এই অঞ্চলত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে এই উৎসৱটি । মিচিং জনগোষ্ঠীটোৰ হেঁপাহৰ বসন্ত উৎসৱটিক লৈ পশ্চিম যোৰহাটৰ মিচিং বসতিপ্ৰধান অঞ্চলত এক উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।
গুমৰাগৰ লহৰ, ঐনিতমৰ সুৰত মুখৰিত চৌপাশ । আলি আঃয়ে লৃগাং উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি এজন মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকে কয়, "মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে পূৰ্বৰে পৰাই আলি আঃয়ে লৃগাং উৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে । অসমীয়া সমাজৰ ব'হাগ বিহুটিক মুখ্য উৎসৱ হিচাপে যেনেদৰে গণ্য কৰে ঠিক তেনেদৰে মিচিং সমাজৰো মুখ্য উৎসৱ হ'ল আলি আঃয়ে লৃগাং । এই মুখ্য উৎসৱটি প্ৰত্যেক বছৰৰ ফাগুন মাহৰ বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় । কাৰণ বুধবাৰৰ দিনটো আমি পৱিত্ৰ বাৰ হিচাপে গণ্য কৰোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মিচিং জনগোষ্ঠীটো কৃষি ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু এই উৎসৱটি কৃষি লগত জড়িত উৎসৱ । বাঁহফলা উন্নয়ন সমিতি আৰু যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আমি উৎসৱটি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পশ্চিম যোৰহাটৰ বৃহৎ বাঁহফলা অঞ্চলত পাতিছোঁ । প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰধান দেৱতা চন্দ্ৰ, সূৰ্যক প্ৰণাম কৰি শস্য সিঁচা পৰ্ব আৰম্ভ কৰোঁ । আমি চন্দ্ৰ, সূৰ্যক প্ৰাৰ্থনা জনাও এইকাৰণে আমি সিঁচা বা ৰোপণ কৰা শস্য সুন্দৰভাৱে হয় । কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট সাধন নহয় ।"
শেষত তেওঁ কয়, "ইয়াৰ পিছত মুৰং ঘৰত গৈ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি মতে অন্যান্য কামসমূহ কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত গাঁৱৰ জীয়ৰী, বোৱাৰী সকলো একত্ৰিত হৈ আমি চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে গুমৰাগ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মুখ্য উৎসৱৰ আলি আঃয়ে লৃগাং তাৎপৰ্য হ'ল-আলি মানে মাটিৰ তলত হোৱা বীজ, আঃয়ে মানে গছৰ গাত লাগি থকা গুটি বা ফল আৰু লৃগাং মানে বীজ বা শস্য ৰোপণ ।"