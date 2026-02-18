ফাগুনৰ আকাশত জ্বলিছে পলাশ মদাৰৰ জুই, বুকুত বাজিছে ঐনিতমৰ সুৰ... আজি হেঁপাহৰ আলি আঃয়ে লৃগাং

ফাগুনৰ আকাশত জ্বলিছে পলাশ মদাৰৰ জুই, বুকুত বাজিছে ঐনিতমৰ সুৰ... আজি হেঁপাহৰ আলি আঃয়ে লৃগাং
আজি ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ মানে মিচিং লোকসকলৰ হেঁপাহৰ উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং ৷
Published : February 18, 2026 at 1:52 PM IST
মাজুলী: আজি ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ । এই ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিং লোকসকলে পালন কৰে তেওঁলোকৰ হেঁপাহৰ উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং ৷ মিচিং ঐনিতমৰ সুৰত মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ মিচিং গাঁওসমূহ ৷ মাজুলীতো আলি আঃয়ে লৃগাঙক লৈ উৎসৱমুখৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে ৷
মিচিং ঐনিতমৰ সুৰৰ তালত এপাক কঁকাল ঘূৰাই নাচি আদৰৰ আলি আঃয়ে লৃগাং উৎসৱটিক আদৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাৰ লগতে কনেং আৰু কাংকানসকল ।
আলি আঃয়ে লৃগাং মিচিং লোকসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ । এই আলি আঃয়ে লৃগাং মিচিং লোকসকলে পালন কৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে । কাৰণ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বুধবাৰৰ দিনটো পবিত্ৰ দিন হিচাপে বিশ্বাস কৰে । সেইবাবেই পৰম্পৰাগতভাৱে ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰত মিচিং লোকসকলে পালন কৰি আহিছে আলি আঃয়ে লৃগাং উৎসৱ ।
আলি আঃয়ে লৃগাঙত অংশগ্ৰহণ কৰা এজন ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘আজি আমাৰ লৃগাঙৰ দিন ৷ যিহেতু কালিৰ পৰা চলিছে আমাৰ প্ৰস্তুতি, কালি আমি পঃৰ আপং পুৰাঙৰ পৰা ধৰি আমাৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছো ৷ পুৱাৰ পৰা লৃগাঙৰ যিখিনি নিয়ম, সেইখিনি আমি কৰি আছো ৷’’
খেতিৰ লগত জড়িত লৃগাঙৰ পৰম্পৰা
ফাগুন মাহ খেতি কৰাৰ বাবে উত্তম সময় । আলি আঃয়ে লৃগাঙৰ অৰ্থ হ’ল শস্য ৰোপণৰ আৰম্ভণি । আলি মানে হ’ল মূল বা কাণ্ড, আঃয়ে মানে হ’ল ফল বা গুটি আৰু লৃগাং মানে হ’ল সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰা । এই মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মূল খেতি হ’ল ধান, মাহ, সৰিয়হ, আলু ইত্যাদি ।
মাজুলীৰ উপৰ সুমৈমাৰী গাঁৱত আলি আঃয়ে লৃগাঙক লৈ ৰঙীন পৰিবেশ পৰিলক্ষিত হয় ৷ গাঁওখনত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে আলি আঃয়ে লৃগাং ।
বিশ্বাস
আলি আঃয়ে লৃগাং উৎসৱৰ সৈতে বহু বিশ্বাস যুক্ত হৈ আছে । এনে বিশ্বাস মতে শস্য সিঁচিবলৈ যাওঁতে গৃহস্থজনে ধানৰ থোক ঘিলাৰ চেইনৰ দৰে দীঘল আৰু শিলৰ দৰে গধুৰ হোৱাৰ কামনাৰে লগত ঘিলা আৰু শিলগুটি লৈ যাব লাগে । শস্য সিঁচাৰ পাছৰ পৰা কেইদিনমান তেওঁলোকে মাটি নাখান্দে, বাঁহ-বেত, খেৰ-খাগৰি আদি নাকাটে, ভজা-পোৰা নাখায় । অন্যথা শস্যৰ বীজ শুকাই যায় বুলি ভবা হয় । বীজ সিঁচি ঘৰলৈ আহি গৃহস্থজনে এবাটি পঃৰ আপং আৰু পুৰাং খায় আৰু এই কামনা কৰে যাতে খাদ্যবস্তুৰ কোনোদিনে অভাৱ নহয় ।
শস্য সিঁচাৰ তিনিদিন পাছত ৰীতি-নীতি মতে এই বাধা-নিষেধ ভঙা হয় । মিচিংসকলে বিশ্বাস কৰে যে দেৱতাক নাচ-গানেৰে সন্তুষ্ট নকৰিলে পৃথিৱীত বৰষুণ নহ'ব; তেতিয়া শস্যৰ উৎপাদন নহ'ব । সেয়ে তেওঁলোকে নৃত্য-গীতৰ মাজেৰে লখিমীক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে ।
লগতে পঢ়ক: অসমৰ মাটিত নগাই স্থাপন কৰা গেট ভাঙিব ক্ষুব্ধ ৰাইজে, সকীয়ালে প্ৰশাসনক