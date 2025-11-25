চৰকাৰক সকীয়নি; জনজাতিকৰণৰ দাবী-জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বিৰোধিতাৰে সমদল

ETV Bharat / state

চৰকাৰক সকীয়নি; জনজাতিকৰণৰ দাবী-জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বিৰোধিতাৰে সমদল

জনজাতিকৰণ দিলেও চৰকাৰৰ বিপদ, নিদিলেও বিধানসভা নিৰ্বাচনত জনতাই দিব প্ৰত্য়ুত্তৰ !

Mising organisations protest against ST status in Bokakhat
বোকাখাতত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ তীব্র বিৰোধিতা মিচিং সংগঠনৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 25, 2025 at 1:32 PM IST

বৰপেটা/গোলাঘাট : এফালে জনজাতিকৰণৰ দাবী আৰু আনফালে ছয় জনগোষ্ঠীক অনুসূচীত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি উলিয়ালে সমদল । জনজাতিকৰণ, পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন, কে এল অ'ৰ লগত শান্তি আলোচনাৰ লগতে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বৰপেটাৰোডত আক্ৰাছুৱে উলিয়ায় জোঁৰ সমদল । ইয়াৰ বিপৰীতে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ তীব্র বিৰোধিতাৰে বোকাখাত মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ ।

জনজাতিকৰণ, পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন, কে এল অ'ৰ লগত শান্তি আলোচনাৰ লগতে অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বৰপেটাৰোডৰ ৰাজপথত জোঁৰ সমদল উলিয়ায় সদৌ বৰপেটা জিলা, বাক্সা জিলা কোচৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা আৰু বজালী জিলা কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা আৰু কোচ ৰাজবংশী জাতীয় দল-সংগঠনে ।

চৰকাৰক সকীয়াই বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, মৰাণ, মটক, টাই আহোম, কোচ ৰাজবংশী, চুতীয়া আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক অনুসূচীত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি সোমবাৰে বোকাখাত সমজিলাৰ মহুৰামুখৰ নিকৰি বৰতল তিনি আলিত মিচিং সংগঠন টি এম পি কে, এম এম কে আৰু টি এম এম কেই জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

বৰপেটাৰোডত সোমবাৰে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে হাতে হাতে জোৰ লৈ সমদল উলিয়ায় । ’২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰিলে বিজেপিৰ বিপৰীত স্থিতি গ্ৰহণৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে বৰপেটাৰোডৰ ৰাজপথ ।

’২৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰিলে আগন্তক নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰ ভীষণ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি সকীয়াই দিয়ে ।

AKRASU PROTEST FOR ST STATUS DEMAND IN BARPETA
ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত আক্ৰাছুৰ সমদল (ETV Bharat Assam)

ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ তীব্র বিৰোধিতা মিচিং সংগঠনৰ :

ট্ৰাইবেল সংঘৰ পাছত এইবাৰ অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক অনুসূচীত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি সোমবাৰে বোকাখাত সমজিলাৰ মহুৰামুখৰ নিকৰি বৰতল তিনিআলিত টি এম পি কে, এম এম কে আৰু টি এম এম কেই বিশাল প্ৰতিবাদী জোঁৰ সমদল উলিয়ায় ।

Mising organisations protest against ST status
বোকাখাতত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ তীব্র বিৰোধিতা মিচিং সংগঠনৰ (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি গোলাঘাট জিলা টি এম পি কেৰ সভাপতি জিতু কুমাৰ বৰিয়ে কয়, "ট্ৰাইবেল সংঘৰ পাছত আমি জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰে । ইয়াৰ বিৰোধিতা সদায় হৈ থাকিব, যিহেতু আমি ট্ৰাইবেল কমিউনিটীৰ লোক জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত নগণ্য়; কিন্তু তেওঁলোকক ট্ৰাইবেল নগণ্য় লোকৰ লগত মিলাই দিলে আমাৰ কম জনসংখ্যা থকা লোকসকলৰ কি হ'ব ? আমাৰ চাকৰি বা বিভিন্ন সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আমি এই পৃথিৱীৰ পৰা নাইকীয়া হৈ যাম । গতিকে আমি বিজেপি চৰকাৰক দাবী জনাইছো যে আপোনাকে জনজাতিকৰণক লৈ ৰাজনীতি নকৰিব । আপোনালোকৰ এই ৰাজনীতি সদায় নচলিব আৰু আমি ট্ৰাইবেল কমিউনিটীয়ে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ কঁপাই তুলিলে বিধানসভাত আপোনাকৰ আসন থাকিব নে নাই সেই কথা চাই ল'ব ।"

আনহাতে, জোঁৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি গোলাঘাট জিলা টি এম এম কেৰ সভাপতি মনেশ্বৰ কুটুমে কয়, "অসম চৰকাৰে ২৫ নৱেম্বৰত বিধানসভাত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ লৈ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ জৰিয়তে এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব । ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো ১৪ টা জনজাতীয় সংগঠনে । জনজাতিৰ মৰ্যাদা বিচাৰিলেই পোৱা বস্তু নহয় । জন্ম প্ৰদত্তভাৱে ইয়াৰ মৰ্যাদা পাব পাৰে । গতিকে পূৰ্বৰ জনজাতিসকলক প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি প্ৰদান কৰিলে ইয়াৰ পৰিনাম ভয়ংকৰ হ'ব ।"

Mising organisations protest against ST status
বোকাখাতত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ তীব্র বিৰোধিতা মিচিং সংগঠনৰ (ETV Bharat Assam)

ইপিনে, টি এম এম কেৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তৃষ্ণা কুটুমে কয়, "ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে যি প্ৰচেষ্টা লৈছে আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিছো । যিহেতু আমি জনজাতি লোক আমাক অকৰা বুলি তেওঁলোকে হাঁহিছিল, আমাৰ এই অকৰাৰ ওপৰত শাসন কৰিবলৈ তেওঁলোকে জনজাতি হ'বলৈ ওলাইছে । তেওঁলোক ইমান বছৰে উচ্চ জনজাতি স্বৃকীতি পাই আহিছিল আৰু এতিয়া আমাৰ অকৰাৰ মাজত সোমাই তেওঁলোকে আমাক শোষণ কৰিব বিচাৰিছে। সেয়া কোনোকালেই আমি হ'বলৈ নিদিও ।"

ইটিভি ভাৰত অসম
জনজাতিকৰণ
