এইখন ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ খাতিৰত দিয়া চাৰ্জশ্বীট— জুবিন মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীটক লৈ শেষ মন্তব্য অখিল গগৈৰ

জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বীটক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা অখিল গগৈৰ ৷ ছিঙ্গাপুৰৰ য়াটৰ কেপ্তেইনৰ সাক্ষ‍্য নোলোৱাকৈ দিয়া চাৰ্জশ্বীটখন কল্পকাহিনী মাত্ৰ বুলি মন্তব্য গগৈৰ ।

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 14, 2025 at 9:28 AM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ক লৈ অখিল গগৈৰ শেষ মন্তব্য ! এই মন্তব্যৰ পিছত অসমবাসীৰ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট প্ৰসংগত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আজিৰে পৰা হয়তো বন্ধ কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় আৰু চাৰ্জশ্বীট প্ৰসংগত নিজৰ মন্তব্য ৷

শনিবাৰে অখিল গগৈৰ মন্তব্য, “আকৌ এবাৰ কওঁ, শেষবাৰৰ বাবে কওঁ, কালি পুলিচে দিয়া জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বীটে জুবিনদাক ন্যায় দিব নোৱাৰে ৷ এইখন জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিবলৈ কৰা চাৰ্জশ্বীট নহয় । এইখন এখন নাটক সৃষ্টি কৰি চৰকাৰে কেৱল নিজক বচাবৰ কাৰণে দিয়া চাৰ্জশ্বীটহে । এইখন ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ খাতিৰত কেইদিনমানৰ বাবে মানুহকেইটাক ধৰি ৰাখি অভিযুক্ত অপৰাধীহঁতক এৰি দিবৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা এখন বেহু— যাক তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট নাম দিছে ।”

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

এই চাৰ্জশ্বীটখনক অখিল গগৈয়ে কিয় ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ খাতিৰত প্ৰস্তুত কৰা চাৰ্জশ্বীট আখ্যা দিছে ?

বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এক ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে যুক্তি দাঙি ধৰিছে এইদৰে, “ঘটনাস্থলীলৈ গৈ অভিযুক্তক লগত লৈ ঘটনাৰ শ্বিন ৰিক্ৰিয়েট নকৰাকৈ, স্কেচ মেপ নঅঁকাকৈ হত্যাকাণ্ডৰ চাৰ্জশ্বীট নহয় । ঘটনা ঘটিছে ছিংগাপুৰত, তদন্ত চলিছে দিশপুৰত । নগৈ গড়গাঁৱৰ বাতৰি দি হত্যাকাৰীক ফাঁচী দিব নোৱাৰি, বাগাড়ম্বৰ কৰিব পাৰি, সাধু ক’ব পাৰি । পৃথিৱীৰ ভিতৰত হয়তো এইখনেই একমাত্ৰ চাৰ্জশ্বীট যিখন ঘটনাস্থলীলৈ নোযোৱাকৈ মিথ— কল্প কাহিনী তৈয়াৰ কৰি সাধু কথাৰে এখন চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে । এইখন প্ৰকৃত তথ্য-প্ৰমাণ থকা চাৰ্জশ্বীট নহয় ।”

আনহাতে লগতে অখিল গগৈয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীযে জুবিন গাৰ্গৰ তদন্তক লৈ কথা সলাইছে ৷ বিদেশত ঘটা ঘটনাটোৰ ন্যায়ালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশ নোলোৱাাকৈ চৰকাৰৰ পৰা চৰকাৰে MLAT ৰ জড়িয়তে অনা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা অখিল গগৈৰ ৷ তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়াললিতাৰ চেন্নাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুৰ্নীতিৰ এক গোচৰৰ উদাহৰণ দি অখিল গগৈয়ে কয় যে ন্যায়ালয়ৰ যোগেদি বিদেশত সংঘটিত ঘটনাৰ তথ্য আনিলেহে ইয়াত ন্যায়ালয়ত গ্ৰহণযোগ্য হয় ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তথ্য MLAT যোগেদি আনিলেও ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল ।

ন্যায়ালয়ৰ যোগেদি তথ্য অনা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য প্ৰসংগতো অখিল গগৈৰ মন্তব্য, “মোৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰি লৈছে । চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে MLATৰ জড়িয়তে অনা তথ্য ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ নকৰিলেও আমি ইয়াত যিবোৰ তথ্য অসমতে গোটাইছো সেইবিলাক তথ্যৰ যোগেদিয়েই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে অভিযুক্তসকলক শাস্তি দিব পৰা যাব ৷ অৰ্থাৎ তেওঁ আওপকীয়াকৈ স্বীকাৰ কৰি ল’লে যে তেওঁলোকে কেৱল MLATৰ যোগেদিহে তথ্য অনা হৈছে—যিটো কৰ্টত গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।”

অখিল গগৈৰ মন্তব্য যে বিদেশৰ ঘটনা BNSS,2023 ৰ ১১২ নং ধাৰাৰ অধীনত ক’ৰ্টৰ জৰিয়তে তথ্য-প্ৰমাণ নানিলে সেয়া আদালতত গ্ৰহণযোগ্য নহ’ব ।

সেই বাবেই ছিংগাপুৰৰ য়াটৰ কেপ্তেইনৰ সাক্ষ্য নোলোৱাকৈ দিয়া চাৰ্জশ্বীটখনক কল্পকাহিনী আখ্যা অখিল গগৈৰ । লগতে অখিল গগৈৰ মন্তব্য যে ছিংগাপুৰৰ আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাকৈ জুবিন গাৰ্গৰ গোচৰৰ তদন্ত অসম্ভৱ ।

