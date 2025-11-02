জুবিন ক্ষেত্ৰৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি এৰি দিয়ক অশোকদা : মন্ত্ৰী অশোক সিংহলক হুংকাৰ অখিল গগৈৰ

জুবিন ক্ষেত্ৰৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি এৰি দিয়ক অশোকদা : মন্ত্ৰী অশোক সিংহলক হুংকাৰ অখিল গগৈৰ
জুবিন ক্ষেত্ৰৰ সংলগ্ন ট্ৰাইবেল ব্লক এণ্ড বেল্টৰ মাটি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ দখলত থকা বুলি চৰ্চিত হোৱাৰ পাছতেই অশোক সিংহলক হুংকাৰ অখিল গগৈৰ ৷
Published : November 2, 2025 at 7:44 AM IST
গুৱাহাটী : “অশোক দা, যদি ইয়াত আপোনাৰ মাটি আছে তেন্তে যি আছে উঠাই লৈ যিওক । আমাক মাটিখিনি লাগিব । ৰাজেশ গালানীয়েই হওক অশোক সিংহলেই হওক ইয়াত যদি মাটি ল’বলৈ আহে উফৰাই পেলাই দিম ।”—মন্ত্ৰী অশোক সিংহলক হুংকাৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ।
সোণাপুৰৰ হাতীমূৰাৰ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ সংলগ্ন ট্ৰাইবেল ব্লক এণ্ড বেল্টৰ মাটি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ দখলত আছে — শেহতীয়াকৈ সজোৰে চৰ্চিত হৈছে এই কথা ৷ স্থানীয় লোক তথা বিৰোধীৰ কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহল । এই বিষয়ত মৌন-প্ৰতিক্ৰিয়াহীন মন্ত্ৰী সিংহল । তাৰ মাজতেই বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈৰ মন্ত্ৰী সিংহললৈ হুংকাৰ—জুবিন ক্ষেত্ৰৰ মাটি এৰি দিয়ক অশোক সিংহলে, নহ’লে দখল কৰি লোৱা হ’ব ।
শনিবাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ অখিল গগৈয়ে নিজে নিজে সমাধি ক্ষেত্ৰৰ মাটি এৰি দিবলৈ অশোক সিংহললৈ আহ্বান জনালে ৷ আহ্বান জনালে এইদৰে—“যদি জুবিন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে আপোনাৰ মাটি আছে তেন্তে আপুনি এৰি দিয়ক অশোকদা... নহ’লে তোমাৰ মাটিখিনি আমি দখল কৰি ল’ম । আমি অসমীয়া মানুহে অশোক সিংহলক আমাৰ জুবিনদাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ মাটি ল’বলৈ নিদিও । এয়া ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ মাটি । ইয়াত জনজাতিসকলৰ সমাধিক্ষেত্ৰ আছিল । তেওঁলোকৰ সমাধিক্ষেত্ৰ কাৰণে অলপ মাটি এৰি দিব লাগিব আৰু বাকী মাটি আমি জুবিনদাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ বাবে উলিয়াব লাগিব ৷”
লগতে অখিল গগৈয়ে মন্ত্ৰী সিংহলক বহিৰাগত আখ্যা দি ক’লে যে সিংহলৰ উদ্দেশ্যই হ’ল মাটি দখল কৰি বিল্ডিং বনোৱা । “অশোক সিংহলৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে । গোটেই মাটি দখল কৰিছে । তেওঁৰ উদ্দেশ্য হৈছে অসমৰ মাটি লৈ বিল্ডিং বনোৱা ৷ দুই নম্বৰী বিল্ডাৰ তেওঁ ।”— অখিল গগৈৰ মন্তব্য ।
য’তে ত’তে ভূমি হস্তগত কৰা অশোক সিংহলক মন্ত্ৰী পাতি উদক ভেটাৰখীয়া পতা বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ—“উদক ভেটাৰখীয়া ৰাখি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক মন্ত্ৰী পাতি দি লুণ্ঠন চলাই যাবলৈ সুবিধা কৰি দিছে । কিন্তু এইবাৰ যদি জুবিনদাৰ বাউণ্ডেৰীৰ মাতি যদি কোনোবাই লয় । ইয়াত থকা ৰাইজৰ মাটি, ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি যদি কোনোবাই ল’বলৈ আহে আমি ৰাম খেদন দিম ।”
