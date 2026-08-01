পলসত এতিয়াও পোত খাই আছে মৃতদেহ, নেপালীখুঁটিলৈ মন্ত্ৰী-বিধায়ক আহিবলৈ ভয় কিয় ? প্ৰশ্ন অখিল গগৈৰ

পলসত এতিয়াও পোত খাই আছে মৃতদেহ, নেপালীখুঁটিলৈ মন্ত্ৰী-বিধায়ক আহিবলৈ ভয় কিয় ? প্ৰশ্ন অখিল গগৈৰ
বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা এই লোকসকল বৰ্তমান চৰকাৰৰ সহায়ত নহয় বৰঞ্চ অসমৰ ৰাইজৰ মৰমতহে জীয়াই আছে ।
Published : August 1, 2026 at 10:44 AM IST
শিৱসাগৰ: বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক দহ হাজাৰ টকা ঋণ প্ৰদান কৰা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিধায়কগৰাকীয়ে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক এক লাখকৈ সাহায্য প্ৰদানৰ পোষকতা কৰে । শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই দাবী উত্থাপন কৰে গগৈয়ে ।
সংবাদমেলত বানত বিধ্বস্ত নেপালীখুঁটি বস্তিক লৈ বিধায়ক গগৈ সৰৱ হৈ পৰে । এই মহাপ্ৰলয়ত আটাইতকৈ বেছিকৈ বিধ্বস্ত হোৱা নেপালীখুঁটি বস্তিলৈ বৰ্তমানলৈকে স্থানীয় বিধায়ক, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কোনোৱেই নোযোৱাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰে অখিল গগৈয়ে ।
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সেই স্থানত উপস্থিত নোহোৱাৰ বিষয়তো আশ্বৰ্য প্ৰকাশ কৰে তেওঁ । বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা এই লোকসকল বৰ্তমান চৰকাৰৰ সহায়ত নহয় বৰঞ্চ অসমৰ ৰাইজৰ মৰমতহে জীয়াই থকা বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
গগৈয়ে ইতিমধ্যে বানে কঁকাল ভঙা নেপালীখুঁটিৰ লোকসকলে সামান্যতম চৰকাৰী বান সাহায্যও নোপোৱাৰ অভিযোগ আনে । এই লোকসকলৰ দুৰ্দশা দেখি তেওঁ শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা পুঁজি প্ৰদান কৰি অহা বুলিও সদৰী কৰে ।
আনহাতে তেওঁ উক্ত অঞ্চলৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি কয়, "স্থানীয় শিৱেশ্বৰ কৰ্মকাৰ নামৰ এগৰাকী লোকৰ পত্নীৰ মৃতদেহ পলসত বৰ্তমানো পোত খাই আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক ।"
এই অঞ্চললৈ কোনো মন্ত্ৰী-বিধায়ক নোযোৱাৰ মূল কাৰণৰূপে অখিল গগৈয়ে ৰাইজৰ প্ৰতি থকা ভয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলটোলৈ স্থানীয় বিধায়ক, অভিভাৱক মন্ত্ৰী আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী নোযোৱাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি চৰকাৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কোনো দায়বদ্ধতা নাই ।"
নেপালীখুঁটিৰ ৮০ টা পৰিয়ালক ওখ ঠাইত ৮০ বিঘা মাটি প্ৰদান কৰিবলৈও উক্ত সংবাদমেলত দাবী তোলে অখিল গগৈয়ে । সেইদৰে নেপালীখুঁটি অঞ্চলৰ পৰিয়ালসমূহক ১০ লাখকৈ সাহায্য প্ৰদানৰ দাবীও উত্থাপন কৰে ।
প্ৰায় দুই লাখ ঘৰ-বাৰী শেষ হৈ যোৱা বানাক্ৰান্ত মানুহক প্ৰথম পৰ্যায়ত দুই লাখ আৰু পাছৰ পৰ্যায়ত ৮ লাখ টকা সাহায্য প্ৰদানৰ পোষকতা কৰে অখিল গগৈয়ে । সেইদৰে বানপীড়িত চাৰিখন জিলাৰ লোকৰ ঋণৰ ইএমআই মাফ কৰি দিয়াৰ বাবে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
সেইদৰে নামঘৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডেৰ লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা সাহায্যৰ বাবেও তেওঁ ধন্যবাদ দিয়ে । লগতে তেওঁ নামঘৰৰ দৰে মন্দিৰ, মছজিদ আৰু গীৰ্জাৰ বাবেও সাহায্য দিবৰ বাবে আহ্বান জনায় ।
ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক দহ হাজাৰ টকা ঋণ প্ৰদান কৰা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক এক লাখকৈ সাহায্য প্ৰদানৰ পোষকতা কৰে । বৰ্তমান পৰিস্থিতিলৈ চাই ইতিমধ্যে বানত ওপৰ চকুৱা ৰোগত আক্ৰান্ত লোকক ফেনাইল আৰু ব্লিছিং পাউদাৰ প্ৰদানৰ লগতে বানাক্ৰান্ত প্ৰতিজন লোকক দুখন কোৰ, এখন বেলচা, এটা বাল্টি আৰু বাঢ়নী প্ৰদানৰ বাবে তেওঁ দাবী জনাই চৰকাৰক ।
সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিখন বানাক্ৰান্ত গাঁৱতে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাঁওসমূহত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহবান জনায় । ইতিমধ্যে চৰকাৰে বঢ়াই দিয়া অৰুণোদয়ৰ ধন বানাক্ৰান্ত চাৰিখন জিলাৰ বানাক্ৰান্ত মহিলাসকলক সামৰি এটা বছৰলৈ প্ৰদানৰ দাবীও তেওঁ উত্থাপন কৰে ।
সেইদৰে বানাক্ৰান্ত জিলা কেইখনত বিদ্যুৎ মাচুল মাফ কৰাৰ লগতে বানৰ পাছত বিধ্বস্ত হোৱা ঘৰখনলৈ ঘূৰি যাবৰ বাবে বানাক্ৰান্ত লোকসকলক সাময়িকভাৱে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা ৰেহাই দিবৰ বাবে তথা বিচনাকে ধৰি অন্যান্য আচবাব পত্ৰ ক্রয় কৰিবৰ বাবে দুই লাখ টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰদান কৰিবৰ বাবেও অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনায় ।
আনহাতে বানত ক্ষতি হোৱা পশুধনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নেপালীখুঁটি বস্তিত বানত মৃত্যু হোৱা উন্নত মানৰ জাৰ্ছী গাইৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ দিহা কৰিবলৈও চৰকাৰক আহ্বান জনায় । আনহাতে তেওঁ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাই আৰু কৃষি মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাক সমালোচনা কৰি কয়,"বানাক্ৰান্ত কৃষিজীৱি লোকক সহায়ৰ বাবে যিদৰে কঠীয়া পৰিছে তাক দেখি মই আচৰিত হ'লোঁ । এতিয়া নাটক কৰাতকৈ প্ৰকৃত ৰূপত বানাক্ৰান্তৰ বাবে কাম কৰা উচিত বুলিও তেওঁ এই প্ৰসংগত মন্তব্য কৰে ।"
তেওঁ মন্ত্ৰী দুজনৰ কামক সমালোচনা কৰি কয়,"য'ত ৫০ কুইণ্টল কঠীয়া লাগে তাত তেওঁলোকে ১৫ কুইণ্টল কঠীয়া ব্যবহাৰ কৰিছে । গতিকে এইবোৰ নাটকৰ পৰা মন্ত্ৰী বিধায়কসকল বিৰত থাকক ।"